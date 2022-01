Primátor Hrabálek: Hradec naváže spolupráci s fotbalovou asociací

reklama

Jeho předmětem je mimo jiné zařazení nového multifunkčního fotbalového stadionu, který po dokončení bude splňovat parametry kategorie UEFA 4, do nabídky stadionů pro domácí utkání českých reprezentačních mužstev. Znění memoranda dnes na svém jednání schválili hradečtí zastupitelé.

„Spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky si nesmírně vážíme, jelikož mít vedle sebe takového partnera je vždy přínosné. Věříme, že tuto spolupráci budou kvitovat také fotbaloví fanoušci. V memorandu je deklarováno zařazení nového hradeckého multifunkčního fotbalového stadionu po jeho dokončení do nabídky národních stadionů v kategorii UEFA 4, díky čemuž budeme moci v Hradci Králové vidět reprezentační utkání za účasti známých sportovních hvězd,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Stadion bude moci být využitý například pro přátelská utkání reprezentačního týmu ČR „A“, přátelská či kvalifikační utkání ČR do 21 let, ČR do 19 let, ČR do 17 let, ČR do 15 let a přátelská či kvalifikační utkání žen ČR „A“, ČR do 19 let a ČR do 17 let. Znění a podpis memoranda dnes na svém zasedání schválili hradečtí zastupitelé.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. BPP



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Primátor Hrabálek: Zjednodušené PCR testování podpořili ředitelé škol i rodiče Primátor Hrabálek: Vedení města Hradec Králové zůstane ve stejném složení Primátor Hrabálek: Hlavní ulice na Novém Hradci je po rekonstrukci znovu průjezdná Primátor Hrabálek: Město podpoří rozvoj a údržbu sportovišť dotacemi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama