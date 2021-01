Prokop (ANO): Přestavba bývalé ubytovny Sandra se protáhne

reklama

Milí sousedé, s novým rokem jsem zase začal pravidelně běhat. Opravdu už se potřebuju dostat do kondice. Za necelé dva roky ve funkci místostarosty jsem přibral přes 10 kg a štve mě to.

To, že jsem v minulosti uběhl maraton, dnes zní spíš jak sen. Jak se držíte v kondici a zdraví vy v tomhle počasí a této době zavřených tělocvičen?

Anketa Líbila se vám demonstrace za účasti Dana Landy a exprezidenta Klause? Ano 16% Ne 77% Nesledoval(a) jsem 7% hlasovalo: 11859 lidí

Minulý týden se toho stalo zase hodně, tak pojďme hned na to.

Pondělí

Hned ráno v pondělí se otevřelo už 3. odběrné místo na testy na COVID-19 na Praze 11. Jsem si vědom toho, že Jižní Město má vyšší věkový průměr a s ohledem na to, že pro některé naše starší spoluobčany a seniory je složité se dopravit na některá vzdálenější odběrná místa od bydliště, snažíme se jim poskytnout komfort tak, aby měli odběrné místo v dochozí vzdálenosti. Dnes bylo nově otevřeno odběrové místo v Michnově ulici, což je Jižní Město 1. Další odběrová místa máme u bazénu multifunkční haly Jedenáctka a u kliniky Šustova, což je Jižní Město 2. V tuto chvíli je tedy pokryto celé Jižním Město.

Poliklinika Michnova, Michnova 1622, Praha 4 - zadní trakt uzavřeného areálu parkoviště polikliniky Michnova.

- odběrová doba:každý všední den od 8,00 hod do 16,00 hod (možnost testování i bez předchozí rezervace)

Dopoledne jsme měli tradičně poradu vedení, kde jsme řešili opět rozpočet. Paní radní Zuzana Ujhelyiová a kolegové ze školské komise přišli s tím, že prostředky navržené v poslední verzi rozpočtu školám nemusí stačit, a řešili jsme, kde na to vzít a nekrást, jak se říká. No výživná diskuse asi na hodinu a půl a stejně jsme to definitivně nevyřešili a odsunuli na koaliční jednání. U přípravy rozpočtu je letos znát, že pandemie nám dala zabrat. A to doslova, kdy vyřadila i Jiří Dohnal, starosta Prahy 11, který má sestavení rozpočtu na starosti, na celý měsíc z pracovní činnosti.

Dále jsme schválili podání dalších žádosti o dotace na přístavbu ZŠ Květnového vítězství 57 (Starochodovská škola). Získáme tak dalších několik milionů Kč na retenční nádrže a další úpravy v rámci životního prostředí a hospodaření s vodou.

Taky jsme diskutovali dostavbu kotelny Vojtíškova. Na internetu se objevuje posledních několik týdnů řada nepravd a dezinformací o tomto projektu, tak jsem se rozhodl sepsat ucelený článek o tom, jak to od začátku s tímto projektem bylo a je. Brzy jej zveřejním, tak mě sledujte!

Taky jsme se shodli na tom, že příští Zastupitelstvo Prahy 11 bude 28/1 a to opět ve sportovní hale VS11 jako v prosinci.

Odpoledne jsem si dal poradu s vedoucími mých odborů, abychom si srovnali priority na nejbližší dny po Vánoční odmlce.

Průběžně celý den jsem dohlížel nad realizací úklidu po vánočním a silvestrovském běsnění. V ulicích a hlavně kolem kontejnerů bylo ještě o minulém víkendu dost nepořádku. Vše se povedlo během pondělí a úterý odvézt, za což kolegům hlavně z Jihoměstské patří obrovský dík!!!

Úterý

V úterý ráno jsem pro vás vydal poslední, už pátý díl mého seriálu o bydlení v Praze. Všechny díly si můžete přečíst na mém blogu v rubrice “Bytová politika”. Odkaz vám dávám do komentářů.

