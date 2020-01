Primátor Hřib: Na pomoc živočichům zamířily do Austrálie první statisíce

Aby se z úspěchu mohli radovat i návštěvníci zoo, byl u Rezervace Bororo instalován speciální panel, kde se dá částka podle potřeby aktualizovat. Sbírka totiž pokračuje i nadále. Slavnostního odhalení dosud vybrané sumy se zúčastnila i honorární konzulka Austrálie Jana Kvasnicová, která ocenila velkorysé zapojení Čechů.

Sbírka se za necelé tři týdny přiblížila hranici milionu australských dolarů, přesněji 839 525 dolarů, což je obrovský úspěch. „Když sledujeme tuto australskou přírodní katastrofu, nemůžeme si nevzpomenout na události z let 1997 a 2002, kdy naši zemi postihly ničivé povodně. Pokud si z těchto let máme vzít něco dobrého, je to obrovská vlna solidarity, která lidem i městům pomohla dostat se z nejhoršího a co nejdříve se vrátit k běžnému životu. Dnes můžeme vidět, že na tuto pomoc jsme nikdy nezapomněli a všem bych chtěl za jejich dary poděkovat,“ řekl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Příspěvek veřejnosti ocenila také honorární konzulka Austrálie. „Ráda bych zdůraznila, jak nesmírně vděčná je Austrálie za projevenou podporu a velkorysou nabídku pomoci ve vztahu k aktuální situaci katastrofických požárů v Austrálii. Pro obyvatele a veškerou faunu a flóru v Austrálii je toto opravdu nesmírně obtížné období a jakékoliv vyjádření podpory je vítáno a zároveň důkazem toho, že lidé po celém světě vyjadřují solidaritu s Austrálií v těžkých časech této živelné katastrofy a mají snahu a zájem pomoci,“ uvedla Jana Kvasnicová.

Pracovníci Zoo Praha věnují velké úsilí směřující k tomu, aby za dodržení všech přísných pravidel sbírky pomohly vybrané prostředky v Austrálii co nejdříve. „Prvních sto tisíc australských dolarů – v korunách přes jeden a půl milionu – jsme odeslali na účet Zoos Victoria,“ konstatoval ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Jsou určeny na první pomoc zvířatům postiženým požáry, na následnou péči a na návrat zachráněných jedinců zpět do přírody, anebo – v případech, kdy to nebude možné – k jejich chovu v lidské péči. Dalších sto tisíc australských dolarů jde do Adelaide Zoo. Z nich polovina je určena na pomoc poskytovanou zvířatům na veterinární klinice této zoo a rovněž na péči o postižené koaly z oblasti Mount Lofty Ranges. Druhá polovina pak míří na slavný Klokaní ostrov s hlavním zaměřením na tamní cennou populaci koalů,“ dodal.

Pražští radní na pomoc Austrálii devastované požáry ještě před zahájením sbírky uvolnili 160 000 korun z projektu „Tři koruny ze vstupu“. Tyto prostředky půjdou na Bushfire Emergency Wildlife Fund, kteří spravují Zoos Victoria. „Posláním zoologické zahrady není jen zpříjemňovat volný čas Pražanům. Zoologická zahrada sehrává nezastupitelnou roli při ochraně zvířat a životního prostředí na celé planetě. Mám obrovskou radost z vlny lidské solidarity, díky které se podařilo získat tak vysokou částku, kterou prostřednictvím zoologické zahrady pošleme na urgentní veterinární péči pro zvířata v ohněm zničené Austrálii,“ konstatoval náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

K tomu kurátor savců Zoo Praha Pavel Brandl doplnil: „Je rovněž připravena smlouva na poskytnutí pomoci do Mt. Rothwell, což je poslední bezpečné útočiště klokanů skalních, a bude tam také přijato množství zvířat zasažených požáry. Do Mt. Rothwell chceme poslat 82 tisíc australských dolarů na hasičské auto, protipožární pomůcky, stroj na vysekávání protipožárních pásů a protipožární trénink zaměstnanců.“

Sbírka bude pokračovat i v následujících týdnech a měsících. „Plánujeme dlouhodobě podporovat záchranu ohrožených druhů, které se v důsledku požárů ocitly na samé hraně existence. Ve hře jich je – bohužel – stále se prodlužující řada. Snad se i díky české pomoci podaří alespoň některé z nich zachránit,” uzavřel Miroslav Bobek.

