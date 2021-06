Primátor Hrabálek: Jsme v Čechách, kde se úspěch evidentně neodpouští

reklama

Na posledním královéhradeckém zastupitelstvu proběhla dovolba náměstka primátora, protože nám ze strany opozice bylo neustále vyčítáno, že vedení města není kompletní, a podle jejích představ tedy principiálně nemůže fungovat. Zásadně se proti tomuto tvrzení ohrazuji, protože město funguje – a to dokonce, světe div se(!), i bez chybějícího náměstka. A to je možná naše největší chyba. Tedy to, že funguje.

Daří se realizovat projekty, řešíme velké množství oprav a rekonstrukcí a plánujeme hodně dalších věcí. Za všechny jmenujme například výstavbu nové sportovně-kulturní multifunkční arény. Myslím si, že všichni moc dobře vidí a vědí, co vše se ve městě udělalo, dělá a hlavně – bude dělat. Město tedy není v rozkladu, jak je veřejnosti některými jedinci neustále a neustále záměrně podsouváno.

Při volbě nového náměstka se kandidát opozice, Mgr. Hanousek, nominace vzdal. Opozice, prakticky celá, se demonstrativním způsobem následné volby nezúčastnila, i když nás svým jednáním právě k takovéto volbě fakticky přinutila. Někteří zastupitelé si ani nevyzvedli volební lístky, a když už si je vyzvedli, nešli k volební urně. Je nutné říkat více? Chování opozice tedy vnímám jako snahu zviditelnit se a obstruovat jednání zastupitelstva, v žádném případě však nelze mluvit o jejím konstruktivním jednání. ODS se, oproti tomu, od začátku chová transparentně. Opozice stávající výstupy pravděpodobně bere již jako odrazový můstek pro příští komunální volby, ale já věřím v soudnost a zdravý rozum voličů. Věřím, že voliči vidí výsledky naší práce, které jsou evidentní, a to se ještě mnoho projektů do konce našeho funkčního období zrealizuje. Působí to na mě tak, že opozici skutečně vadí, že jsme úspěšní i přes to, že máme o jednoho náměstka méně.

Odvolaný náměstek Martin Hanousek tvrdí, že vládneme s pomocí komunistů. Měl by si ale uvědomit, že to byli právě komunisté, kteří ho ve funkci třikrát podrželi při hlasováních, kdy jsme ho poté, co rozbil koalici, chtěli odvolat z funkce. Spolupráce s klubem KSČM v žádném případě neprobíhá. Stačí, aby se každý podíval na hlasování. Na druhou stranu, zástupci KSČM byli ve volbách zvoleni řádným způsobem a stali se tak řádnými zástupci občanů. Hlasují-li s námi, nebo s kýmkoliv jiným, v zájmu projektů, které pomohou městu a jeho občanům, nepovažuji to za zločin. Laciné poukazování na to, že „spolupracujeme s komunisty“ tedy v tomto kontextu nedává žádný smysl. Vnímám to opět jako ubohou snahu o poškození toho všeho, co se ve městě podařilo udělat. Možná těm, kteří toho v předchozím volebním období udělali tak málo vadí, že nám se toho za dva a půl roku podařilo udělat víc. Jsme v Čechách, kde se úspěch evidentně neodpouští.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor města

