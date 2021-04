Prezident Zeman: Počkejme bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetření

reklama

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,

před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi. Setkal jsem se mimo jiné s policejním prezidentem, nechal jsem si zpracovat celou řadu analýz a dnes před vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že má dostatek informací, aby se k celé záležitosti mohl vyjádřit s chladným rozumem a bez jakékoli hysterie.

Začněme tedy začátkem. V roce 2014 došlo ve Vrběticích v muničním skladu ke dvěma výbuchům, které byly časově odděleny zhruba jedním měsícem. Tyto výbuchy byly vyšetřovány a závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu. Tato munice měla být dodána do Bulharska. Bulharský obchodník se zbraněmi to popřel, ale usvědčují ho jednak kupní smlouva a dokonce i již vyplacená záloha za tento odběr. Proto takzvanou bulharskou stopu můžeme považovat za prokázanou.

Pak uplynulo zhruba šest let a nic se nedělo s výjimkou soudu, kde byli obžalováni někteří pracovníci firmy Imex Group, ale při tomto soudním přelíčení byli všichni obžalovaní osvobozeni.

Bezpečnostní a informační služba po šest let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území se dvěma krycími pasy, tádžickým a moldavským, a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích. Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém. Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné. Jednak se musíme ptát, co tady vůbec dělali? Zadruhé to, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli. Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provézt jeden z majitelů firmy Imex. Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. V každém případě, pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat. Pokud by se alespoň prokázalo, že byly jakési e-maily, jimiž se dožadovali, aby do tohoto areálu mohli vstoupit, je to rovněž důvod k závažnému podezření. Co by tam proboha měli dělat! A protože každý e-mail má svoji adresu, předpokládám, že další vyšetřování ukáže, s kým si tito dva agenti dopisovali a jak dopadla jejich údajná žádost o účast ve vrbětickém areálu.

Vážení spoluobčané, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejich území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. Na druhé straně pracujeme se dvěma určujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny. Policie České republiky, ale i Nejvyšší státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji plnou důvěru. Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam Policie České republiky nepochybně patří, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita a aby, až vyšetřování skončí, občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo. Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život.

Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetření a potom teprve rozhodněme.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 25. dubna 2021

