Prokop (ANO): Dnes je Den české státnosti

Protože se bohužel jako národ často podceňujeme a nevěříme si, hodně naši vlast kritizujeme a pochybujeme o ní, stojí za to si připomenout pár příkladů, co všechno jsme my Češi vlastně dokázali. Češi patří k nejvzdělanějším národům. Kolem 90 procent populace má vyšší vzdělání, než jen základní. To Českou republiku řadí na 1. místo mezi zeměmi OECD, kde je tento průměr nižší. S tím nejspíš také souvisí, že patříme mezi největší milovníky knih. Průměrný Čech přečte až 13 knih za rok.

Česko je 8. nejbezpečnější země na planetě Zemi! Nedějí se tu na ulicích žádné šílenosti, vzájemně se nepřepadáme a nestřílíme po sobě, nebojíme se večer vzít partnerku či partnera na procházku parkem. To se o většině světa rozhodně říct nedá. Česko má společně s Holandskem, Švédskem a Dánskem nejnižší míru chudoby v rámci evropských zemí. Celkově se nám od pádu železné opony velice daří postavit naši zemi zase na nohy.

Naše HDP vzrostlo o více než 500 procent od roku 1989. To je obrovské číslo. Při pohledu na úspěch českých značek a osobností je třeba si říct, že jsme jednoduše velice pracovitý a snaživý národ. Tohle všechno se nám podařilo navzdory dvěma světovým válkám, několika okupacím zahraničních mocností, studené válce, sovětskému komunismu, “divokým devadesátkám” a dalším nepřízním osudu.

Kromě toho máme nádhernou krajinu a krásná města. Pokud jste to ještě neslyšeli, Praha byla nedávno zvolena vůbec nejkrásnějším městem světa! Kdo navíc nikdy neslyšel o zlatých českých ručičkách...? Značka Škoda byla založena v roce 1895 v Česku. Dnes se “škodovky” prodávají ve více než 100 zemích. České pivo je legendární po celém světě. “Pilsner” je natolik oblíbený, že se vžil jako název pro celý jeden druh piva, který vaří pivovary na všech kontinentech. České sklo je podobně jako naše pivovary proslulé, např. značky Moser, Rückl nebo Crystalex.

Oční čočky, které dnes nosí miliony lidí, vynalezl český chemik Otto Wichterle v roce 1959. Johann Mendel, jehož práce v biologii a genetice se stále vyučuje na školách po celém světě, se narodil v Čechách. Slovo “robot”, které se používá také po celém světě, pochází z Čapkovy knihy R.U.R. České tenistky patří k nejúspěšnějším sportovkyním v posledních dvou stoletích.

Česko má samozřejmě daleko víc známých jmen: Miloš Forman, Milan Kundera, Jaroslav Seifert, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Alfons Mucha a mnoho a mnoho dalších. A to jsem určitě na spoustu českých úspěchů zapomněl! Navíc život v Česku je skvělý. Srovnáme-li, jak dobře se tu máme, s tím, jaké to bývalo před 30 lety nebo jaké to ještě dnes je v některých částech světa, pak nerozumím tomu, proč tak často slyším na Česko kritiku a nářek mnoha spoluobčanů.

Jsem nesmírně rád, že tu žiju, a jsem také pyšný na to, že jsem Čech! Mimoto miluji i náš smysl pro humor. Nelze totiž Čechům upřít, že si ze sebe umíme udělat legraci. Proto jsem také dnes zvolil fotku sochy sv. Václava od Davida Černého, která to docela dobře znázorňuje. A co vy? Jaký máte názor na Českou republiku a co považujete za největší český úspěch?

