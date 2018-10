Primátor Vokřál: Sté výročí Československa si Brno připomnělo u sochy T. G. Masaryka

Přibližně hodinové akce se zúčastnili zástupci vedení města Brna, Parlamentu České republiky, konzulátů, vysokých škol, představitelé státních orgánů a institucí a dalších organizací. O hudební doprovod se postaral soubor Moravské žestě. Setkání k tomuto jubilejnímu výročí zakončila nejen česká, ale i slovenská hymna.

"Jsem rád, že letošní takzvaný osmičkový rok vrcholí výročím, které je pozitivní a mezi těmi ostatními zdaleka nejšťastnější. Před sto lety tehdejší Češi a Slováci psali světové dějiny. V hektické době konce první světové války, kdy se rozpadal starý světový řád, prosadili vznik samostatné republiky," řekl primátor města Brna Petr Vokřál.

I město Brno poté vykročilo k důležitým okamžiků. "Na jaře roku 1919 vzniklo Velké Brno připojením 23 předměstských obcí. Byl to dobrý základ k mnoha dalším velkým proměnám například ve funkcionalistickou velmoc nebo velmoc veletržního průmyslu," připomněl primátor.

Zmínil ale také národnostní a sociální problémy, které brzy začaly narůstat. "První republika nebyla dokonalá, lze ji však označit za demokratický právní stát, v němž žila svobodná a pluralitní společnost. Současně byla ale křehkým útvarem závislým na dobré vůli mezinárodního společenství. Nakonec se přes ni převalily devastující vlny totalitních režimů a zanechaly za sebou padesátiletou duchovní i materiální spoušť. Poučeni těmito událostmi bychom proto dnes měli potlačit svůj skepticismus k Evropské unii a uvědomit si, že v mezinárodní politice není možné jen čekat na vývoj událostí. Je třeba být aktivní. Měli bychom navázat na to, co začali Masaryk a jeho spolupracovníci. V našem životě i jednání by měl rezonovat Masarykův důraz na lidskou svobodu pojímanou jako zodpovědnost, na vzdělanost, na drobnou každodenní práci, která člověka vede k řádu, pravidlům, zákonům a k mravnosti a lidskosti," řekl primátor Petr Vokřál.

Slovo dostal také generálmajor Emil Boček. "Narodil jsem se v prvních letech existence Československé republiky a byl jsem vychováván k úctě k naší státnosti a k zakladatelům republiky. Těžce jsem nesl její zničení nacistickým Německem a bylo pro mě nepředstavitelné nepodílet se na jejím osvobození. Proto jsem odešel do Francie a Anglie, abych se podílel na zahraničním odboji. Je pro mě satisfakcí, že dodnes idea samostatnosti a československé vzájemnosti stále žije. A přál bych si, aby to tak zůstalo i v budoucnu," zhodnotil Emil Boček.

Jako host promluvil také poslanec Národní rady Slovenské republiky Ondrej Dostál. Upozornil, že na Slovensku nyní 28. říjen není státním svátkem. Přislíbil, že se bude nadále snažit o to, aby se to změnilo a aby byl 28. říjen opět dnem, který oba státy spojí.

autor: PV