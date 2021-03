Prokop (ANO): Jeden z družstevních domů by mohl vyrůst i u nás na “jedenáctce”

reklama

Milí sousedé, dnes vám k reportu posílám fotku z běhu po mé oblíbené trase kolem Hostivařské přehrady. Fotku jsem udělal zrovna v momentě, kdy mi aplikace ukázala, že jsem od začátku roku uběhl už 100 km.

To je o něco víc než 2 maratony, takže žádná sláva, ale na to, že loni jsem skoro neběhal, to jde! Snažím se zas pravidelně hýbat a držet se trošku víc v kondici a podporovat tak imunitu. Taky jsem zhubnul od Vánoc asi 7 kg a zas konečně zapnu většinu kalhot. Ale je to fuška. Tahle doba spíše přeje poflakování se a přejídání. Jak to máte vy?

A tady máte jako pravidelně zase soupis toho nejpodstatnějšího z událostí uplynulého týdne:

Pondělí

V pondělí jsme tentokrát neměli Radu, takže jsme diskutovali jen několik věcí na poradě. Hned ráno jsme řešili dětská hřiště. Mnoho lidí mi minulý víkend psalo dotazy ohledně dětských hřišť a s prosbou, ať je nezavíráme.

Shodli jsme, že dětská hřiště na Praze 11 zavírat zatím nebudeme. U všech hřišť se tento týden objevily cedulky s doporučeními na rozestupy, ochranné pomůcky atd. Hřiště také pravidelně dezinfikujeme. Prosím berte toto rozhodnutí s velkou pokorou a chovejte se se svými ratolestmi maximálně odpovědně. Situace s pandemií se opravdu nevyvíjí dobře a pokud budou zaznamenané opakované stížnosti na porušování opatření na hřištích, budeme nuceni je uzavřít.

Pak jsme projednali koncept Zásad pro ubytování v ubytovací jednotce objektu Sandra. Pan starosta si vzal za své, že připraví s mým odborem přesnou metodiku, koho a jak budeme v opravené Sandře ubytovávat. Přinesl první koncept, se kterým všichni kolegové v zásadě souhlasili. Já budu určitě do tohoto procesu chtít zapojit i opozici, protože Sandru budeme zprovozňovat až na konci našeho volebního období a je nezbytně nutné, abychom pro výběr nájemců našli širokou politickou shodu. Aby se nestalo, že po volbách ti noví, kteří přijdou, budou chtít vše změnit.

Taky jsme řešili už po několikáté dostavbu domova seniorů v Janouchově ulici. Jde o projekt, který naše městská část nutně potřebuje. Naši občané stárnou a služeb pro ně není dost. Bohužel koaliční partneři tuto diskusi už po druhé požádali odložit. Někdy je to na radnici fakt vyčerpávající, makáte tu, aby se ty věci posouvaly, a pak vám to kolegové v radě nekonečně zdržují.

Dále jsme projednali žádost obce Nupak o umístění dětí do našich školek. Zatím jsme nerozhodli, jestli Nupakám vyjdeme vstříc, a požádali jsme o názor komisi pro výchovu a vzdělávání, která by to měla projednat. Za sebe říkám otevřeně názor, že pokud máme kapacitu, nemám s tím problém, ale ať Nupaky přispějí finančně naší městské části stejně jako to dělá třeba Vestec, se kterým podobnou spolupráci máme už řadu let.

Schválili jsme taky vyhlášení soutěže o zlatý Klíč, kterou už tradičně pořádá kolega radní pro kulturu Jan Stárek.

Ten nám také představil nový záměr nástavby šaten u ZŠ Květnového vítězství 1554.

Odpoledne jsme pak měli mimořádný klub zastupitelů hnutí ANO na magistrátu, kde jsme řešili zhoršující se epidemiologickou situaci v Praze. Sepsali jsme s primátorem Hřibem dopis všem Pražanům, ten jsem vám v týdnu sdílel a dávám odkaz do komentářů.

