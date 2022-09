Premiér Fiala: Předvolební debata není duel

reklama

Andrej Babiš mne dnes označil za zbabělce. Prý se s ním bojím jít do debaty. Nálepkovat a urážet protivníky není můj styl. Otravuje to politiku i celou společnost. A Andrej Babiš to dobře ví, a proto to dělá. Je to ostatně jedna ze základních charakteristik populismu. Tou další je lež. I s tou umí Andrej Babiš dobře pracovat. A dělá to i dnes. Takže v zájmu pravdy a férovosti několik poznámek.

Už na jaře jsem jasně řekl, že budu s panem Babišem chodit do televizních duelů pod jednou podmínkou, a to že veřejně potvrdí, že nebude kandidovat na prezidenta republiky. Nehodlám totiž být součástí jeho hybridní prezidentské kampaně, kdy například pod záminkou komunálních voleb objíždí i obce, kde jeho hnutí nemá žádnou kandidátku. Jasné slovo ohledně jeho kandidatury ovšem dodnes chybí.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 17588 lidí

Předvolební debata není duel. Účast v nedělní večerní debatě na TV Prima jsem bohužel musel zrušit, neboť odlétám v zastoupení prezidenta na pohřeb královny Alžběty II. Součástí programu je v neděli večer akce v Buckinghamském paláci na pozvání nového krále Karla III. Chápu, že se Andrej Babiš cítí být důležitějším než král. Určitě by na mém místě ignoroval zájmy České republiky a šel by raději diskutovat s Tomiem Okamurou na Primu. A králi by asi poslal SMS nebo by mu rovnou brnknul. Má přeci na každého číslo…

Kvůli odletu do Londýna jsem ostatně musel předtočit i ten televizní projev. Prý jsem ho mohl udělat až po volbách. Tedy fakticky až za dva týdny, kdy končí druhé kolo senátních voleb? Nebo o týden či dva dříve? Jenže hlavní rozhodnutí ohledně zastropování cen probíhala tento týden, v pondělí na vládě a v pátek v Poslanecké sněmovně. Ale to pan Babiš moc dobře ví. A pamatuje si i to, kdy v době covidu dělal projevy on. A rozhodně to tehdy nebylo v souvislosti s přijímanými legislativními normami. Ale to mu nevadí, protože populistu realita zajímá, jen když se mu to hodí. Tedy málokdy!

Stejné je to s tím permanentním opozičním křikem kvůli zastropování. Ne, nemělo smysl zastropovat ceny v první polovině tohoto roku. Ne, plošné zastropování cen pro všechny domácnosti a firmy bez výjimky si prostě nemůžeme dovolit. Ano, zastropování cen pro maloodběratele a veřejný sektor je drahé krizové opatření, ale není to řešení naší energetické krize. Žádná jednoduchá cesta z této složité situace totiž neexistuje. Ani Slovensko, ani jiné země ji nenašly. A kdo to tvrdí, tak buď neví, co se na Slovensku či jinde děje, nebo jen prostě nemluví pravdu.

A právě proto je důležité všechny složité aspekty energetické situace v České republice vysvětlovat. A právě o tom bude i můj nedělní projev. Ať se to Andreji Babišovi líbí nebo ne. Ať mne uráží nebo kolem toho šíří nepravdy. Jsem zvyklý a nijak mi to nebrání pracovat tak, jak si myslím, že to je nejlepší pro naši republiku.

Hezký víkend všem!

Psali jsme: Babiš (ANO): Premiér Fiala se chová jako zbabělec Premiér Fiala: Nechceme sektorovou daň. Jde o nastavení systému solidarity Premiér Fiala: Názor změnila nejen řada zemí, ale do jisté míry i Evropská komise Premiér Fiala: Vykládat tady lži, že jsem nereagoval, je úplně absurdní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.