Primátor Hřib: Online edukační hra proti dezinformacím o covidu-19

Jedním z problémů, který v současnosti ničí vynaložené úsilí v boji proti pandemii, jsou šířící se dezinformace o koronaviru a očkování. Pochopit nejčastější dezinformační taktiky má pomoci mezinárodní online vzdělávací hra s názvem GoViral!, kterou si mohou ode dneška zahrát i Češi. Vyvinula ji prestižní Cambridgeská univerzita pod záštitou vlády Velké Británie. Českou verzi provozuje a propaguje Pražský inovační institut (Pii), který je organizací patřící pod hlavní město Prahu.

Zpomalování epidemie covidu-19 v Česku stagnuje a situace v Praze a ve Středočeském kraji se nevyvíjí příznivě. V úterý testy odhalily v zemi 160 pozitivních případů, tedy o 48 víc než před týdnem. Konkrétně v Praze bylo za posledních 7 dní odhaleno 21 případů na sto tisíc obyvatel. Magistrát hl. m. Prahy proto nadále vyzývá občany, aby dodržovali veškerá protikoronavirová opatření.

„Od začátku pandemie věnujeme velké úsilí vyvracení širokého množství dezinformací, co se mezi lidmi šíří prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů. Podstatnou část webu ZDE jsme proto zasvětili vysvětlování problematiky očkování a dalších témat spjatých s koronavirem. Velmi si vážíme gesta britského velvyslance, který nám aplikaci GoViral zprostředkoval a která bude k dispozici i v češtině. Opět narůstají počty nakažených osob a my chceme pokračovat v kampani na motivaci lidí k?očkování a to hle nám do ní perfektně zapadá,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Hra GoViral! je v současnosti dostupná ve 13 jazycích: angličtině, češtině, němčině, francouzštině, italštině, estonštině, španělštině, ukrajinštině, ruštině, litevštině, portugalštině, polštině a chorvatštině.

„Šíření dezinformací o nemoci covid-19 a jejím očkování vážně podkopává celosvětové očkovací úsilí. Vakcíny již prokazatelně zachránily tisíce životů, ve Velké Británii se nám alespoň jednou dávkou podařilo naočkovat již 85 procent dospělé populace. Hra GoViral je jedním z inovativních nástrojů, kterými britská vláda ve spolupráci s klíčovými organizacemi bojuje proti šíření dezinformací, a jsem velmi rád, že hru můžeme dnes představit i v České republice,” uvádí britský velvyslanec v ČR Nick Archer. V Česku má ukončené očkování zhruba 28 procent obyvatel, přibližně polovina občanů má alespoň jednu dávku vakcíny nebo je k očkování registrována.

„Koronavirus s sebou přinesl nejen vlnu pandemie, ale i řadu nepravdivých a zavádějících informací, které se snaží ovlivnit řadu otázek týkajících se zdraví, spotřebitelských podvodů a také pohled člověka na globální situaci. Proto se mi velice líbí nápad Cambridgeské univerzity vytvořit online mezinárodní hru proti dezinformacím o covidu, které se kolem nás šíří, a uvést je na pravou míru prostřednictvím odborníků a podložených dat,“ říká radní pro oblast školství Vít Šimral.

Česká studie nazvaná Zpravodajství v digitálním věku 2020, jejíž část letos v květnu zveřejnil Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) s Nielsen Admosphere, ukázala, že se s dezinformacemi už setkalo 66 procent české internetové veřejnosti. To je o jedenáct procentních bodů více než v roce 2019. NFNZ odhadl, že v české internetové veřejnosti existuje jádro zhruba 12 až 16 procent lidí, kteří těmto dezinformacím a konspiracím věří. Jde často o starší věkové skupiny, obyvatele menších a středních měst a zástupce nízkopříjmových skupin.

„Máme co do činění s virem dezinformací, jenž má daleko vyšší reprodukční číslo. Je pravděpodobně vyšší než kterýkoliv jiný z virů, který na naší planetě existuje. Šíří se daleko rychleji než cokoliv jiného. Musíme bojovat proti dezinformacím právě proto, že mají tak rychlé šíření. Tím bojem je jedině komunikace, ať už nás lékařů s pacienty nebo politiků s voliči nebo médií se čtenáři. Jinak než vysvětlováním, to nikdy nedokážeme,” upozorňuje Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES - více ZDE) a odborný garant projektu GoViral! v ČR.

„Dezinformace jsou celospolečenský problém s vysoce destruktivním dopadem na veřejný zájem. Pandemie covidu prokázala nebezpečnost tohoto fenoménu velmi přesvědčivě. Jednou z cest, jak se dezinformacím a jejich vlivu bránit, je zvyšování resilience, odolnosti, na základě pochopení problému a kritického odstupu. Hra GoViral! je přesně tím nástrojem, který potřebujeme. Proto jsme se rozhodli hru lokalizovat do češtiny,” dodává ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.

Zahrát si GoViral! zabere zhruba pět minut. Zájemci najdou hru na internetovém odkazu ZDE. Prostřednictvím interaktivních textových otázek a odpovědí provede hráče nejběžnějšími dezinformačními technikami spojenými s onemocněním covid-19 a s tématem očkování. Ukáže jim, zda podléhají falešným zprávám, či nikoliv, a ukáže směr, jak to zlepšit. Když tyto “triky” a manipulativní techniky hráči pochopí a v online prostředí na ně narazí, snáze jim pak odolají. Potvrzuje to i akademický průzkum Cambridgeské univerzity, v rámci něhož vědci zjistili, že pokud si hráč zahraje hru GoViral! i jen jednou, sníží to u něj přijímání falešných zpráv v průměru o 21 procent. Kdo by hru GoViral! měl hrát? Doporučený věk je 15 let a více. Se souhlasem rodičů ji mohou hrát i děti od tří let.

