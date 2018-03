Primátor Macura: Jsme hrdí na naši industriální tradici

TBEX (The Travel Blog Exchange), největší světové shromáždění blogerů, vlogerů, tvůrců obsahu o cestování a profesionálů z oblasti cestovního ruchu aktivních na sociálních médiích, bude poprvé ve své historii probíhat ve střední Evropě. Konference TBEX Europe 2018 se bude konat od 26. do 28. července 2018 v Ostravě.

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Moravskoslezský kraj a město Ostrava v pondělí 5. března 2018 oznámily, že po ročním maratonu vyjednávání uspěly se svou kandidaturou a mají možnost hostit tuto prestižní a vlivnou cestovatelsko-mediální událost. Tato konference každoročně přitáhne více než 600 cestovatelských influencerů z celého světa a s dosahem na 300 milionů čtenářů má potenciál celosvětově opravdu rapidně rozšířit povědomí o České republice.

Česká republika je destinací v samotném srdci Evropy. Díky množství inspirativních příběhů, neobvyklých cestovatelských zážitků a historických i přírodních krás není divu, že tato země s 10 miliony obyvatel přitáhne každoročně přibližně stejný počet návštěvníků.

Ostrava, která v některých svých částech působí záměrně stále tak trochu jako město z románu Julese Vernea, je jedním z dosud neobjevených pokladů mezi zahraničními turisty. „Těšíme se, až přijedou všichni ti kreativní digitální mágové a řeknou nám, jaký mají názor na naše město. Ostrava se během posledních několika let zásadně proměnila. Jsme hrdí na naši industriální tradici, nepopíráme ji, ale rozvíjíme již novým směrem. Chceme být městem, které je tvůrčí, kulturní, ekologicky šetrné a atraktivní, jak pro své obyvatele, tak pro návštěvníky. Již nyní jsou na území Ostravy některé z turisticky nejnavštěvovanějších lokalit v rámci celé republiky, včetně bývalého průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovic, aspirujícího na zařazení do seznamu UNESCO. Město celé se pak uchází o titul European Green Capital 2020,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Příští rok v červenci se týden po mezinárodním multižánrovém hudebním festivalu Colours of Ostrava v krajském městě Moravskoslezského kraje shromáždí více než 600 konferenčních delegátů z celého světa. Hejtman kraje Ivo Vondrák pořádání této konference vítá, neboť mimo jiné povede k hospodářskému rozvoji regionu a rozvoji cestovního ruchu. „Spojení dvou událostí světové úrovně, které oslavují kulturní rozmanitost a spojují tisíce lidí z různých částí světa v postindustriálním prostředí Ostravy, je skvělou příležitostí pro Moravskoslezský kraj jako celek. Pro zahraniční účastníky konference chystáme různé výlety po našem regionu. Jsem si jistý, že je to skvělá příležitost, jak ukázat, že je náš kraj atraktivní a že má co nabídnout,“ míní hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Načasování konference nemohlo být lepší, jelikož rok 2018 připomene 100. výročí vzniku nezávislého Československa, státu, který fungoval 75 let až do roku 1993, kdy se rozdělil na dva svrchované státy: Českou republiku a Slovensko. „V souvislosti s tímto výročím budeme vyprávět příběhy o architektuře a designu, o životním stylu, o kulinářské a kavárenské scéně své doby, či významných českých značkách, které dodnes rezonují ve světě. Pokud nám blogeři-cestovatelé, kteří přijdou na konferenci, pomohou spolu se svými zážitky sdílet i příběhy související s výročími roku 2018, mohlo by to na mapu cílových destinací mnoha cestovatelů umístit nejen hostující Ostravu, ale i celou zemi,“ uvedla ředitelka centrály CzechTourism Monika Palatková.

Očekává se, že účastníci TBEX Europe 2018 budou především ze Severní Ameriky a Evropy, ale jistě přijede i nemalá skupina z Asie a zbytku světa. Většina delegátů TBEX jsou tvůrci obsahu – blogů, videí nebo podcastů, ale přibližně 20 % návštěvníků reprezentuje organizace působící v destinačním marketingu (Destination Management Organizations, DMO), cestovatelské značky (Travel Brands), hoteliéry, cestovní kanceláře, PR a marketingové agentury, redaktory a vydavatele tradičních médií.

Generální ředitel TBEX Rick Calvert k plánované akci v České republice uvedl: „Dlouho jsme to drželi v tajnosti a července se už nemůžeme dočkat! Komunita TBEX si zamiluje jak Ostravu, tak Moravskoslezský kraj i celou Českou republiku. Očekáváme, že zájem o tuto akci bude opravdu obrovský.“