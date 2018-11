Primátorka Krnáčová: Z jednání Rady jsem byla řádně omluvena a tudíž jsem ani nehlasovala

Vážený pane šéfredaktore,

musím se ohradit proti článku uveřejněnému v deníku Právo dne 1. 11. 2018 s názvem „Krnáčová a spol. přihráli firmě podezřelé z korupce nové smlouvy“. Autoři článku, který byl uveřejněn na titulní straně Vašeho deníku a následně převzat serverem Novinky.cz, postupovali značně neprofesionálně a v rozporu s novinářskou etikou a svou prací hrubě poškodili mé jméno.

Vyvolávají dojem, že jsem „někomu něco přihrála,“ přesto mě neoslovili a nepožádali o vyjádření. To je naprosto zásadní provinění se proti novinářské etice, protože by se mimo jiné dozvěděli, že jsem z tohoto jednání Rady byla řádně omluvena a tudíž jsem hlasovat nemohla. Pokud bych se jednání účastnila, požadovala bych stažení tisku a jeho projednání novou Radou. To je ale teď bezpředmětné.

I přesto nicméně odmítám, že by Rada jednala ve prospěch jedné společnosti, konkrétně Bigboard a. s., jak je v textu naznačováno. Důkazem budiž i to, že stejně se postupovalo i u dalšího velkého hráče na reklamním trhu a na stejném jednání Rady byly schváleny i smlouvy se společností JCDecaux. V textu je řada lží a záměrně zkreslených informací, které jsou použity zcela účelově. Například spojení s bývalým úředníkem Matesem. Jakmile bylo poukázáno na možnou korupci, úředník Mates na magistrátu okamžitě skončil a veškerá jeho činnost prošla revizí.

Přikládám ty největší lži a záměrně zkreslené informace.

Lež v článku: „Krnáčová a spol. přihráli firmě…“

Realita: Jednání Rady jsem se neúčastnila, byla jsem řádně omluvena, a tudíž jsem ani pro záměr nehlasovala. Nevím, jak jsem mohla tedy „někomu něco přihrát“. Zároveň ale odmítám, že by někomu něco „přihrála“ i Rada jako celek.

Lež v článku: „…na poslední chvíli přihráli reklamní skupině BigBoard nové lukrativní smlouvy.“

Realita: Nové jsou proto, protože stávající expirovaly, a není je tedy možné prodloužit dodatkem. Poutače již ale na těch místech řadu let naistalovány jsou. Fakticky se tedy nejedená o nová místa a nové smlouvy.

Lež v článku: „Končící radní v úterý na jednom ze svých posledních zasedání schválili pronájem osmi magistrátních pozemků této společnosti, která tam tak bude moci postavit nové poutače.“

Realita: O žádné nové poutače se nejedná!!! Na pozemcích, kde byla prodloužena nájemní smlouva, již poutače řadu let jsou.

Lež v článku: Petra Kolínská (SZ), podle níž s tímto postupem nesouhlasila majetková komise

Realita: Naopak, majetková komise, které se zúčastnila i náměstkyně Kolínská, záměr vzala na vědomí. Samozřejmě se v případě pochybností mohla komise vyjádřit tak, že se smlouvami nesouhlasí. To by si profesionálně a nezaujatě píšící žurnalista jistě ověřil.

Je zcela legitimní, že smlouvy nová Rada prověří, nemám proti tomu vůbec nic.

Není to poprvé, kdy poškozujete jméno mé a jméno magistrátu a až nápadně straníte společnosti JCDecaux. Například jste v minulosti zveřejňovali články, kde jste mystifikovali veřejnost informací, že Rada HMP schválila podmínky veřejné soutěže, které zvýhodňují společnost Bigboard a. s. Rada však žádné podmínky nikdy neschválila, pouze rozhodla, že bude vypsána nová soutěž na správu pražského mobiliáře, jelikož ta stávající z roku 1996 je pro město nevýhodná. Zajímavé je, že jste opět zcela převzali argumentaci společnosti JCDecaux.

Žádávám vás o okamžité stažení lživého článku ze serveru Novinky.cz a zároveň o uveřejnění omluvy v deníku Právo a to na stejném místě a ve stejném rozsahu, jako jste uveřejnili 1. 11. 2018 zmíněný článek s názvem „Krnáčová a spol. přihráli firmě podezřelé z korupce nové smlouvy“.

V případě, že mé žádosti nevyhovíte, budu se omluvy domáhat právní cestou.

S pozdravem

Adriana Krnáčová

