Prokop (ANO): Kdo nic nedělá, nic nezkazí

Milí sousedé, tento víkend jsem slavil své 36. narozeniny. Strávil jsem je na chalupě s mojí úžasnou rodinou. Od babičky jsem dostal skvělou bábovku, která teda jde trošku proti mému plánu po Vánocích shodit nějaká ta kila, ale chutná prostě výborně!

Taky jsem dostal pár zajímavých knih a LEGO, které miluji celý život. Velkou radost mi udělaly stovky přání, které mi od včera všichni posíláte. Děkuji moc. Zároveň bych chtěl poděkovat těm, kteří se zapojili do mé narozeninové sbírky na pomoc seniorům. Podařilo se nám vybrat již několik desítek tisíc korun! Věřím, že dokážeme splnit cílovou částku a umožnit tak realizaci nové divadelní hry pro seniory. Pokud vám ušel včerejší příspěvek, stále ještě máte příležitost divadlo podpořit!Jako každý rok jsem se i tentokrát rozhodl požádat své přátele, aby místo narozeninového dárku raději společně se mnou přispěli na dobrou věc. V rámci této sbírky podpoříme neziskovou organizaci ŽIVOT 90, která pomáhá seniorům. Tentokrát však vybrané peníze půjdou na konkrétní věc, a to na realizaci nové inscenace v Divadle U Valšů provozovaném právě ŽIVOTEM 90. Pokud máte chuť do toho jít s námi, zde najdete více informací ZDE. Ještě jednou díky všem. A teď už pojďme na události posledního týdne..

Pondělí

Na poradě vedení Prahy 11 byly v pondělí jen dva body. První byl výsledek auditu veřejných zakázek na odboru správy majetku. Tento audit zadali Piráti jako pomstu za mou práci na magistrátu, kde jsem rozkryl obrovské lumpárny primátora Zdeňka Hřiba v IT projektech, o kterých jsem tu mnohokrát psal a vysílalo se o nich i na televizních obrazovkách. Ty dnes řeší nejen antimonopolní úřad ale i policie. Piráti si jako pomstu za mou opoziční práci vyžádali audit zakázek na mém odboru ještě v době, kdy jsem byl místostarostou. Jelikož je audit v tuto chvíli tajný, tak jeho výsledky nebudu komentovat. Nicméně můžu s čistým svědomím říct, že na rozdíl od Pirátského magistrátu, u mě na odboru se nedělalo nic podezřelého. Doufám, že bude audit zveřejněný, abych vás s výsledky mohl seznámit, ale to záleží na radě.Druhým bodem byl dopis od společnosti AR Delta, která staví Arénu ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. V dopise nás celkem překvapivě vyzývají ke smírnému řešení problému, do kterého se díky neschopnosti tato pirátská stavební akce dostala. Překvapuje mě to hlavně přes silná prohlášení, která představitelé firmy dávali v uplynulých měsících do éteru. Stavba je v tuto chvíli v “právním vákuu”, propadly jí termíny práva stavby a pokud by MČ chtěla, může smlouvy vypovědět a celá rozestavěná část budovy jí připadne do majetku. Jsem rád, že vlastníci, kteří se zatím k městské části nechovali příliš partnersky, pochopili, že mají skutečně problém a snad se s nimi konečně bude dát normálně jednat. Mým cílem je od začátku vyjednat pro Prahu 11 takový postup, který jí co nejdříve umožní získat zpět veškeré vynaložené finance do společného podniku.Kromě toho naši radní řešili ještě stranu 12 v Klíči. V tom jsme si za hnutí ANO objednali na celý rok stránku, ve které vám chceme s kolegy psát o tom důležitém z Jižního Města, co se do redakční části nevejde a taky dáme kus stránky k dispozici vám, občanům, na zveřejnění vašich názorů. Občané dlouhodobě do radničního plátku psát nemohou, což chceme změnit! Jsme hnutí ANO, jsme hnutí pro obyčejné lidi! Taky jsme se v pondělí dozvěděli, že pirátský starosta Jiří Dohnal vůbec nemá připravený rozpočet. A to je leden! Měsíc, kdy ostatní MČ mají už rozpočet buď schválený nebo ho minimálně už schvalují. Praha 11 tak jde do rozpočtového provizoria, což je skutečný problém. Zcela neomluvitelné ale je, že starosta ani po 3 letech, kdy má na starost finance, není schopný sestavit včas rozpočet. Protože ho doteď nemá připravený, nesvolal dokonce ani lednové zastupitelstvo! Praha 11 je tak kvůli neschopnosti pirátského vedení paralyzována v rozpočtovém provizoriu a nemůže například nic objednávat, investovat prostředky do plánovaných projektů a oprav nebo vyplácet odměny svým zaměstnancům. Pirátské vedení naší radnice se zřejmě začalo řídit heslem "kdo nic nedělá, nic nezkazí", ale to u řízení městské části neplatí. Když totiž starosta a jeho rada nic nedělají, trpí tím především občané. Snad se tedy rozpočtu dočkáme aspoň do léta…

