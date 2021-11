Prokop (ANO): Je třeba udělat konec bezvládí Pirátů a Praha Sobě

reklama

My jsme se ženou oba už naočkovaní a jsme za to rádi! Opět si můžeme užívat našeho oblíbeného sportu. Lidi vážně, pokud ještě nejste očkování nebo máte už půl roku po minulém očkování, prosím běžte. Nečekejte na nic. Aktivních případů je stále hodně a podle prvních dat například neočkovaní čtyřicátníci v těchto dnech končí v nemocnici dvanáctkrát častěji než jejich vrstevníci s vakcínou! Dost už ale k tomu a pojďme na Jižní Město. Jako vždy den po dni, co se odehrálo poslední týden...

PondělíPamatujete můj minulý report, jak jsem vám psal o rozšíření křižovatky Chilská x Opatovská? Hodně z vás mi posílalo fotky a zprávy o tom, že o víkendu přestaly fungovat světla a že v pondělí tam bude kolaps. Vaše zprávy jsem přeposlal na naši dopravu a policii, ale nic se nestalo. Tak jsem hned před sedmou ráno vyrazil na místo, abych ten kolaps nafotil a řešil. Bohužel tam už byla nehoda, zcela zbytečná. Kdyby odpovědní lidé na radnici dělali svou práci, nemuselo k ní dojít. Hned jsem kontaktoval přímo náměstka pro dopravu Adam Scheinherr za Praha Sobě, protože vyšší šarži v této věci už neznám. A zde musím Adama pochválit, reagoval ihned a během krátké doby došlo k obnovení provozu světelné signalizace. Dělám to málokdy, ale tady chci kolegu z Rady hl.m.Prahy a té koalice hrůzy primátora Hřiba pochválit. Zaslouží si to. Kéž by to příště šlo i bez intervence toho nejvyššího.Hned po vyřešení křižovatky jsem pro vás natočil video o posledním zastupitelstvu. To si dejte prosím. Je tam popsané, jak se mnou Piráti chtěli udělat špinavý obchod ohledně Arény ledových sportů. Odkaz máte v komentářích dole.Pak jsem vyrazil na radu hlavního města Prahy, kam chodím jako zástupce opozice. Nestačil jsem se divit... My tady měsíce mluvíme o tom, jak je potřeba podpořit gastronomii a cestovní ruch v Praze. A co udělá magistrát? Přesný opak Radní odsouhlasili zahájení procesu pro zvýšení poplatku za ubytování o víc než dvojnásobek, na maximální možnou hranici 50,- Kč za den. Jak s tím může souhlasit třeba taková radní Hanka Třeštíková (Praha sobě), to nechápu. Tak to jsme tomu turismu zase jednou "pomohli", jen co je pravda.

