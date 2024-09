Primátor Svoboda: Nasazení všech bylo obrovské, spolupráce bezchybná a efektivní

Hlavní město od středy 11. září 2024 aktivně řešilo povodňovou situaci, která panovala na území České republiky. Ačkoli se povodně Prahy dotkly oproti jiným regionům jen v minimální míře, metropole chce tímto poděkovat za pomoc při řešení aktuálních opatření, stavění protipovodňových zábran a celkovou organizaci pro případné zhoršení situace. Ocenění zaslouží jak veškeré městské organizace, které se na opatřeních podílely, tak i složky Integrovaného záchranného systému i soukromé subjekty, jež pomáhaly při přípravě na případné zhoršení situace. Ve čtvrtek 26. září 2024 byla již veškerá opatření ukončena a situace na území metropole je nyní jako před povodněmi.

Hlavní město vyjadřuje poděkování a oceňuje veškeré složky, které se podílely na řešení povodňové situace na území metropole v září tohoto roku. Stavba zábran byla zajištěna Správou služeb hl. m. Prahy a jednotkami sborů dobrovolných hasičů jednotlivých městských částí. Městská společnost Trade Centre Praha zajistila následně v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy uzavření náplavek a kontrolu, aby na tato místa nevstupovali lidé. Dále byla uzavřena cyklostezka na Zbraslavi a část v Troji.

„Každý, kdo pomohl při zvládnutí povodní v Praze, každý, kdo předešel problémům, nebo dokonce neštěstím tím, že respektoval vydávané pokyny, si zaslouží dík. Nasazení všech bylo obrovské, spolupráce bezchybná a efektivní. Praha se všemi svými prostředky snažila a bude snažit pomoct i hůře postiženým lokalitám. Jsem rád, že solidarita v této složité době nezmizela,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Rád bych vyjádřil upřímné poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému za jejich neúnavnou práci a obětavost při zvládání povodní, které nás v tomto měsíci zasáhly. Vaše nasazení bylo klíčové pro zajištění bezpečí Pražanů. Zvláštní poděkování patří také společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., za rychlou reakci a vyslání zásob pitné vody do zasažených obcí, které byly zcela odříznuty od přístupu k pitné vodě. Vaše pomoc výrazně přispěla ke zmírnění dopadů v těchto těžce zasažených lokalitách,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Velké poděkování patří také Českému hydrometeorologickému ústavu, Státní plavební správě a Povodí Vltavy, jež poskytovaly aktuální předpovědi, řídily průtok ve Vltavě a také plavbu lodí v různých úsecích. Pomoc poskytla také Armáda České republiky či Lesy hl. m. Prahy, které se starají o menší vodní toky na území metropole. Důležitá byla součinnost městských částí a jejich starostů, kteří informovali o aktuálních opatřeních své obyvatele. V neposlední řadě patří poděkování také Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy a dalším desítkám organizací či soukromým subjektům, které se na klidném průběhu opatření podílely.

Povodňový orgán hl. m. Prahy se poprvé sešel ve středu 11. září a informoval veškeré zapojené organizace o aktuálních předpovědích a nutnosti prověřit techniku a další opatření, což již mnohé z nich začaly dělat s předstihem. Správa služeb hl. m. Prahy, Pražské služby, další městské organizace a také složky IZS byly v pohotovosti, aby reagovaly na předpovědi ohledně vydatných srážek. Lesy hl. m. Prahy, které mají ve správě menší toky na území metropole, situaci monitorovaly a preventivně odpouštěly vodu z některých nádrží a rybníků. Primátor hl. m. Prahy také vyzval městské části k bdělosti a součinnost v případě hrozících povodní. Společnost Trade Centre Praha, která spravuje pražské náplavky, informovala nájemce prostor o aktuální situaci a vyzvala je, aby byli připraveni na některá opatření s ohledem na vývoj situace.

Ve čtvrtek 12. září se sešla Povodňová komise hl. m. Prahy, která vyzvala pořadatele venkovních akcí, aby zvážili jejich konání kvůli bezpečnosti. Pro potřeby městských částí zajistilo hlavní město Praha ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy centrální místo pro plnění a výdej protipovodňových pytlů pro městské části a městské organizace. Prostory i materiál zajistila společnost TBG Metrostav, s.r.o., na Rohanském ostrově. Městským částem bylo vydáno za celou dobu asi 4 800 pytlů s pískem, přičemž metropole měla nutné zásoby pro případ zhoršení situace.