Úterý

V úterý ráno jsem měl poradu s nově zvolenou předsedkyní kontrolního výboru Alexandra Udženija. Předal jsem jí vše, co jsem jako místopředseda výboru nahromadil a odpracoval v mezičase po úmrtí bývalé přesedkyně Jarky Janderové až do teď. Probrali jsme agendu na dalších několik měsíců a dohodli se, jak to budeme řešit. Těch kauz tam začíná mít Zdeněk Hřib - primátor Prahy a jeho kolegové z koalice opravdu hodně a je potřeba je všechny podrobně prošetřit.

Pak jsem měl poradu s mými odbory a Jihoměstskou. Na to hned navazovala schůzka se zástupci společnosti Decathlon, který u nás má prodejnu. Rádi by s námi spolupracovali na revitalizaci okolí prodejny, které dnes připomíná spíše odstavné parkoviště pro kamiony. Nápad se mi líbí, tak se jím dál budu zabývat.

Odpoledne jsme měli konferenční jednání s řediteli našich základních škol. Schůzku svolal pan starosta na základě jejich kritického dopisu, o tom už jsem v minulosti psal. Pokud jste tuto kauzu nezachytili, dávám do komentářů odkaz. Musím říct, že jsem byl až překvapen, jakou šíři agend dnes musí ředitel základní školy zastávat. O to víc mě zděsilo, jak moc jim jejich práci úřad komplikuje. V našem programovém prohlášení ohledně školství jsme měli bod, kde jsme se zavázali, že budeme snižovat byrokratickou zátěž ředitelům. To se naopak ještě výrazně zhoršilo. Abych to shrnul, výsledek jednání je takový, že školství na Jižním Městě prostě nefunguje dobře a paní radní dostala od našeho klubu hnutí ANO výzvu sjednat nápravné kroky do půlky dubna a ty si v koalici obhájit. Pokud se tak nestane a situace s řediteli našich škol se nezklidní, budeme žádat našeho koaličního partnera o změnu osoby odpovědné za školství, ať už změnou gescí v rámci současných radních nebo výměnou paní radní Ujhelyiové za někoho jiného. Pan starosta Dohnal slíbil na jednání svou osobní pomoc v této věci, tak věřím, že vzniklé problémy a krizi náš koaliční partner zažehná a vyřeší.

Středa

Ve středu jsem vám jako každý týden psal o bytové politice v Praze.

- Někteří z vás možná v minulých měsících zaznamenali magistrátní přetahovanou o projekt dostupného družstevního bydlení, který vypracovala radní Hana Kordová Marvanová. Její návrh se nakonec podařilo schválit a jeden z družstevních domů by mohl vyrůst i u nás na “jedenáctce”.

- Projekt je prozatím ve fázi zvažování a já si velmi dobře uvědomuji jeho klady i citlivá místa. Nacházíme se v situaci obrovského deficitu bytů, který se v následujícím období bude spíše prohlubovat. Každý plán na výstavbu je proto cenný - a především pak ten, který přinese bydlení dostupné i finančně. Díky kooperaci, kdy městská část poskytne pozemky k výstavbě a družstvo tuto výstavbu následně zrealizuje, by se totiž pořizovací náklady snížily o přibližně třicet procent.

- Tento model výstavby nicméně počítá s tím, že zastavěné pozemky budou od městské části či města následně odkoupeny. Rozsáhlá realizace podobných projektů by vedla k úbytku obecních pozemků, který je nežádoucí a je v rozporu se současným vnímáním participace města na svém rozvoji.

Každé rozšiřování již existující zástavby je také nutné řešit s ohledem na potřeby místních. Vyslechnout je, a tam, kde mohou mít pocit, že přicházejí zkrátka, nabídnout řešení, které vnímaná negativa vyváží.