Pak jsme otevírali obálky na studii parkovacího domu v Ledvinově ulici. Ten má na starosti kolega radní pro dopravu Martin Duška. Osobně si nejsem moc jist potřebností parkovacího domu na parkovišti v Ledvinově ulici. Napište mi, co si o tom myslíte. Koneckonců já v té lokalitě nežiju, tak můžu mít špatný dojem, ale přijde mi, že zrovna v této lokalitě to s parkováním není tak špatné jako jinde, nebo se pletu?

Odpoledne jsme měli příjemné jednání s budoucím ředitelem Jihoměstské sociální, a.s. Vítězem konkurzu se stal Ing. Jan Schneider, který má v oblasti sociálních věcí dlouholeté zkušenosti a pro náš jihoměstský tým bude skvělou posilou! Přeji mu mnoho štěstí a energie do nástupu do funkce!

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K večeru jsem pak měl ještě schůzku s projektanty a kolegy na druhou etapu přestavby bývalé ubytovny Sandra. Procházeli jsme aktuální harmonogram a bohužel jsme museli konstatovat, že budova nebude patrně dokončena dřív než někdy v polovině roku 2022. Zhruba do konce března tohoto roku totiž bude trvat projektování zateplení a střechy, následně je třeba získat stavební povolení a připravit soutěž na zhotovitele této stavební zakázky. Limity veřejných zakázek nám neumožňují dát další práce současnému zhotoviteli firmě Hochtief. Výběrové řízení na novou firmu bude trvat minimálně další 3 měsíce. Tedy, když to půjde dobře, se zateplením a střechou se začne nejdříve někdy v létě tohoto roku a celá akce bude trvat zhruba rok. Je mi to líto, že se dokončení opět trošku odkládá, ale útěchou bude to, že budova bude energeticky úsporná, s novou střechou a mnoho let už nebude třeba na ni “sáhnout”.

Středa

Ve středu jsem po vánoční odmlce začal zase bytovým okénkem. Tentokrát jsem to vzal ze začátku roku po pozitivní vlně.

Počínaje 1. lednem začal Státní fond podpory investic poskytovat úvěry na výstavbu bytů až do výše 90 % nákladů na jejich vybudování. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je zároveň autorem návrhu, očekává, že tato změna významně podpoří zájem o výstavbu nájemního bydlení??.

Nájemních bytů se týká také druhá novinka. Na prosincovém zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy jsme odsouhlasili další investici do opravy obecních bytů. Z Fondu rozvoje dostupného bydlení jsme na rekonstrukci 31 bytových jednotek uvolnili celkem 16 milionů korun. Velký dík za dlouhodobou iniciativu v této oblasti patří radnímu pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský - pražský radní ??.

Na závěr mi dovolte, abych vám do roku 2021 popřál vše dobré, především pevné zdraví. I nadále se budu těšit za vaše podněty, připomínky a komentáře, které nezůstanou bez odezvy. O všem, co vás v souvislosti se špatně dostupným bydlením trápí, se totiž brzy chystám jednat s odborníky, se kterými se také budu snažit dobrat řešení. Ale o tom více zase někdy příště.

Dopoledne jsme měli koaliční jednání. Opět jsme řešili rozpočet a opět více než hodinu, to už je takový náš kolorit.

Taky jsme se dotkli dalšího procesu tvorby metodiky pro obsazování Nové Sandry. Starosta se nabídl, že bude garantem pro tento proces a dokument. Což jsem dost uvítal. Necítím se úplně odborníkem na sociální problematiku a konstruování modelů pro ideální soužití různorodých skupin obyvatelstva. Tedy těším se, co z pana starosty v tomto směru vypadne. Jakmile budeme mít k diskusi první návrh, samozřejmě vás s ním seznámím.