Úterý

V úterý jsem napsal článek o Libeňském mostu. Uskupení Praha Sobě Jana Čižinského uspělo v pražských volbách v roce 2018 mimo jiné díky tématu Libeňského mostu. Tehdy se za most postavili, že je třeba ho ochránit jako památku. Odborníci dlouhodobě tvrdí, že most je technicky tak špatně postavený, že jeho oprava bude velmi nákladná a i přes ní nebude mít zdaleka životnost nového mostu. My jsme s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) prosazovali stavbu mostu nového, který by stál zhruba 600 mil. Kč a vydržel by 100 let. Praha Sobě se po skoro 4 letech vlády dopracovala ke kontroverzní opravě zhruba za 3 miliardy Kč se životností několika málo desítek let. A ani tuto stavbu nejsou schopni začít. Z důvodu špatně připravené soutěže na zhotovitele. Tu navíc dělají tzv. v režimu design and build, tzn., že skoro po 4 letech vlády nemají ještě ani projektovou dokumentaci na konkrétní opravu. Problém zchátralého mostu tak tedy jen odložili o celé volební období a bude ho muset patrně vyřešit až nová politická reprezentace, která vzejde z voleb v letošním roce.Více se dočtete v samostatném článku, který vám sdílím v komentářích níže.V úterý večer jsem měl možnost zúčastnit se debaty na Barrandov.tv v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa. Kromě mě se debaty také zúčastnili Jiří Pospíšil a Robert Šlachta. A o čem jsme se vlastně bavili? Tak především o naprosto zásadních tématech, která jsou aktuálně naprosto klíčová pro naši zemi: fungování nově vzniklé vlády státní rozpočet pro rok 2022 - jeho nepochopitelné odmítnutí nové vlády, a to bez toho, aniž by byla připravena jiná alternativa a s tím tedy spojené rozpočtové provizorium, energetické krizi a jejích dopadech,o nástupu mutace koronaviru omikron.Ti z vás, kteří debatu nestihli, si ji mohou pustit níže, což vřele doporučuji, neboť témata jsou to skutečně velice aktuální

Středa

Jako vždy ráno jsem publikoval bytové okénko. Kopíruji níže..

