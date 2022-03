Premiér Fiala: Svoboda projevu je věc, která je pro mě úplně bytostně důležitá

reklama

No, komu, paní poslankyně, nepohodlné a jakou jednu pravdu? My tu žádnou jednu pravdu nemáme. My tu máme pluralitu názorů, máme tu demokratickou společnost, máme tu fungující demokracii, máme tu svobodu slova, máme tu nepřebernou škálu médií, ve kterých můžete vyjadřovat svůj názor, můžete si zakládat vlastní, můžete šířit svoje názory bez omezení, můžete tady hájit - já neříkám, že jste hájila, můžete tady hájit dezinformační weby Ruské federace beztrestně.

Takže prostě tohle všechno jako je možné. To prostě v zemích, které se netěší demokracii a v zemi, kde jsme byli ještě my před třiceti lety, nebo více než třiceti lety, já to dobře pamatuji, to možné nebylo. Ale nezaměňujme se svobodou slova, se svobodou projevu to, že prostě někdo vypne weby, které prokazatelně šíří dezinformace ve prospěch Ruské federace a jsou třeba Ruskou federací i podporovány. To je přece něco, co je naprosto logické, že v naší zemi nedovolíme, nikam dál to nepůjde, nic dál prostě nehrozí, nikoho neděste, svoboda slova, svoboda projevu je věc, která je třeba pro mě úplně bytostně důležitá, byl bych opravdu první, kdo by stál na barikádě, kdyby k něčemu takovému docházelo.

A pokud jde o ty moje výroky, no tak ano. Je to v souladu s naší legislativou, ale vyžaduje to určitou politickou odvahu, i řekněme pohled na právo takový, který vám řekne, že touto cestou je možné jít. Vláda se takového rozhodnutí v této situaci nebojí, já podporuji to svobodné rozhodnutí správce serveru a myslím si, že je to správná cesta. Ale více se z toho odvozovat nedá. Jediné, co se dá z toho odvozovat, je, že Česká republika se aktivně brání dezinformacím a dezinformačním serverům, které podporují zločinnou ruskou agresi a ruský režim Vladimíra Putina.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: Česká republika je v bezpečí a nic nám nehrozí. Nestrašme Premiér Fiala: Máme docela funkční referenda na místní úrovni Premiér Fiala: Svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity Bašta (SPD): Připomíná mi to pendrekový zákon

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama