Primátor Žbánek: Výsadbu akátů zastavily síťové kabely v zemi, ke kterým se zatím nikdo nehlásí

Stromořadí mělo od letošního listopadu začít vyrůstat v zeleném pásu po levé straně Masarykovy ulice ve směru do centra. O návrat zeleně na jednu z nejdůležitějších tříd Olomouce město usiluje dlouhodobě a nechalo kvůli tomu pořídit studii obnovy zeleně, která počítá s několika variantami řešení.

Návrat části stromořadí podél hlavní třídy mělo předznamenat postupnou obnovu zeleně. Prvních třináct akátů (Robinia pseudoaccacia ´Besoniana´) mělo vytvořit část linie nového stromořadí na Masarykově třídě mezi ulicemi Jeremenkova a Březinova. „Podle mapových podkladů to mělo být jedno z mála míst v ulici, kudy nevedou inženýrské sítě, kterými je jinak zelený pás podél ulice úplně protkaný. Po vyznačení infrastruktury od jednotlivých správců sítí, proto začali zahradníci hloubit jámy pro výsadbu, ale za pár hodin zastavily kabely, které nejsou evidované v podkladech, a ke kterým se nikdo ze správců infrastruktury zatím nehlásí,“ popsal situaci na místě primátora Olomouce Mirek Žbánek.

„Právě tahle první etapa, kterou jsme se chystali naplnit, měla být bezproblémová. Místo sázení stromů teď ale hledáme vlastníka, abychom vůbec mohli pokračovat,“ zhodnotil náměstek primátora pro městskou zeleň Otakar Bačák. Město má totiž pro návrat zeleně na hlavní olomoucký bulvár hotový plán. Studii koncepce obnovy zeleně, která kalkuluje s výsadbami ve dvou variantách. První z nich počítá s vysazením stromů do běžného terénu, druhá varianta pak s výsadbou zeleně v nádobách.

„Teď ale potřebujeme vypátrat vlastníky nalezených sítí. Pokud by to byly odpojené nefunkční kabely, donutíme vlastníka, aby je na své vlastní náklady rychle odstranil. V takovém případě by výsadba mohla pokračovat. Pokud se to ale zavčas nepodaří, musíme sázení stromů odložit na jaro,“ vysvětlila další postup Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení městské zeleně magistrátu.

Situace na Masarykově třídě je podle vedení města názornou ukázkou toho, jak složitá může být obnova veřejné zeleně ve městě. „Tento případ jasně ukazuje problém, na který narážíme dlouhodobě. Sítě jsou často ukládány buď v rozporu s technickými normami, protože nejsou v příslušné hloubce, nebo nejsou v dokumentaci vůbec zaznačeny tak, jak to vlastníkům sítí zákon ukládá. Pro nás to ale znamená obrovské komplikace při výsadbě zeleně, ochrana vlastníků sítí je přitom ze zákona poměrně velká,“ zdůraznil primátor Žbánek.

Je to boj techniků a zahradníků napříč republikou, potvrzují odborníci na veřejnou zeleň. Ti v Olomouci se proto aktuálně snaží se správci infrastruktury dohodnout na možnosti sázení zeleně i v ochranných pásmech sítí. „Umožnily by nám to moderní technologie, které se už běžně používají jinde ve světě. Jsou to speciální fólie a substráty, které dokážou usměrňovat růst kořenového systému stromů tak, aby neohrožoval sítě. Tohle je naše priorita. Chtěli bychom se na tomto řešení s vlastníky sítí do budoucna dohodnout, protože by nám umožnilo sázet i v ochranném pásmu infrastruktury,“ objasnil náměstek primátora Bačák.

Osud Masarykovy ulice v Olomouci je podle odborníků typickým příkladem pro většinu podobných bulvárů v zemi. Stromy zde dříve byly, ale kvůli nekoncepční instalaci sítí v minulosti některé uhynuly a ty, které odumřely stářím, už zahradníci nemohli nahradit novou výsadbou, kvůli ochranným pásmům sítí.

