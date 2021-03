Profant (Piráti): Zimní údržba cyklisty zcela ignoruje

reklama

Děkuji za slovo. Tak já bych chtěl podpořit pozměňovací návrh pana poslance Dolínka, který zavádí povinnost minimálního odstupu 1,5 metru při předjíždění cyklistů, což jsou tedy návrhy G1 a G2.

Novela přispěje k bezpečnějšímu prostředí na silnicích jak z pohledu cyklistů, tak i z pohledu řidičů, jelikož dojde k omezení rizikových předjíždění v nepřehledných úsecích. A o to přesně v tomto návrhu jde. Pokud auto dojede cyklistu v nepřehledném úseku, typicky v zatáčce, mělo by podle toho návrhu zkrátka chvíli počkat. Pro motoristu to může znamenat ztrátu několika vteřin, ale pro cyklistu záchranu jeho zdraví, v krajním případě i života. Oceňuji, že pan poslanec Dolínek k tomuto návrhu uspořádal odborný seminář, kde se diskutovaly jednotlivé aspekty bezpečnosti cyklistů v silničním provozu a možnosti jejich řešení.

V návaznosti na tuto zpětnou vazbu vznikl kompromisní předložený návrh, pozměňovací návrh G2. Ten upravuje povinnost minimálního rozestupu v místech s maximální povolenou rychlostí pouze 30 kilometrů v hodině, což mohou být často úzké úseky silnic, kde by rozestup 1,5 metru mohlo být obtížné dodržet, což je asi ta hlavní odpověď na tu debatu, která tu byla ve faktických poznámkách. V těchto úsecích se tedy navrhuje snížit minimální rozestup mezi vozem a cyklistou na 1 metr. To je zároveň v souladu s odbornými studiemi, podle kterých je při nízkých rychlostech takovýto rozestup dostatečný.

Já bych si tady ještě dovolil zdůraznit zkušenost. Ten rozestup se vám může jevit jako legrační v momentě, kdy se bavíte o malém autě a dobré silnici. Ale v momentě, kdy jsou na silnici výmoly a projíždí kolem vás kamion, tak je to opravdu něco jiného. A ta vzduchová vlna, která vzniká z toho předjíždění, je opravdu silná a může vás velmi lehce vychýlit a vlastně vás i hodit pod kola toho auta popř. ty výmoly na té silnici, které jsou bohužel v Čechách běžné.

Trochu mě mrzí, že se návrh interpretuje jako nějaký boj mezi cyklisty a motoristy. Jak už jsem zmínil, považuji návrh přínosný pro všechny účastníky silničního provozu a jako malý krok k ideálnímu stavu, kdy se na silnicích méně spěchá a více dbá na bezpečnost všech. Návrh je tedy dobrým doplňkem např. v bezpečnostních kampaních BESIPu, které chci tímto také ocenit, byť bych ocenil, kdyby se jejich kampaně také více zaměřily na bezpečnost cyklistů. Pokud chceme hledat viníka, tak jsou to správci veřejných komunikací. Obětí jsou motoristé, cyklisté i chodci. Krajnice i chodníky jsou ve zcela dezolátním stavu po celém území České republiky. Jako cyklista z Prahy často jezdím ve Středočeském kraji a musím říct, že situace opravdu není dobrá. Silnice je sice dost široká, ale její okraje jsou zcela nesjízdné jak pro motoristu, tak pro cyklistu, a tím pádem ani ten motorista ani ten cyklista nechce jet u té krajnice a všichni se cpou na střed. A je jedno, jak máme širokou silnici v momentě, kdy třeba 30 % té silnice je vlastně nevyužitelných. A zde je potřeba ještě zdůraznit, že třeba cyklista na silničním kole samozřejmě má mnohem vyšší nároky na povrch, než cyklista na horském kole nebo auto se svými opravdu širokými a silnými pneumatikami. Na té silnici vám opravdu drobný štěrk docela snadno prorazí pneumatiku.

Dalším problémem, který je také třeba zmínit, je správa infrastruktury, a teď myslím hlavně zimní. Zimní údržba totiž cyklisty zcela ignoruje. Sníh a posypová sůl se nahrne do cyklopruhů a ignoruje se průjezdnost. Třeba v Praze si toho můžete povšimnout v Karlíně nebo na Trojském mostě. A opět je to velmi nepříjemné, protože cyklista, pokud chce jet spořádaně, chce jet v tom cyklopruhu, který je tam připravený, tak má jet vlastně v hromadě štěrku resp. ještě hůř v té soli, tzn. agresivního materiálu, který stejně jako auto rozežírá i to kolo, a je tam vystaven různým vlivům a nebezpečím, zatímco auta v ten moment už jedou po normálně upravené silnici. Tohle je další věc, která vede k těm konfliktům cyklistů, chodců a automobilistů, protože ta cyklistická infrastruktura je velmi často ignorovaná.

A na závěr bych si dovolil zmínit, že takováto legislativa funguje ve spoustě zemí a je tam plynulá a bezpečná. Já jsem tady už zmínil to Rakousko, ale ono jde např. i o Německo, Francii nebo Belgii. To nejsou země, které by byly malé a fungovalo to tam úplně jinak. Jsou to země v ledasčem podobné a funguje to tam. Tak si myslím, že je zcela zbytečné, aby u nás to nefungovalo. Děkuji.

