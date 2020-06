Primář Bernátek: Odmítáme sloučení okresních nemocnic a další destrukci zdravotnictví v kraji

reklama

„Současné vedení Zlínského kraje již bude u moci jen několik týdnů. Přesto (či právě proto) se na poslední chvíli snaží zásadním způsobem změnit základní principy poskytované zdravotní péče v našem kraji. Nejenže si vedení kraje protlačilo schválení investičního záměru k nové nemocnici ve Zlíně - Malenovicích, ale teď chce dotáhnout do konce úplné sloučení všech nemocnic. V jeden velký nemocniční moloch se tak mají sloučit krajská nemocnice ve Zlíně, okresní nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži, a dokonce i nemocnice ve Valašském Meziříčí, která dnes patří městu, ale je dlouhodobě provozována soukromou společností,“ řekl MUDr. Jaromír Bernátek, lídr kandidátky TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ.

A co je špatného na slučování nemocnici? „Úplně by zanikla autonomie okresních nemocnic. Staly by se pouze jakousi pobočkou. Centrální management ve Zlíně by pak rozhodoval nejen o poskytované péči, všech zaměstnancích a investicích do nového vybavení, ale také o tom, kde skončí peníze, které vydělají nemocnice v Uherském Hradišti, Kroměříži nebo Vsetíně,“ vysvětlil MUDr. Bernátek s tím, že jde pouze o další cestu k tomu, jak získat peníze na splácení nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích.

Na sloučení nemocnic by však doplatili také lékaři, zdravotní sestry a další nemocniční personál, jehož zaměstnavatelem by se stala zlínská „super-nemocnice“. „Generální ředitelství této „super-nemocnice“, kterému poslední roky velí MUDr. Radomír Maráček, by tak mohlo přesouvat veškerý personál podle potřeby po celém území Zlínského kraje. Tím by došlo k dalšímu zhoršení personální situace, která je již tak v poslední době hodně vyhrocená,“ upozorňuje primář Bernátek s tím, že za „létajícími“ lékaři by pak museli cestovat také pacienti.

„Za zcela absurdní považuji plán hejtmanství na vytvoření společného lůžkového fondu nejen v rámci příbuzných medicínských oborů v jedné nemocnici, ale napříč celým krajem. Cíl je jediný - dosáhnout maximálních plateb ze strany zdravotních pojišťoven a vyhnout se požadavkům na kvalifikovaný personál, určený pro dané lůžkové oddělení. Co by to znamenalo pro pacienty? Že by mohli být kvůli této „optimalizaci“ přesouváni v rámci své hospitalizace po celém kraji,“ upozorňuje na další zásadní nebezpečí předkládané koncepce MUDr. Jaromír Bernátek.

Plány současného vedení Zlínského kraje se mají dotknout také nemocnice ve Valašském Meziříčí, která by se měla stát od roku 2023 součástí soustavy krajských nemocnic. „Následně má dojít k centralizaci zdravotnictví do stále neexistující nemocnice v Malenovicích, což by znamenalo, že méně navštěvovaná a speciální oddělení budou přesunuta z Valašského Meziříčí do Zlína. Naše nemocnice tak, jak ji známe, by tak skončila a pro obyvatele Valašska by došlo ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče,“ uvedl valašský patriot a podnikatel Radim Červenka.

Představitelé koalice TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ proto po detailním nastudování celé koncepce sepsali přehledné DESATERO OMYLŮ, ve kterém poukazují na nejvážnější problémy a nebezpečí spojená s předkládanou koncepcí.

„Již před třemi lety jsme požadovali, aby vedení kraje vypracovalo velmi kvalitní koncepci dalšího směřování zdravotnictví v našem kraji. Celou dobu se tomu hejtmanství bránilo. Namísto toho zakrývalo úpadek krajského zdravotnictví pohádkou o nové nemocnici, která je jen dobře vymyšlenou kampaní před letošními krajskými volbami. Předložená koncepce však odkrývá skutečné záměry kraje v plné nahotě. Sloučení okresních nemocnic je jinou formou jejich tunelování. Koncentrace zdravotní péče do neexistující nové nemocnice je pak jen dalším zhoršením dostupnosti péče pro většinu pacientů. Proto takovou koncepci nepodpoříme,“ uvedl krajský zastupitel Michal Dvouletý.

Krajský předseda Soukromníků zároveň vzkázal vedení Zlínského kraje, aby do konce svého funkčního období raději již žádné koncepce ani důležitá rozhodnutí neschvalovalo a vše nechalo až na novou politickou reprezentaci, která vzejde z letošních krajských voleb. „Je třeba, aby voliči dali novému krajskému zastupitelstvu mandát k tak zásadním změnám, které budou mít bezprostřední dopad na kvalitu života každého z nás,“ dodal Dvouletý.

Ing. Michal Dvouletý Soukromníci

Krajský předseda strany Soukromníků

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mitáček: Občané Zlínského kraje se musí cítit bezpečněji Klaus (Trikolóra): Za Trikolóru kandidují do Senátu významné osobnosti Dvouletý (Soukromníci): Chceme skoncovat s vládou jednoho muže Dvouletý (Soukromníci): Nepočítám lentilky, ale vycházím z jasných a schválených čísel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.