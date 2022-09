Prokop (ANO): Praha přispěje na MS v hokeji 2024

reklama

Považuji to za velmi dobré rozhodnutí, i s ohledem na to, že podle nedávného odborného průzkumu od roku 2019 dramaticky klesla fyzická aktivita dětí. Odborníci jsou zděšení, jak markantní propad v posledních dvou letech zaznamenali. Je to alarmující a my si to musíme uvědomit a urychleně s tím začít něco dělat, abychom se současný trend pokusili alespoň zpomalit, v lepším případě zastavit.

Každou, opravdu každou sportovní aktivitu musíme podpořit, co nám síly stačí. A začít musíme od těch nejmenších dětí.

Pamatuju si, jak jsem na finále Nagana vstával v neděli brzy ráno, abych to mohl vidět. A jak hrdý jsem byl, že se to konečně povedlo. Jak jsme se spolužáky přemlouvali učitelky ve škole, abychom mohli koukat na předchozí zápasy. A skoro všichni jsme tehdy toužili hrát hokej. Takové emoce přináší vrcholový sport a to i pro diváka. Silná motivace je to, co potřebujeme, víc než kdy dřív.

Podpora sportu trvale klesá a to je špatně. To je úplný opak toho, co bychom chtěli. Děti nesportují a tloustnou. Radši sedí doma u počítače. Do značné míry je to dáno tím, kolik sport a jeho příslušenství stojí. Musíme si ale uvědomit, že “ve zdravém těle, zdravý duch” není jen fráze. Lidé, kteří pravidelně sportují, mají lepší kondici i imunitu. Takoví lidé pro náš zdravotní systém nepředstavují skoro žádnou zátěž.

Musíme naše občany motivovat a hlavně děti. Hokej je naším národním sportem. Když za mnou poprvé přišel pan Hnilička s informací, že Praha bude hostit MS 2024, ani chvíli jsem neváhal. Takové akce město prostě musí podpořit.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