Milí Pražané,počátek roku přímo vybízí k odhadům a predikcím všeho druhu. Své první bytové okénko v letošním roce proto věnuji krátkému zamyšlení nad tím, jaký vývoj můžeme očekávat v oblasti bydlení v roce 2022.Především je třeba počítat s tím, že ceny bytů i nadále porostou, byť možná ne tak rychlým tempem jako doposud. S růstem úrokových sazeb a brzkým zpřísněním limitů pro poskytování hypoték lze předpokládat pokles poptávky po nových bytech ze strany individuálních zájemců o bydlení, což by vzestup cen mohlo trošku přibrzdit. Byty, které budou k mání, se ale na realitním trhu příliš neohřejí. Stále větší zájem o ně totiž projevují velcí investoři, kteří je skupují za účelem pronajímání. Dalším faktorem, který zdražování nemovitostí podpoří, je zvyšující se inflace. Výsledné tempo, jakým ceny bytů porostou, lze vzhledem k těmto protichůdným vlivům jen těžko odhadovat. Velkou nejistotu do rozvoje bytového fondu vnesla vláda, která koncem roku schválila návrh na odložení účinnosti nového stavebního zákona.Finální rozhodnutí o odkladu padne 11. ledna, kdy o něm bude hlasovat poslanecká sněmovna. Zde bych rád opět apeloval na vážené poslance, aby si tento krok opravdu dobře promysleli. Nový stavební zákon slibuje zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů, které jsou v současnosti snad nejslabším článkem v realizaci nové výstavby. S odložením jeho účinnosti přitom hrozí nejen další průtahy již připravených projektů; vzhledem k tomu, že pětikoalice nedokáže najít shodu ani na tom, v jakém rozsahu by se nový stavební zákon měl změnit, natož jak by tyto změny měly vypadat, se snadno může stát, že se za rok budeme nacházet ve stejné situaci jako nyní. Z mého pohledu by proto dávalo smysl zachovat původní termín pro vstup zákona v platnost a následně pracovat na jeho novelizaci.Co se týká městské nájemní výstavby, pracuje Pražská developerská společnost na přípravě devíti stavebních projektů, jejichž cílem je vznik okolo 4500 bytových jednotek do roku 2030. O kolik bytů se městský bytový fond ale ve výsledku rozroste, zůstává otázkou. V důsledku dobíhajících privatizací bytů, které již nebylo možné zastavit, se za poslední dva roky počet bytových jednotek patřících městu dokonce o dva tisíce snížil. Pražská developerská společnost má nicméně v plánu rozběhnout ještě další projekty, a já proto věřím, že se vbrzku dočkáme pozitivního obratu. Určitou naději ve mně vzbuzuje i skutečnost, že o nutnosti intenzivnější výstavby, především na městských brownfieldech, mluví i kolega Adam Zábranský.Podtrženo sečteno nejsou vyhlídky nijak růžové, důvody k optimismu ale přece jen vidím. Na podzim nás čekají komunální volby a věřím, že pokud přijde na radnici rozumná změna bez Pirátů a aktivistů, bude možné na střípkách toho dobrého (kupříkladu toho, co připravuje právě zmíněná Pražská developerská společnost ), začít budovat opravdovou novou bytovou politiku Prahy.A jak jste na tom vy?Převládají u vás obavy z dalšího vývoje, nebo naopak doufáte, že se konečně podaří začít bytovou krizi pořádně řešit?Zbytek středy jsem strávil návštěvou našich budov na Praze 11, abych si obhlédl, v jakém jsou stavu a co je kde potřeba opravit. Také jsem si povídal s nájemci o jejich problémech, o covidu, splátkových kalendářích atd. Čeká nás letos hodně nepříjemných problémů. Většina našich podnikatelů je už opravdu na hranici přežití. Mám plán, jak některým můžeme pomoct, brzy ho představím radnici a zkusím tuto pomoc prosadit.

Čtvrtek

Dopoledne jsem strávil jako člen dozorčí rady na Jihoměstské majetkové. Uplynulý rok zdaleka nebyl jednoduchý - pokračující pandemie, nástup nového vedení odboru správy majektu, faktický rozpad koalice na P11… Ale myslím, že naše firma v něm nakonec obstála se ctí. Ještě zdaleka není všechno tak, jak bychom si představovali, ale JMM se už určitě nenachází v krizi. Její základy jsou pevné a potenciál, zejména ten lidský, je přinejmenším nadstandardní. Za to patří obrovský dík všem zaměstnancům a hlavně řediteli Radku Adamcovi. Má moje uznání. Je patrné, že JMM je od svého začátku dobře nastavený projekt, který se jen díky souhře několika nepříznivých okolností dostal na nějaký čas na špatnou kolej. Ale pokud se k němu dál budeme chovat s pokorou, má všechny předpoklady dobře sloužit MČ, svým zaměstnancům a hlavně obyvatelům Jižního Města. Dále jsme řešili poměrně podrobně plány na rok 2022, ale o těch bych rád informoval samostatně v dalším článku v budoucnu.Odpoledne jsem měl větší jednání s místostarostou Martinem Sedeke. Probrali jsme developerské projekty, které se aktuálně projednávají na Praze 11 a které se letos ještě asi projednávat budou. Jednoznačně jsem mu řekl, že hnutí ANO bude proti jakémukoliv nekoncepčnímu zahušťování Jižního Města. Dohodli jsme se na úzké spolupráci, kdy budeme jednotlivé investiční záměry probírat včas a detailně tak, abychom mohli vymyslet společný postup vyhovující hlavně občanům v lokalitě, radnici a ve finále i investorům.

