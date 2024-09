Premiér Fiala: Připomenul bych tady některé věci, které vláda udělala

Vy jste tu svoji interpelaci poeticky nazval "vláda selhala" a argumentujete tím, jak jezdíte po republice. Já také jezdím po republice a setkávám se s občany a mám ty reakce úplně jiné než vy. Myslím, že můžeme nechat na občanech, aby za rok ve volbách rozhodli o tom, jestli jsme selhali, nebo jsme neselhali. Určitě to nebude na základě vašeho výroku.

Ale já bych tady připomenul některé věci, které vláda udělala a které se pozitivně projevují na tom, v jaké kondici je dnes Česká republika. Na rozdíl od vaší vlády minulé my investujeme do budoucnosti. Za volební období otevřeme 207 kilometrů nových dálnic, 322 kilometrů nově zahájených staveb dálnic bude za naše volební období, 177 rekonstruovaných nádraží za volební období, 307 kilometrů modernizovaných železničních tratí. A tak bych mohl pokračovat. Výrazným způsobem pohneme s tím, co byl velký problém této země, a to je nevyhovující dopravní infrastruktura.

Investujeme do bezpečnosti. Za mnou sedí tady paní ministryně obrany, připomenu jen rozhodnutí o stíhačkách, vrtulnících, nákladních automobilech, tancích. Investujeme do budoucnosti tak, aby se lidé mohli i v příštích letech cítit bezpečně. Opět napravujeme to, co se tady zanedbalo - modernizace Armády České republiky.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Podporujeme hospodářský růst nejenom tím, jaké sestavujeme rozpočty a jak investujeme, ale i přípravou flexibilního zákoníku práce. Já jsem tady už připomenul slaďování rodinného pracovního života, což je důležité a na co lidi dlouho čekali. Ale flexibilita zákoníku práce, o které tady v Poslanecké sněmovně opakovaně mluvíme, je důležitá i pro to, abychom vytvořili lepší podmínky pro firmy, vytvořili lepší podmínky pro investory a abychom si poradili s určitým problémem, který Česká republika má, a to je nedostatek pracovních sil. Mohl bych připomínat zkrocení inflace, antibyrokratické balíčky, kterými jsme ulehčili život podnikatelům, především těm drobným a středním, na kterých nám zvláště záleží.

Pokud jde o životní úroveň, zvyšujeme reálné mzdy. Schválili jsme automatickou valorizaci minimální mzdy pro ty, kteří minimální mzdu pobírají. Udělali jsme kroky, které zlepšují také pohyb na pracovním trhu, rozvoj celoživotního vzdělávání, rozvoj duálního vzdělávání, konečně podnikatelské mise do zahraničí, rekordní zahraniční investice jsme přivedli do České republiky, což je mimochodem nejenom díky naší diplomacii, vyjednávání, osobnímu nasazení, ale je to i díky tomu, jaké podmínky pro zahraniční investory tady vytváříme, jakou mají důvěru v ta opatření, která děláme.

A když jsem mluvil o té průměrné mzdě, průměrná hrubá mzda v letošním prvním kvartále stoupla o 7 % meziročně, po odečtení inflace se reálně zvýšila o 4,8 %. Růst reálných mezd se letos celkově očekává kolem 4 %. A za naší vlády rostly průměrné mzdy o více než 6000 korun.

Zlepšujeme fungování státu. Taky, dlouho se o tom mluvilo, nic se nestalo. Snížili jsme rekordně počet státních úředníků o 4,5 %. K roku 2024 snížení o 5 300 úředníků proti roku 2018. Letos jsme měli o 11 000 pokles celkového počtu státních zaměstnanců.

Digitalizujeme státní správu. Digitalizujeme činnost státu. Všichni to vidí. Občanku máte v mobilu nebo můžete mít v mobilu, očkovací průkazy, dopravní portál a další a další věci. Modernizujeme vzdělání, elektronizace přijímaček na střední školy, ale hlavně velká úprava rámcových vzdělávacích programů. A modernizujeme energetiku. A mohl bych tady jmenovat celou řadu věcí. A zvyšujeme i bezpečnost.

Ale jenom řeknu jednu poznámku k tomu, co vy jste tady řekl. Je obrovský rozdíl být závislí na ruském plynu a nemít jinou možnost, a mít možnost nemít ruský plyn vůbec.