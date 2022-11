Primátor Nadrchal: Odmítáme, aby se k Pardubickému pivovaru přistupovalo jako k „sekáči“ na rohu

reklama

Vyjadřujeme hrubý nesouhlas se záměrem společnosti Pivovary Staropramen úplně zastavit výrobu v pardubickém pivovaru. Stejně tak jsme rozčarováni způsobem, kterým jsme se o tomto záměru dozvěděli. Respektive nedozvěděli, nebýt médií, která chtěla naši reakci na tento záměr. Jaká může být naše reakce? Jedině zděšení, nepochopení, zklamání. Zvláště v době, kdy malé regionální pivovary zažívají boom. Ano, město Pardubice nemá žádný podíl ani ve společnosti Pardubický pivovar, a.s. ani ve společnosti Pivovary Staropramen, s.r.o., ale pokládáme za přinejmenším slušné, aby nás, město, o tomto záměru hlavní akcionář alespoň informoval. Odmítáme, aby se k Pardubickému pivovaru přistupovalo jako k „sekáči“ na rohu. Proč? Protože „náš“ pivovar je s Pardubicemi nerozlučně spjat. Je to pomyslné rodinné stříbro, tradice, která se píše 151 let. A to už něco je, více než 10 generací! Co všechno pivovar přežil, na co všechno si pamatuje, jaké množství lidí s ním spojilo svůj pracovní život – a mnohdy i celý. A najednou jako by to nebylo. Jsme hrdi na pardubický pivovar, jsme pyšní na jeho jedinečné výrobky, děkujeme všem, kteří se na úspěchu podíleli. Navíc areál pivovaru je neodmyslitelně spojen s řadou již tradičních kulturních akcí. A o to nesmíme přijít. Uděláme maximum pro to, abychom zachránili alespoň značku, ke které se třeba jednou někdo přihlásí. Okamžitě iniciujeme jednání s majoritním akcionářem Pivovaru Pardubice, jehož cílem by mělo být zachování pivovarnictví v Pardubicích. Pardubický pivovar a jeho pivo patří k pardubickému regionu stejně jako Pernštejnové, perník nebo koně.

Primátor Jan Nadrchal a náměstci primátora Jakub Rychtecký, Jiřina Klčová, René Živný, Jan Hrabal