Pátek

V pátek jsem poslal dopis starostovi Jiřímu Dohnalovi. Vzhledem k tomu, že stále postrádám finální návrh rozpočtu 2022, který bychom měli v lednu jako každý rok schvalovat, jsem mírně nervózní ohledně připravených investičních akcí. Po mém odvolání začátkem října jsem protokolárně všechno předal, a to dokonce i se seznamem konkrétních úkolů, co je u každé akce třeba dodělat tak, aby v roce 2022 zdárně proběhla. Dle mých kuloárních informací se různě dozvídám, že se přípravy (některých) akcí zastavili. Moc chci věřit, že to jsou jen drby a pomluvy.Vzhledem k tomu, že od října uběhl nějaký čas a já nemám jasné informace, sepsal jsem proto znovu aktualizovaný seznam investičních akcí, které jsem kompletně nachystal pro realizaci v posledním roce našeho volebního období. Prosím pana starostu, aby mi do konání zastupitelstva dodal komentář k jednotlivým akcím, kdy budou realizovány (odhad měsíce tohoto roku a co aktuálně zbývá udělat kromě schválení rozpočtu pro jejich realizaci). Pokud by realizovány být neměly, tak žádám o důvod proč. Občané, ředitelé škol, školek s jejich realizací dle dřívějších harmonogramů a plánů počítají a je třeba se o tom urychleně začít bavit. Všichni dobře víme, jak dlouho trvají soutěže, výběrová řízení atd. Pokud uspokojivou odpověď nedostanu, budu se chtít tématem zabývat na zastupitelstvu. Pokud by snad odpověď měla být, že MČ P11 na danou akci nemá krytí, věřím, že se do návrhu rozpočtu to krytí vyřeší, případně že jej najdeme úpravami rozpočtu na plénu ZMČ. Osobně budu hlasovat pouze pro rozpočet proinvestiční, který bude zaručovat dlouhodobou udržitelnost našich budov a majetku pro budoucí léta.

Připravené akce v 2021 pod mým vedením k realizaci v roce 2022..

DOMOV PRO SENIORY, PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY VEJVANOVSKÉHO

VEJVANOVSKÉHO 1610/1, 149 00 PRAHA 11-CHODOV

Komín u domu č. p. 1531, Křejpského 6, Praha – Chodov

Rekonstrukce elektroinstalace - Láskova 1803, Praha 4

NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA OPATOVSKÁ (NÁHRADA ZA Most Pha 11-581)

MŠ Hroncova 1882 – PD rekonstrukce VZT

Parkovací dům – Ledvinova – projektová dokumentace

Přístavba administrativního bloku ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha

Výměna stávajících výtahů v objektech Petýrkova 1950 a 1952 za evakuační výtahy

ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140

SŠ Michael – výměníková stanice

ZŠ Schullhofova – výměníková stanice

Zateplení městského úřadu Ocelíkova 672/1, Praha 4 – Pavilon „D“

Vnitroblok č. 37: Regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k.ú. Háje, Praha 11

Projektovou dokumentaci na výstavbu zázemí sportoviště Schulhoffova, Praha 4 Háje

ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 – varna

Zastřešení sportoviště - přetlaková hala ZŠ K Milíčovu 674, Praha 4

ZATEPLENÍ ČÁSTÍ FASÁD A VÝMĚNA OKEN ZŠ KE KATEŘINKÁM II. etapa

ZŠ Květnového vítězství 57 – návrh oplocení areálu

ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce WC – poslední etapa

Rekonstrukce jídelny na dvě učebny ZŠ Schulhoffova 844/2, Háje, 149 00 Praha 4

Sobota

Výjimečně vám napíšu i o této sobotě. V sobotu jsem měl totiž narozeniny, jak jsem psal už výše. Dovolte mi prosím zopakovat, že stejně jako vloni jsem se i tentokrát prostřednictvím narozeninové sbírky rozhodl podpořit neziskovou organizaci ŽIVOT 90, která pomáhá seniorům. Tentokrát však vybrané peníze půjdou na konkrétní věc, a to na realizaci nové inscenace v Divadle U Valšů provozovaném právě ŽIVOTEM 90.Budu moc rád – a vděčný – pokud se rozhodnete do mé sbírky přispět a pomůžete tak divadlu, aby mohlo seniorům dál rozdávat radost. To by byl pro mě ten nejkrásnější narozeninový dárek. Ke každé vaší koruně, přidám 1 Kč navíc! Odkaz na celou sbírku i jak můžete přispět ZDE. A to je už opravdu vše. Milí sousedé, pište mi své připomínky, nápady i stížnosti. Rád pro vás zařídím, co je v mých silách. Všechno opravdu jde, když se chce, a vaše přání jsou pro mě důležitá. Tento týden se mi takto například povedla třeba oprava chodníku u veteriny Majerského, což byla zrovna věc, o které jste mi psali. Odkaz na tuto akci vám dávám dolu do komentářů. Mějte se dobře a na slyšenou!