Aby toho nebylo málo, zdražování v Praze vesele pokračuje. Připlatí si i zodpovědní majitelé psů v hlavním městě. Rada dneska totiž odsouhlasila i zrušení slevy z poplatku čipovaných psů, která doteď dělala až 350 Kč ročně.Na Radě Prahy 11 jsme zablokovali schválení tisku o vybudování dalšího veřejného griloviště, které předložil starosta Jiří Dohnal - starosta Prahy 11. Chtěl na to 650 tisíc Kč z rezervy rozpočtu, kde by pak do konce roku už nezbylo skoro nic. Tedy kdyby se stala nějaká havárie ve škole, cokoli, byl by problém to finančně pokrýt. Nemám nic proti grilovišti, to současné je hodně využívané, ale proboha proč bychom ho měli financovat teď na zimu? Zbytečně poběží záruka v zimě, kdy to nikdo nebude používat. Pirátský starosta Dohnal taky asi zapomněl, že to první griloviště, který dělal náš starosta Petr Jirava (ANO), městskou část prakticky nic nestálo, protože na to sehnal tehdy sponzora a zaplatila to společnost VITANA. Proč se tedy pirátský starosta Dohnal taky nesnaží najít sponzora a chce to platit z rezervy rozpočtu? Na to nedokázal odpovědět. ÚterýV úterý jsem měl velkou poradu s mým mediálním týmem nad strategií na další měsíce. Díky tomu, že mě na Praze 11 odvolali, mám teď mnohem víc času a chci pro občany z opozičních lavic rozebírat a lidem ukazovat mnohem víc kauz současných vládních koalic. Rád bych se kromě Prahy 11 a hl.m.Prahy zaměřil i na některé další městské části, především tam, kde vládnou Piráti nebo Praha Sobě. Protože to, co mi píšete vy za vaše podněty a stížnosti, to už je opravdu neúnosné. Na to nestačím sám ani s kontrolním výborem. Odpoledne jsme měli krajské předsednictvo hnutí ANO, kde jsme řešili hlavně přípravu na krajský sněm. Zase po dvou letech si budeme volit nové vedení Prahy, které dovede hnutí ANO do voleb na magistrát a do městských částí. Kolegům jsem oznámil, že se hodlám ucházet o místo předsedy hnutí ANO v Praze. Rád bych ANO v Praze sjednotil a připravil do voleb. Včetně slušné, poctivé kampaně. Přeji si, aby hnutí ANO v Praze za rok postavilo kvalitní kandidáty do zastupitelstev a vyjednalo co nejvíce koalic, které budou chtít v Praze něco dělat. Je třeba udělat konec bezvládí Pirátů a Praha Sobě, která nyní vládne nejen na magistrátu, ale ochromuje chod i mnoha městských částí. Středa Ve středu ráno jsem vám jako vždy komentoval současnou situaci v bydlení. Kopíruji vám článek níže.

Milí Pražané, ačkoli nová koalice ještě nezískala definitivní podobu, mají vyjednávající strany už nyní jasno v tom, co všechno bude třeba od podlahy změnit. U radikálních změn v legislativě nicméně hrozí, že ve svém důsledku nadělají víc škody než užitku. A právě toho se obávám v případě avizovaných změn nového stavebního zákona.Snad největším předmětem sporu, ale zároveň klíčovým bodem nové legislativy, je vznik soustavy stavebních úřadů na úrovni kraje. Pochopitelně se proti němu bouří především zástupci STANu. Místním samosprávám totiž současná podoba zákona umožňuje nejednotný výklad stavebních předpisů, díky čemuž mohou nekale ovlivňovat rozhodování o povolování staveb. Vzniká tak nejen prostor pro korupci, ale zvyšuje se i riziko nerovnoměrného rozvoje v rámci regionů. Tomu všemu má přenesení pravomocí na krajské úřady zabránit.V případě, že se příští koalice rozhodne tento bod stavebního zákona zrušit, bude nezbytné jej v mnoha ohledech kompletně přepracovat, což s sebou ponese také další odklad jeho účinnosti. To by, jak uvádí Sdružení pro rozvoj a architekturu, mělo „obrovské ekonomické důsledky“, které si rozhodně nemůžeme dovolit.To, že se po volbách ujme vlády opozice a naopak, je zcela běžný a pro demokracii žádoucí jev. Úspěšné řešení důležitých celospolečenských otázek, jako je například důchodová reforma nebo dostupnost bydlení, nicméně vyžaduje kontinuitu. Pokud by každá nastupující vláda smetla ze stolu výsledky svých předchůdců a jala se vymýšlet zcela nové řešení, začneme za ostatními zeměmi zaostávat nejen co do rychlosti výstavby.Co si o nápadech na demontáž nového stavebního zákona myslíte vy Těším se na vaše názory, napište mi je prosím zase dolu do komentářů pod příspěvek .Pak jsem měl schůzky s občany a některými úředníky na magistrátu. Řešil jsem hlavně přípravu na kontrolní výbor, kde se nám v listopadu sejde hodně podnětů.Večer jsem byl v Aréně Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Diskutoval jsem s kolegou Wolfem z KDU-ČSL a panem ekonomem Kovandou o problému s nárůstem cen energií, o další vlně koronaviru nebo o likvidaci dostupného bydlení současnou koalicí primátora Hřiba v Praze. Pokud jste mě neviděli, pusťte si ze záznamu, odkaz máte v komentářích. ČtvrtekVe čtvrtek byl státní svátek. Sepsal jsem proto ke vzniku Československa krátkou myšlenku, kterou jsem vám sdílel. Myslím, že právě v těchto dnech je důležité si některé věci připomenout. Čtěte níže..