Ve středu taky začalo sněžit, první sníh byl dost vydatný a tak odstartoval slušnou honičku pro všechny kolegy z Jihoměstské, TSK, a.s. a dalších firem při jeho úklidu. I když se vám to možná někde zdálo pomalé a že někde uklizeno bylo až ve čtvrtek ráno, tak já kolegy chválím. Techniky ani lidí (zvlášť v dnešní době karantén, izolací atd.) nemáme mnoho a všichni jeli jak dobře namazaný stroj. Všem patří za mě velký dík!

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem si ráno objel pár míst, kde jste mi hlásili, že stále není uklizeno. Někde se to opravdu potvrdilo, tak jsme to s kolegy z Jihoměstské rovnou projeli.

Pak jsem měl schůzky na magistrátu. Blíží se zase další Zastupitelstvo a zas to bude výživné! Ale o tom napíšu více až příště...

Pátek - moje narozeniny

V pátek 8.1. jsem měl narozeniny. Je to tak, už je mi 35 Neskutečné, jak ten čas utíká... ale nepíšu vám to proto, abyste mi blahopřáli, ačkoliv by mi to samozřejmě udělalo radost Důvod, proč o tom píšu, je, že jsem se ty letošní narozeniny rozhodl oslavit trochu netradičně.

S mou ženou dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací ŽIVOT 90, která už více než 30 let pomáhá seniorům zajistit důstojné stáří. Vedle asistenčních služeb tak nabízí seniorům i bezplatné poradenství, nejrůznější volnočasové aktivity nebo nonstop linku důvěry. Díky úžasným 150 dobrovolníkům má navíc ŽIVOT 90 jedno z největších dobrovolnických center zaměřených na seniory v celé České republice! Prostě pomáhají, jak mohou - a já bych zase rád pomohl jim.

Vytvořil jsem proto narozeninovou sbírku, prostřednictvím které můžeme ŽIVOTU 90 všichni přispět na další činnost. Moc by mě potěšilo, kdybyste se do této výzvy zapojili se mnou - darovat můžete libovolnou částku. Uděláte tím radost nejen mně, ale hlavně těm, kteří pomoc skutečně potřebují.

Mou narozeninovou sbírku naleznete ZDE

Více informací o ŽIVOT 90, včetně příběhů seniorů, zase ZDE

Děkuji vám všem, pokud přispějete.

Během dopoledne jsem měl schůzku se dvěma občany. Řešili jsme zase šlamastiky způsobené covidem, na něj navázané výpadky příjmů a prostě spousta starostí, které máte s novým rokem.

V poledne zasedl krizový štáb. Neřešil nic mimořádného, naopak vše funguje nadmíru výtečně. Už jsme se po tom skoro roce naučili na Praze 11 žít “s covidem”. Máme 3 odběrná místa, připravujeme se na očkování. Zdravotních pomůcek a dezinfekcí je dostatek. Všichni vědí, jak se chovat a co dělat v případě, že se někde objeví nakažený.

Odpoledne jsem se pak věnoval vašim dopisům, zprávám a e-mailům. Píšete mi často i přes naší Olinku (občanskou linku - odkaz je na webu MČ Praha 11), což je skvělé, že to funguje. Poslali jste mi toho tento týden tolik, že jsem to vše nestihl, za což se omlouvám. Vám ostatním odepíšu dnes v neděli.

A to je přátelé vše. Já jdu ještě na vyřizování pošty a přípravu na zítřek. Čeká nás první rada v tomto roce a bude tam toho požehnaně. Chci si všechny tisky důkladně přečíst, abych věděl o čem se bude hlasovat.

Krásný večer a buďte šťastní a zdraví!

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Prokop (ANO): Státní fond podpory investic začal poskytovat úvěry na výstavbu bytů! Prokop (ANO): Dostupné bydlení v Praze nemusí být nesplnitelným snem Prokop (ANO): Plníme sliby - Lékařská pohotovost v Praze 11 zůstane Prokop (ANO): Obavy spojené s dostupností bydlení jsou opodstatněné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.