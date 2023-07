Premiér Fiala: Mám z úspěchu Markéty Vondroušové velkou radost

reklama

„Mám z úspěchu Markéty Vondroušové velkou radost. Jde o to víc o úctyhodný výkon, že hrála jako nenasazená hráčka ve Wimbledonu, což cestu turnajem stěžuje. Každý, kdo hraje profesionálně tenis, sní o tom, že by nejslavnější tenisový turnaj mohl někdy vyhrát. Podaří se to ale jen několika lidem v každé tenisové generaci. Jde o obrovský úspěch a skvělou reprezentaci českého tenisu a Česka,“ řekl po setkání s Markétou Vondroušovou premiér Petr Fiala.

Předseda vlády tenisové šampionce popřál především hodně dalších sportovních úspěchů. „Tenis mám rád a rekreačně ho hraji, takže vím, jak je to složité. Finálový zápas jsem měl možnost sledovat v televizi a prožíval jsem ho se všemi, kteří jí fandili. Jsem rád, že jsme spolu měli možnost mluvit nejen o tenise, ale i o tom, co znamená dosáhnout takového výkonu, a jejích dalších plánech do budoucna,“ uzavřel premiér.

Markéta Vondroušová zvítězila v sobotním finále nad Tunisankou Uns Džábirovou dvakrát 6:4 a wimbledonskou trofej získala jako první nenasazená hráčka v historii. Ve světovém žebříčku se díky tomuto triumfu posunula poprvé v kariéře na 10. místo.