Je to přesně 103 let, co Češi a Slováci získali svou vytouženou svobodu a nezávislost na Rakousko-Uhersku. Dnes to bereme už jako naprostou samozřejmost, že se každý den spolu v práci bavíme česky, že se navíc můžeme bavit o čemkoliv nahlas a že žijeme ve svobodné a demokratické zemi. Pokud by se ale tehdy nestalo to, co se stalo, mohl třeba ten nápis za mnou na fotce být v němčině a úředníci by mi mohli vynadat za to, že se na úřadě ptám na něco ve svém rodném jazyce. Nedej bože, abych si u toho postěžoval na rakouskou monarchii a císaře pána! To by bývalo mohlo skončit špatně.Rád bych si proto při dnešní příležitosti tohle všechno připomněl. Fakt, že máme svůj vlastní stát, není zdaleka samozřejmostí. Je to obrovské privilegium. Na celém světě jsou desítky či spíše možná stovky národů, které takové štěstí nemají, ačkoliv si to třeba také přejí. Tím bych zároveň chtěl vyjádřit velké díky všem těm, kteří za český i slovenský národ a naše národní uvědomění bojovali. A to i dlouho předtím, než Československo vzniklo. Mnozí vůdčí lidé a intelektuálové u nás totiž své spoluobčany v průběhu 19. století povzbuzovali a připomínali, že nejsme navěky odevzdáni do nadvlády vyšší moci a útlaku, že když se nevzdáme, tak nemůžeme nevyhrát.Myslím, že je dobré si dnes uvědomit totéž. Sic jsme součástí větších mezinárodních organizací, stále jsme svobodným státem a snaživým i pracovitým národem, který se nesmí nechat zastrašit nebo znejistit. Češi (ale i Slováci) mají na svém kontě tolik úspěchů, že můžeme být doopravdy hrdí a sebejistí. Pamatujme na to. Nevzdávejme se, věřme si a také buďme vděční a vzdejme hold odkazu našich předků.Jak se na to díváte vy? Slavíte svátek vzniku Československa nějakým speciálním způsobem? Budu rád, když se o své názory podělíte do komentářů. PátekVzal jsem si volno, ale samozřejmě jsem nevynechal přípravu na další týden. Co mě opět nemile překvapilo, tak na Praze 11 se prostě po mém odvolání přestává pracovat. Na minulou poradu kolegové zpracovali 4 tisky. Na tu, co bude zítra, jich je 5! Za celé 3 roky, co jsem byl na radnici, se nestalo, že bych jenom já za sebe předložil takto málo materiálů. Natož všichni radní dohromady. Je jich tam stále 7 a oni přestávají zjevně pracovat. Už se těším na zastupitelstvo, kde se budu radních ptát na posun v rozpracovaných projektech. Jen se bojím, že odpovědi nebudou pro občany Prahy 11 příliš příznivé. Však si všimněte i to, jak (ne)komunikují na internetu. Mezitím, co já vás stále a pravidelně informuji o dění na Jižním Městě a v Praze, tak u kolegů si všimnete maximálně toho, že se někde fotí nebo pokládají věnce. Je mi z toho smutno, kam kráčí Jižní Město. Ale na druhou stranu, volby tu budou už za necelý rok a tam bude možné vše změnit. Už aby to bylo! Tím bychom byli opět na konci. Nepřehlédněte odkazy, které vám kopíruji níže pod článek, a jinak budu rád, když mé příspěvky budete číst i nadále. Mějte se krásně a ať se daří.