V pátek 13. září začala platit různá opatření na území metropole. Dopoledne byla uzavřena vrata na Čertovce, preventivně byla započata stavba některých protipovodňových opatření například na Zbraslavi, v centru metropole a také v Libni, a ve večerních hodinách byly uzavřeny náplavky v Praze 1, 2 a 5. Povodňová komise a hlavní město zároveň ocenily součinnost ze strany společnosti APB – Plzeň, a.s., při zajištění pohotovosti pro případ, že by bylo nutné zabezpečit a ochránit Karlův most. Hlavní město také zprovoznilo infolinku pražského magistrátu na celý víkend, přičemž operátoři odbavili vyšší desítky hovorů.

V sobotu 14. září pokračovala výstavba protipovodňových opatření například v Holešovicích, Bubenči a ve Zbraslavi. Dále byla zastavena plavba lodí na Vltavě a Praha znovu vyzvala obyvatele, aby kvůli bezpečnosti omezili veškeré venkovní volnočasové aktivity a omezili cesty autem, pokud jejich cesta není nezbytná.

V neděli 15. září byla povodňová situace na území metropole stabilní. Praha s ohledem na předpovědi nabídla materiální pomoc ostatním krajům s řešením následků povodní, o čemž jednotlivé hejtmany primátor hl. m. Prahy informoval. Pražští hasiči, záchranná služba i policisté či strážníci byli připraveni v případě požadavků vyslat své jednotky na nejvíce postižená místa, první pomoc do některých krajů již o víkendu odjela.

V pondělí 16. září Správa služeb hl. m. Prahy nabídla vypomoci například poskytnutím topidel, vysoušečů a dalšího materiálu k odstraňování následků povodní včetně zajištění dopravy na místo. Dále byla připravena pomoci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, strážníci poříčního útvaru městské policie a další městské organizace.

V úterý 17. hlavní město nadále shromažďovalo veškeré požadavky a v co nejkratší době zajišťovalo dopravu materiálu na místa nejvíce postižená povodněmi.

Ve středu 18. září rozhodla povodňová komise, že od čtvrtka začne Praha s odstraňováním prvních částí protipovodňových zábran, a to například ve Stromovce v Bubenči, Braníku či v ulici Varhulíkové v Holešovicích. Metropole stále upozorňovala obyvatele, že hrozí kvůli podmáčené půdě pád stromů v parcích, lesoparcích a na dalších místech, kde jsou vzrostlé stromy. Materiální pomoc ze strany metropole zároveň dorazila na další místa. Do Brantice u Krnova zamířily z Prahy elektrocentrály, čerpadla, vysoušeče, ženijní, pracovní a také úklidové prostředky. Pražské vodovody a kanalizace dále vyslaly na místo zásobu čtyř tisíc litrů balené pitné vody. Pomoc již dorazila také do Opavy, které hlavní město poskytlo vysoušeče a topidla.

Ve čtvrtek 19. září bylo rozhodnuto o dalším odstraňování protipovodňového hrazení v následujících dnech. V pátek byly odstraněny zábrany v Libni a Troji, v pondělí na Zbraslavi a Malé Straně. Pražské náplavky však musely zůstat uzavřeny i o víkendu, jelikož před jejich zprovozněním byla nutná sanace, úklid a revize všech elektrických zařízení a rozvodů, aby bylo bezpečné pro veřejnost se na místech pohybovat.

Poslední zasedání povodňové komise uskutečnilo v pondělí 23. září, kde bylo konstatováno, že v rámci týdne budou postupně ukončena veškerá protipovodňová opatření na území metropole. V úterý byla otevřena vrata na Čertovce a odstraněny poslední zábrany na Zbraslavi a v Divadelní ulici. Od středy byly otevřeny také náplavky pro veřejnost včetně podniků a postupně byla obnovena plavba na Vltavě a provoz pražských přívozů. Byla také zřízena e-mailová adresa povodne@praha.eu, kde mohou zástupci měst a obcí stále žádat o pomoc ze strany hlavního města. Bližší informace jsou k dispozici na Pomoc Prahy do krajů postižených povodní (ZDE).

Hlavní město oceňuje profesionalitu a příkladnou spolupráci všech organizací, jelikož právě díky nim se povodně dotkly Pražanů a návštěvníků metropole v co nejmenší míře a s minimálními omezeními. Praha v následujících týdnech a měsících vyhodnotí veškerá opatření a poznatky případně zanese do povodňových plánů. Postupně také shromažďuje informace o škodách, jež následně předá Ministerstvu financí ČR.