Hned po tom jsme měli prohlídku objektu bývalých jeslí nebo školky v ulici Konstantinova. Tuto rozsáhlou budovu dlouhodobě vlastní Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a ta už před lety oznámila, že s ní do budoucna nepočítá a chce ji přenechat k jinému účelu. My bychom o budovu měli zájem. Chceme se pokusit ji získat do majetku a následně řešit s vámi občany, k čemu by mohla sloužit. Uděláme vše proto, aby neskončila prodaná soukromému investorovi a abychom nad pozemkem a budovou neztratili kontrolu. Aktuálně řešíme s magistrátem a státem, jak zajistit hladký převod do našeho majetku. Klidně mi napište do komentářů, co by se vám v rámci této budovy na místě líbilo. Zda raději rozšířit vedlejší školku, znovu otevřít hospodu, která tam byla, nebo tam vrátit ordinace (a jaké)? Zajímají mě vaše názory!

Na odpoledne jsem svolal jednání s náměstkem primátora Adam Scheinherr, radním pro majetek Jan Chabr, ředitelem Dopravního podniku Petrem Witowskym a dalšími ohledně prodejen na stanici metra Opatov. Nedávno jsme vám předali zrenovovanou stanici metra Opatov, ale jen co se týče spodní části. Obchodní část je stále v dost neutěšeném stavu. Je to z důvodu nevýhodných smluv z 90. let, které nikdo nikdy neřešil. A to bych rád ještě v tomto volebním období změnil. Co byste říkali na to, kdyby tam místo současných potravin byl třeba Lidl nebo Billa? Kdyby tam byla třeba DM drogerie a McDonald či BurgerKing? Napište mi, co byste na stanici metra za služby a obchody uvítali!

Večer pak proběhl finanční výbor, kde se zase řešila hlavně ledová aréna, o tom už jsem psal minulou neděli dost podrobně. Zatím se nestalo nic nového až na to, že mě koaliční partneři osočili, že si prý jedu volební kampaň a proto do projektu kopu. Rád bych řekl, že do projektu nekopu, jen máme s kolegy v ANO podezření, že se ve firmě nehospodaří s penězi v souladu se smluvním ujednáním a proto se na to ptáme a chceme to řešit. Bohužel jsme zatím od našich koaličních partnerů nedostali uspokojivou odpověď, že je vše v pořádku a proto jsme z projektu i s naším zástupcem ve správní radě v únoru vystoupili. Nicméně budu opravdu moc rád, pokud se naše pochybnosti podaří kolegům z koalice rozptýlit a když se projekt zrealizuje. Na výboru se taky řešily Zahrady Opatov. Opozici vadí, že se objekt začal pronajímat levněji. Je to úsměvné, protože ta samá opozice nás několik let tepala za to, že projekt pronajímáme na trhu příliš draze a že není pro obyčejné lidi. Ale co byste chtěli od opozice, že?

Asi nejvtipnější vyvrcholení finančního výboru za mě byl předseda pirátských zastupitelů Martin Muzikant, který navrhl usnesení, abych na další jednání finančního výboru předložil plán na stabilizaci JMM, a.s. Co je na tom absurdního? Třeba to, že tento plán jsem předložil koaličním partnerům už v lednu a projednali ho jak orgány městské části, tak i Jihoměstské majetkové, a.s., kde je mimochodem pan Muzikant jako placený místopředseda dozorčí rady. To si pak říkáte, jestli ti lidé vůbec čtou materiály, které jim posíláme. Ale nevadí, členům finančního výboru jsem to hned druhý den poslal znovu. :-)

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme provedli ve spolupráci s Vinohradskou nemocnicí a jejich výjezdním týmem už 2. vlnu očkování v našich domovech seniorů. Ti už jsou tak tedy plně chráněni. Děkujeme za tuto pomoc!

