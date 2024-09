Primátor Svoboda: Pražský okruh se musí dokončit, a to co nejdřív

Pražský okruh se musí dokončit, a to co nejdřív. Jsem rád, že v tom panuje shoda i mezi státem a hlavním městem, jak opakovaně zaznělo na konferenci pořádané na Staroměstské radnici. A hlavně, že to všichni včetně ŘSD berou vážně a snaží se o to.

Pražský a Městský okruh samozřejmě nejsou samospásné a je třeba dokončit i navazující infrastrukturu. Bez okruhů ale už takhle přehuštěná doprava v hlavním městě zkolabuje úplně. Stačí se podívat na kolony v uplynulých dnech. Nyní jsme konečně na dobré cestě, jak dopravě v hlavním městě a jeho okolí v dohledné době ulevit.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



