Primátor Jiránek: Ze třinácti soutěžních snímků vznikl kalendář

První místa obsadili Miloš Kostka se snímkem „Rozdělov v mlze“ a Petra Šmucerová se snímkem „Odraz v kaluži“. Ceny si všech osm vítězů převezme na lednové vernisáži Kladenský krasohled 2019 v OC Central. Vzniká i kalendář.

Soutěž „Kladenský krasohled“ založilo Statutární město Kladno s vědomím potěšujícího faktu, že mnoho Kladeňáků sdílí fotografování jako zálibou, ať už profesionální či amatérskou. Do premiérového ročníku s prostým, a přece mnohorozměrným, tématem „Kladno“, se zapojilo 63 obyvatel Kladna. V soutěžním období od 1. března do 15. října letošního roku zaslali do soutěže celkem 273 fotografií.

„Bylo zajímavé sledovat hlasování veřejnosti, jejíž preference se diametrálně lišily od pohledu porotců. Cena poroty a Cena veřejnosti tak mají každá svého vítěze, což je potěšující. První místo Ceny poroty vyhrál Miloš Kostka za fotografii s názvem Rozdělov v mlze. U veřejnosti nejvíce bodoval snímek Petry Šmucerové s názvem Odraz v kaluži. Gratulujeme oběma i ostatním umístěným,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Předsedou poroty letošního ročníku soutěže, která vybírala dvacet finálových snímků i nakonec čtyři vítěze Ceny poroty, byl dlouholetý významný regionální fotograf, galerista a publicista Jaroslav Pergl. V porotě zasedl také primátor Kladna Dan Jiránek, fotografové Monika Urbanová a Michal Moravec, šéfredaktorka měsíčníku Kladno Eva Havelková a Irena Kasalická, která po deset let působila v porotě nejen fotografické soutěže Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, ale také porotách výtvarných soutěží například v Hong Kongu a Teheránu, v Čechách se pravidelně účastní jako porotkyně soutěže Neviditelný svět, kterou pořádá Neviditelná výstava.

„První ročník fotografické soutěže Kladenský krasohled se povedl. Nečekali jsme, že se hned v začátku zapojí tolik dychtivých a akčních fotografů, kteří chtějí vidět město jinak. Mají Kladno rádi, jinak by se nesešlo tolik zajímavých pohledů na město… barevná Poldovka, odraz rozdělovských věžáků v kaluži, srnky na obzoru, město v mlze, v dešti, město plné rozkvetlých stromů nebo zasněžených laviček. Vidět město jinak, nepřehlédnout prchavé momenty, to je úděl fotografa, který je stejným umělcem, jako třeba malíř nebo grafik,“ komentuje první ročník soutěže Ivona Kasalická a dodává: „Nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší ze zaslaných fotografií, protože většina byla výborná. Naštěstí měli členové poroty podobný pohled a v ocenění se shodli. Děkuji za to, že jsem mohla být u toho, bylo to obohacující a objevné.“

Všech dvacet finalistů vybraných porotou, kteří bojovali o umístění, plus další dvacet zajímavých fotografií z prvního ročníku soutěže budou moci lidé obdivovat na výstavě, která bude otevřena poslední lednový den v prostorách obchodního domu Central. Slavnostní vernisáž, na které si také vítězové převezmou ceny, se v Centralu uskuteční 30. ledna. Ceny do soutěže věnovaly kromě města Kladna také společnosti Divadla Kladno a Sportovní areály města Kladna, OC Central, Městská knihovna Kladno a Středočeská vědecká knihovna.

„Ze třinácti soutěžních snímků také vznikl kalendář, který bude k dispozici od začátku ledna v městském informačním centru na Masarykově třídě,“ informoval primátor.