Hned ráno jsem měl schůzku se starostkou Prahy 4 Irenou Michalcovou. Sdíleli jsme si informace. Máme mnoho společných projektů, navíc naše městské části spolu sousedí a jsou dost podobné. Nechal jsem si od ní třeba vysvětlit, jak u nich funguje komunikace s řediteli škol nebo jejich hodnocení a co si myslí, že u nás děláme špatně.

Pak jsme měli komisi pro výkup budov pro bydlení na magistrátu, kterou vede Adam Zábranský - pražský radní. Projednali jsme několik nabídek na výkup bytových domů. Nicméně žádný z nich pro mě nebyl takový, který by nějak výrazně mohl pomoci v otázce dostupného bydlení. Jedno byla ubytovna, druhé zas velkometřážní byty na Vinohradech.

Odpoledne jsme měli pracovní schůzku na rekonstrukci našeho kulturního domu KC Zahrada. Letos bezpodmínečně chceme s kolegou radním Janem Stárkem opravit alespoň střechu, do které už několik let teče. Dohodli jsme postup, jak to zrealizovat ještě toto léto.

Pátek

V pátek jsem svolal setkání s řediteli na Jihoměstskou majetkovou. Jejich otevřený dopis se v jednom bodě týkal okrajově i mé gesce majetku, tak jsem toho využil a sešli jsme se s mými kolegy z odborů a Jihoměstské, abychom mohli diskutovat změny, které s kolegy připravuji. Z více než hodinové diskuse vyplynulo, že co se týče oprav a investic ve školách není ani tolik problém v lidech a komunikaci jako spíše v nastaveném systému přidělování peněz z rozpočtu na jednotlivé akce. Největší problém tak jsou prostě finance. Ještě před pár lety bylo na opravy škol v rozpočtu kolem 35 milionů Kč, letos to je 3,5 mil. To je 10x méně! Tohle je především na pana starostu, který je odpovědný za sestavování rozpočtu, ale samozřejmě i na ostatní radní, aby s tím pomohli a pro další roky už nedopustili, aby na údržbu školních budov zbylo takhle málo peněz!

Ze setkání mi vyplynula celá řada zajímavých nápadů a podnětů, které jsem hned začal rozpracovávat. Dohodl jsem se s řediteli, že ohledně konkrétních dílčích problémů budeme (tak jako doposud) komunikovat individuálně a že se všichni takto zase potkáme nejpozději za 3 měsíce, až budeme po realizaci letošních jmenovitých oprav, abychom si vyhodnotili změny, které jsem s kolegy letos zavedl. Měl jsem z toho setkání skvělý pocit, na rozdíl od úterý, kde se jen obecně kecalo o tom, jak je vše problém a nic nejde, v pátek jsme v těch majetkových věcech vymysleli spoustu konkrétních námětů, které uvedeme do praxe.

Odpoledne jsem měl první pracovní poradu s novým ředitelem Jihoměstské sociální. Ačkoli byl v práci necelý týden, tak do toho vlítnul pěkně po hlavě a už přinesl několik konkrétních bodů, co bychom mohli začít dělat a hlavně, kde na to vzít peníze z dotací. Nechci to zakřiknout, ale myslím si, že výběr tohoto ředitele se nám povedl!

Pak jsme ještě měli ještě telekonferenci s Monika Červíčková k agendě dostupného bydlení ve sněmovně. Řešili jsme rekodifikaci stavebního zákona a taky připravovaný návrh zákona o dostupném bydlení, který by měla sněmovna brzy projednat. Ale o tom zas až v některém z dalších bytových okének ve středu!

A tím jsme, milí sousedé, zase na konci. Děkuji vám za váš čas a přečtení mého reportu. Budu rád, když budete i nadále sledovat mé příspěvky. Jistě vás budu průběžně o všem důležitém informovat. A nezapomeňte, že mi můžete kdykoliv napsat, máte-li na mě nějaký dotaz či návrh. Mějte se pěkně a hezký zbytek víkendu.

Převzato z Profilu.

