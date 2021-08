Primátor Hřib: Stojím si za tím, že se nemáme za co stydět

reklama

Vzpomínám si, jak jsem z toho byl v šoku. Když jsme přišli do vedení Prahy, přebrali jsme od dřívějšího vedení města pod vlajkou ANO přes 100 mostů ve špatném až havarijním stavu. Neuvěřitelné.

Abych vám to přiblížil. Existuje stupnice, podle které se posuzuje kondice mostů. Má sedm kategorií - čím vyšší číslo, tím horší. Pokud je most v kategorii 5-7, už je to problém. A teď si představte, že v těchto nevyhovujících kategoriích byla téměř pětina všech mostů v Praze!

V minulých dekádách se totiž kladl důraz akorát na přestřihávání pásek. Údržba se fotí blbě na PR, a tak to nikdo neřešil. Není divu, že se muselo něco stát. A taky že stalo. V prosinci 2017 spadla tehdejšímu vedení města Trojská lávka. Zranili se při tom čtyři lidé, dva těžce.

Věděli jsme, že se s tím musí okamžitě začít něco dělat. Proto jedna z prvních věcí, kterou náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ) udělal, bylo posílení týmu mostařů. A pak zahájení důkladné diagnostiky mostů a příprav na jejich rekonstrukci.

Samozřejmě jsme také obnovili spadlou Trojskou lávku s důrazem na její bezpečnost. Nyní už má lepší konstrukci a lávku neustále sledují nejmodernější čidla. Na rozdíl od předchozího období "vlády odborníků" už ta čidla skutečně měří to, co mají, takže víme, co se s lávkou děje. A zařídili jsme také reálné odškodnění lidí, kteří se při pádu lávky zranili. Ani takhle lidsky důležitý krok totiž vedení města z řad ANO nebylo schopné zajistit.

Dáváme ale do pořádku i další mosty. Opravujeme Barrandovský most. Most Legií, Čechův a Hlávkův most procházejí podrobnou diagnostikou. Navíc Hlávkův most teď předlážďujeme, aby se přes něj dalo jezdit a člověk si nemusel připadat jako na tankodromu. U lávky Holka je vybrán zhotovitel, u Libeňského mostu soutěžíme zhotovitele a u Dvoreckého mostu máme odsouhlasenou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele.

Pan premiér ve své volební kampani často říká, ať se lidé podívají, jak Piráti vládnou v Praze. Já si stojím za tím, že se nemáme za co stydět. A ať si pan premiér připomene, jaká katastrofa to byla, když tu vládlo jeho hnutí ANO. Dost podobná, jako když teď řídí stát.

