Prokop (ANO): Praha 11 získala dalších 30 milionů na investice do škol

Právě do školství bude i letos jedenáctá městská část investovat nejvíce, ať už v souvislosti s potřebnými rekonstrukcemi nebo zlepšením vybavenosti školských objektů. Na dětech se totiž šetřit nesmí.

Snad v každém volebním programu, který se mi kdy dostal do ruky, stála některá z variací hesla „školství je pro nás prioritou“. Jde o oblíbené lákadlo na voliče – rodiče, kteří logicky chtějí, aby jejich děti chodili do dobrých škol. Ostatně sám mám syna, který půjde za pár let do první třídy. Přál bych si, aby stejně jako já mohl chodit do školy kousek od domu, kde dostane kvalitní vzdělání a navíc tam bude chodit rád.

Protože ale proměnit takové heslo ve skutečnost stojí hodně úsilí a peněz, zůstane často jen u něj. O to větší mám radost, že je v tomto případě Praha 11 čestnou výjimkou. Za třináct měsíců se nám pro jihoměstské děti podařilo zajistit dostatečné kapacity v základních i mateřských školách a zároveň připravit rekonstrukci hned několika školských objektů. Důležitým faktorem bylo v tomto ohledu úspěšné obnovení dotačních vztahů s metropolí, která nám pomáhá jednotlivé projekty financovat.

Mezi tyto projekty patří i přístavba sportovní haly v areálu ZŠ Campanus, kterou bude možné realizovat díky desetimilionové dotaci schválené pražským zastupitelstvem na posledním, březnovém zasedání. Nová hala bude sloužit jak žákům školy, tak sportovním nadšencům z řad veřejnosti. Další účelovou dotaci v oblasti školství, tentokrát dokonce o deset milionů vyšší, pak zastupitelé Praze 11 přidělili za účelem dostavby ZŠ Chodov. Městská část použije tyto finanční prostředky ke splácení bezúročné půjčky, kterou od hlavního města získala na nákladnou přístavbu západního křídla školy. Rozšířením historického objektu vznikne ve Starochodovské škole sedm kmenových a pět speciálních tříd, především však dojde ke konsolidaci nevyhovující situace ohledně školních prostor: vždyť nyní se často musí učit v jídelně, učitelé nemají kabinety, šatny jsou kapacitně nedostatečné…

Tím ale investice do školství zdaleka nekončí. V letošním roce se školáci a jejich rodiče mohou těšit například na navýšení kapacity varny v ZŠ Campanus či rekonstrukci varny v ZŠ Pošepného, ZŠ Mikulova čekají stavební úpravy spojovacích chodeb a střech, v ZŠ K Milíčovu právě probíhá rekonstrukce pavilonu tělocvičen a připravuje se zastřešení venkovního sportoviště přetlakovou halou. Na dětech se totiž šetřit nesmí.

(převzato z Profilu)

