Prokop (ANO): Pomoc podnikatelům v Praze - MHMP versus MPO?

Ale co mě tedy nadzvedlo ze židle, je mediální masáž pražského primátora Zdeňka Hřiba (ZDE) a dalších v jejich podání verze pravdy o pomoci pražským podnikatelům. Korunu tomu nasadil předseda Pirátů Ivan Bartos, který na svoje sociální sítě ještě napsal, že vláda do poslední chvíle tajila, že peníze nebudou pro Prahu a jak to celé teď musí oni zachraňovat.

Stejně tak celá magistrátní koalice to ve všech médiích popisuje tak, že Ministerstvo průmylu a obchodu (ZDE) se na pražské podnikatele vyprdlo a že je Praha musí zachránit. Víte jak to bylo doopravdy?

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 11316 lidí

Bylo to totiž zcela naopak. Stát použil peníze z OPPIKu (Operační program pro chudší regiony), kde Praha prostě není. To je pravda. Není, ale pravda, že by to stát Praze do poslední chvíle tajil. Naopak s ní jednal. Praha to měla dát ze svého operačního programu, kde jí také zbývají nevyčerpané finance (z OPPPR). Takto vymysleli kostru záchranného balíčku COVIDII na vládě a snažili se vyjednat s Prahou.

Od lidí kolem pana ministra Karla Havlíčka (ZDE) velmi dobře vím, že tento krok Praha záměrně zdržovala a nedala tak šanci možnost připojit se Praze a tím i pražským podnikatelům již k odstartovanému programu COVID II.

Proč asi? Nyní po té nepravdivé mediální kampani koalice a primárně Pirátů mi přijde, že to byl od začátku úmysl, aby si mohli přihřát polívčičku, že to vymysleli sami a že musí dělat něco navíc a nad rámec vládních opatření. Přijde mi to jako nemístné politikaření v době krize. Kdyby Praha nezdržovala a nebojkotovala kroky a návrhy ministerstva, mohli pražské podniky čerpat už v rámci COVID II a nemuseli by teď čekat na sociálně - ekonomické inženýrství magistrátu.

Tak to jen tak, abyste měli milí kolegové podnikatelé z Prahy druhou část skládačky té mediální frašky z posledních dvou dnů kolem toho jak se vám politici "snaží pomoct" v době, kdy vám krachují firmy.

(převzato z Profilu)

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



