Primátor Žbánek: Pohyb je tou nejlepší prevencí před nemocemi

Hned do dvou celostátních kampaní na podporu aktivní mobility a zdravého pohybu se zapojuje město Olomouc. První se týká chůze a běhu, druhá pak cílí hlavně na podporu jízdy na kole.

„Neváhali jsme a hned s příchodem jara jsme se rozhodli podpořit aktivity, které souvisí se zdravým životním stylem a udržitelnou mobilitou. Obě celonárodní kampaně, do kterých se zapojujeme, si kladou za cíl zlepšit zdraví lidí. V době, kdy už více než rok čelíme pandemii, je právě pohyb tou nejlepší prevencí před nemocemi,“ míní primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Kampaň Deset tisíc kroků, jejíž první ročník vyhlásilo Partnerství pro městskou mobilitu ve spolupráci s městem, cílí na návrat chůze, jako nejpřirozenějšího pohybu člověka. Chodecká a běžecká výzva startuje v dubnu, ale už teď se do ní mohou zájemci a týmy registrovat ZDE. „Cílem akce není ujít deset tisíc kroků, jak by se dalo podle názvu předpokládat, ale pokusit se chodit pravidelně a alespoň o něco víc, než jsme byli doposud zvyklí. Pro každého z nás je výzvou jiný počet kroků, ale přínosy jsou stejné,“ uvedla manažerka projektu Sylva Švihelová. Týmy mohou být tvořeny libovolně, ať už jako rodina, zájmový spolek nebo firma. Přestože hlavním cílem a odměnou zároveň je podpora zdraví, jsou pro ty nejzdatnější připraveny zajímavé ceny. „Na tři nejlepší ženy, tři nejlepší muže a nejlepší tým výzvy čekají ceny, které jsme do soutěže věnovali společně s Aquaparkem Olomouc,“ prozradil primátor.

Druhou akcí na podporu udržitelných forem mobility je kampaň Do práce na kole. „Jde o známou a vlastně už tradiční kampaň, do které se Olomouc zapojuje v pořadí už po deváté. Loni jsme v celkovém počtu čtyřiatřiceti měst obsadili čtvrtou příčku, což byl velmi dobrý výsledek. A i letos se do výzvy chystá zapojit přes padesát zaměstnanců magistrátu,“ vyzdvihuje náměstek primátora pro oblast smart city Matouš Pelikán. Do měsíční výzvy se pravidelně zapojují tisíce jednotlivců i firem z celé republiky na kole, koloběžce nebo i pěšky. "Výzva je sice soutěžní, daleko důležitější je ovšem vnitropodniková motivace jednotlivých účastníků a vědomá snaha překonat pohodlnost a měsíc se pravidelně dopravovat do práce jinak než autem," uvádí Pavel Bednařík, hlavní organizátor olomoucké části kampaně. Pro účastníky i širokou veřejnost je každoročně v rámci kampaně Do práce na kole naplánována i série akcí, které město podpoří finančně nebo spoluprací na jejich organizaci. Pokud to situace umožní, chybět nebudou cyklovyjížďky, debaty, semináře nebo pikniky v parku. Veškeré informace o kampani ZDE.

