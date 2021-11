Prokop (ANO): Jsem PROTI záměru výstavby bytového domu při nároží ulic Tatarkova a Mnichovická

reklama

Nicméně jsem zásadně proti tomu, aby to bylo na úkor obyvatel sídlišť. Aby se zastavovaly proluky a nekoncepčně se zabíraly poslední volné plochy u našich domů. A přesně to teď hrozí! Vy co bydlíte v okolí Hájů prosím zpozorněte! Ve čtvrtek se na výboru pro územní rozvoj bude projednávat záměr výstavby bytového domu při nároží ulic Tatarkova a Mnichovická se 2 podzemními a 5 nadzemními podlažími. Radnice v čele se starostou Jiří Dohnal - starosta Prahy 11 to nikde neinzeruje, proto je důležité, abyste si můj příspěvek sdíleli, kde to půjde!Proč se mi projekt tohoto bytového domu nelíbí? Dlouhodobě tvrdím, že hlavním problémem Hájů je zastaralá a schátralá budova pochozí zóny, pod kterou vede metro, nad ním jsou garáže a na povrchu stará zanedbaná pasáž obchodů z minulého století. Z tohoto důvodu požádala Městská část Prahy 11 magistrát o zpracování územní studie na celé území. Tu magistrát odflákl, udělal ji nevhodně a byla tvrdě odmítnuta jak vedením radnice, tak i občany. Od té doby na ni magistrát už nesáhl a neexistuje v této věci žádný posun. Dokud nebude jasná koncepce co s celým územím a hlavně s pochozí zónou, budu proti jakékoli výstavbě v okolí. Stejně jako jsem byl proti přestavbě bývalého kina Galaxie na velký bytový dům, jsem i proti výstavbě domu v ulici Tatarkova. Kromě toho záměr domu nerespektuje ani rozpracovanou územní studii, která vymezuje poměrně široký zelený pás u ulice Mnichovická. Dům má být zasazen až k této ulici v rozporu se vším co bylo dříve zpracováno. Dům dále nabízí žalostně málo parkovacích stání, ty už v okolí dnes nejsou a hrozí ještě zhoršení dopravy v klidu v okolí. Mám za to, že architekt kreslící tento záměr také manipuluje s velikostí hrubé podlažní plochy domu, protože ten obsahuje spoustu pavlačí a teras, které mohou v budoucnu být zastřešeny a připojeny k běžné ploše domu, ale teď do ní fikaně nejsou započítané.Technických problémů ten dům má víc, to teď asi není podstatné. Podstatné je to, že to je další snaha o nekoncepční zastavování velmi cenného území v okolí Hájů a musíme udělat vše proto, aby se to nestalo.

Prosím sdílejte můj příspěvek mezi své přátele, kteří bydlí na Hájích a přijďte ve čtvrtek 4.11 na výbor územního rozvoje od 17:30 v zasedací místnosti C, budovy ÚMČ Ocelíkova!!! Díky,

