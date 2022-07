Prokop (ANO): Audit smluv budu navrhovat i na dalším zastupitelstvu

reklama

Málokdy souhlasím s primátorem Hřibem. To se o mně celkem ví. A už vůbec nedávám na jeho doporučení. Tentokrát se ale „země zatřásla" Primátor na posledním zastupitelstvu doporučil všem městským částem udělat hloubkový audit všech smluv. Jde o to zjistit, jak daleko a hluboko sahala mafiánská chobotnice kolem Petra Hlubučka. Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 2% do konce roku 2023 1% do Vánoc 95% hlasovalo: 3589 lidí

Navrhl jsem proto na včerejším zastupitelstvu Prahy 11 stejný audit po vzoru magistrát. Považuju to v naší městské části za zvlášť důležité už kvůli tomu, že místní STAN vede Radka Soukupová, o které se všeobecně ví, že byla v úzkém spojení s Petrem Hlubučkem. A taky proto, že místní STAN celé volební období má co dočinění s veřejnými zakázkami u oprav školních budov.

Praha 11 má však pirátské vedení a ukázalo se, že jednoho Piráta dost nezajímá, co hlásá jiný. Můj návrh nepropošel, místní Piráti ho nepodpořili. Podporu STANu jsem neočekával. De facto tak možné levárny, které jsme mohli odhalit, svými hlasy spíše přikryli. Z toho důvodu jsem navrhl odvolání pirátského starosty Jiřího Dohnala. To podpořila velká část přítomných zastupitelů, na odvolání to ale nestačilo. Snad alespoň dostal lekci, že není možné věci zametat pod koberec.

Audit smluv budu navrhovat i na dalším zastupitelstvu. A klidně na všech, které do voleb stihneme. Díky informacím Hlídače státu totiž vyplynulo na povrch, že pirátský starosta Jiří Dohnal objednával služby u obviněného podnikatele Pavla Dovhomiljy. Ten přitom celou dobu patřil k předním členům Hlubučkova gangu, který dosazoval do pražských městských firem a především Dopravního podniku své lidi.

To nemůžu jen tak nechat usnout.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



