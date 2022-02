Primátor Měřínský: Jak by se mohl jednoduše a výstižně jmenovat přerovský participativní rozpočet?

reklama

Od 3. do 15. února bude na webových stránkách města spuštěna anketa, v rámci níž mohou lidé přidávat své návrhy. Radní pak jejich nápady na název posoudí a vyberou ten nejtrefnější či nejvýstižnější. Pokud zastupitelé budou 28. února s participativním rozpočtem souhlasit, rozjede se kampaň, která povede k výzvě občanům. „Dáme tak lidem možnost spolurozhodovat o tom, jaké projekty budeme realizovat v Přerově. Každý dostane možnost podávat nápady a podílet se tak na tvorbě celkového vzhledu města – mohou navrhnout, co by si přáli změnit či zlepšit,“ doplnil primátor Měřínský. Prozatím se počítá s tím, že maximální náklady na realizaci jednoho návrhu by byly zastropovány částkou 500 tisíc korun – čili mohou zvítězit tři větší projekty, anebo více malých. „Pokud vše vyjde podle našich plánů, návrhy budeme přijímat od 7. března do 30. dubna. Na nových webových stránkách participativního rozpočtu bude k dispozici formulář k předkládání návrhů. A určen má být rovněž koordinátor z řad úředníků, který bude lidem odpovídat na jejich dotazy. Jde nám o to, aby občané nepřicházeli s nápady nereálnými – třeba se stavbami na cizích pozemcích a podobně,“ vysvětlila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. Návrhy, které projdou sítem reálnosti, se nakonec dostanou do hlasovacího systému a od 20. června do 31. července by mohli pro svého favorita Přerované hlasovat. A v srpnu by už mohlo být jasno o vítězných projektech.

„Jakmile náš záměr projde zastupitelstvem, budeme o celém postupu občany informovat podrobněji. V této fázi je prozatím vyzýváme k návrhům na název pro participativní rozpočet. Mně by se třeba líbilo pojmenování Inspiruj Přerov – a jsem moc zvědavá, s čím přijdou další navrhovatelé, kterak budou vynalézaví a kreativní,“ podotkla na závěr náměstkyně Mazochová.

