Profant (Piráti): Mně to nevadí, svědomí každého, jak hlasuje

Dobré ráno a krásnou třetí nebo čtvrtou dnešní schůzi.

Já jsem chtěl jenom zopakovat to už notoricky známé, že tento zákon je přelomový v tom, že se mění to paradigma, kterým pohlížíme na digitalizaci, že se na to nedíváme z pohledu úředníka, ale díváme se na to z pohledu občana, protože občan konzumuje služby, a to je podle mě velmi důležité pro moderní, efektivní a úspěšné IT. Přesně tak ho buduje soukromý sektor, kde je zcela běžné, že ty služby používáme zcela dobrovolně, zatímco u digitalizace státu je to dnes problém, dokonce některá ministerstva mají sankce za nevyužívání, třeba u daňového přiznání a podobně, a to není dobrá cesta. My musíme mít tak kvalitní služby, aby je občané sami chtěli používat a řekli si: to jsme rádi, že jsme si ušetřili čas, energii, nervy a na druhé straně, aby i ti naši úředníci nebyli frustrovaní neustálým razítkováním na podatelně nebo podobně a mohli se věnovat smysluplnější činnosti, jako třeba pomoci těm složitějším případům.

Je třetí čtení, tak si dovolím jenom mírně rekapitulovat mé pozměňovací návrhy. Všech pět pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, podpořila Rekonstrukce státu. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

Mně to nevadí, svědomí každého, jak hlasuje.

Pozměňovací návrh E1 hovoří o formátech. V průběhu zákona se nám tam stalo, že tam hovoříme o zákonu o archivnictví, který je velmi striktní ve formátech, které používá. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli využívat spektrum formátu, které využívá datová schránka, protože naši občané, když už dnes komunikují digitálně, jsou zvyklí používat datovou schránku. V tom, co vlastně navrhlo ministerstvo, není zohledněn ani formát prostého textu typu TXT nebo CSW, protože ten prostě v zákoně o archivnictví není.

Pozměňovací návrh E2 jenom upřesňuje takovou tu formulku vyplývající z GDPR a podle mě jí řeší o něco kvalitněji.

Pozměňovací návrh E3 zavádí docela logickou věc. Když ten občan má právo souhlasit se sdílením svých údajů, tak tam upřesňujeme, že má právo i odvolat tento souhlas přesně v duchu GDPR, takže každý má právo říct: já nechci ty údaje sdílet, třeba už nadále ty údaje nechci sdílet. Můžou ho k tomu vést různé důvody, ale myslíme si, že pokud to tam nebude explicitně uvedeno, tak to bude jenom vyvolávat zbytečné zmatky, tahanice a všichni budeme říkat, jak je to strašně obstrukční a jak soudy trvají dlouho a podobně.

Návrh E4 podporuje i Ministerstvo vnitra a jedná se jenom o terminologické upřesnění jednoho nadpisu, aby nedošlo k záměně s jinými zákony. A návrh E5 též podporuje Ministerstvo vnitra a jedná se o dodání formulky o tom, že bychom měli používat otevřené formáty a strojovou čitelnost, je-li to možné.

Toto jsou mé pozměňovací návrhy. Budu velmi rád, když je podpoříte. A přeji tomuto zákonu pak šťastnou cestu v Senátu.

