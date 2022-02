Prokop (ANO): Třeba by to pak nebyl takový nekontrolovaný chaos

reklama

Milí sousedé, v hnutí ANO máme od včerejška nové celostátní vedení. Gratuluji panu předsedovi Babišovi a děkuji mu, že v sobě našel sílu nás ještě další dva roky vést!

Vítám také na palubě nové tváře, a to mého nejoblíbenějšího profesora z vysoké školy Karla Havlíčka a Alenou Schillerovou a přeji jim hodně sil!A teď pojďme jako vždy k týdnu..

Pondělí

Naši radní řešili na poradě vedení opět především zástupné problémy Prahy 11. Posuďte sami. Tématem porady byla třeba vlajka pro Tibet, kde se diskutovalo, zda ji vyvěsí nad radnici nebo ne, nebo znovu diskutovali rozvoj demokratické kultury do škol. No, schválili alespoň program Zastupitelstva, které se bude konat už příští čtvrtek 17.2. v TOP Hotelu. Na programu bude Rozpočet pro rok 2022 (který je tak blbě připravený, že ho odmítla s velkými připomínkami jak finanční komise, tak i finanční výbor, ale o tom až dále), znovu se bude jednat také o osudu Arény ledových sportů nebo o dotaci pro Kulturní Jižní Město. Bude to tedy opět dlouhé a náročné jednání. Ohledně Rady hlavního města, tak zde mám tento týden několik pozitivních zpráv!Radní hlavního města v pondělí kromě jiného projednali a schválili dotaci ve výši 18 milionů korun z evropských fondů na dostavbu ZŠ Chodov. Mám z toho radost, protože o této dotaci jsem s magistrátem vyjednával ještě ve funkci místostarosty Prahy 11 a jsem velmi rád, že se tento projekt, narozdíl od řady dalších, nezastavil a díky dotačním penězům dojde k dalšímu rozvoji naší školy. Škola potřebuje ještě dodělat elektroinstalaci v původní budově, plot a sborovnu.Další mou srdcovou záležitostí v Praze je nezisková organizace Život 90, kterou dlouhodobě osobně i finančně podporuji. Život 90 pomáhá pražským seniorům, podporuje jejich nezávislost, ale pomocnou ruku poskytuje i těm, kteří o seniory dlouhodobě pečují. Pražští radní dnes projednávali prodloužení nájemní smlouvy objektu v ulici Karolíny Světlé na Praze 1, kde organizace dlouhodobě sídlí. Je dobře, že radní smlouvu schválili a poskytli tak Životu 90 jistotu a stabilitu do dalších let.A i když jsem jindy vůči současnému vedení Prahy velmi kritický, protože mám s nimi odlišné vnímání toho, co je pro Pražany dobré a co ne, musím tentokrát pochválit i schválený záměr obnovy veřejného osvětlení (skoro za 1 mld. Kč), jejíž součástí bude i vybudování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Ačkoliv to tak mnohdy zvlášť v plánování dopravy nevypadá, radní tentokrát popřemýšleli a došlo jim, že když už se něco musí opravit, může se současně tato příležitost využít k tomu, aby se něco nového i vybudovalo. Možná by pan náměstek primátora Adam Scheinherr (z Praha Sobě Jana Čižinského) měl s Hřibem nechat do konce volebního období plánování dopravy kolegovi Chabrovi. Třeba by to pak nebyl takový nekontrolovaný chaos.

Úterý

V úterý proběhly na hlavním městě dva výbory, ve kterých jsem členem. Dopoledne jsme jednali na výboru pro územní rozvoj. Na tom tentokrát nebylo nic týkající se Prahy 11, ale projednali jsme opravdu hodně podnětů a změn a musím zde pochválit pana předsedu Petra Zemana z Praha Sobě, že se snaží dělat svou práci opravdu kvalitně a svědomitě. Škoda, že tomu tak není u všech zástupců Praha Sobě v Praze. Třeba taková radní Johnová pro sociální věci a zdravotnictví či Třeštíková pro kulturu by si ze svého kolegy Zemana měly vzít příklad.Odpoledne pak byl kontrolní výbor a ten byl teda výživný! Také na něm byla přítomna skoro celá rada hlavního města.Řešila se kauza kolem pozemků a zástavby u Džbánu. Zde vznikla petice a celá situace je dosti nepřehledná. Shodli jsme se, že je třeba to projednat a uzavřít na zastupitelstvu, aby bylo jasně řečeno, že Praha zástavbu zeleně v této lokalitě prostě nepodpoří.Velké emoce vzbudil bod ohledně pirátských IT zakázek - ty dnes vyšetřuje antimonopolní úřad a u některých shledal pochybení. Asi i proto byl vyhozen vlivný pirátský člen Milan Krch z pozice ředitele odboru informatiky na konci minulého roku.Dále jsme diskutovali petici a stížnosti občanů z Braníku ohledně nekončícího hluku z bývalých ledáren. Tam se pořádají často hlučné akce a radní pro kulturu paní Třeštíkovápro zklidnění situace a pro to, aby se místní Pražané mohli vyspat, nedělá téměř nic.

Středa

Můj pravidelný komentář k bytové politice..Milí Pražané,podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu se Praze v loňském roce konečně podařilo pohnout s rozvojem bytovéhofondu. Na území metropole byla zahájena výstavba 9 698 bytových jednotek a finální posvěcení od stavebního úřadu dostaly projekty na dalších téměř 6 tisíc bytů. Lze mluvit opravdu o úspěchu, ale jak moc k tomuto rozvoji přispělo současné vedení města?Nárůst zahájení výstavby bytů i vydaných povolení je bezesporu dobrá zpráva. Pokud se ale chceme vymanit z bytové krize, budeme muset tempo ještě zvýšit. V současné době chybí hlavnímu městu 30 tisíc bytů a abychom nárůst manka zastavili nebo dokonce začali snižovat, je třeba každý rok uvést na trh více než 10 tisíc bytových jednotek. Stejně tak bude třeba urychlit schvalování; v určité fázi povolovacího procesu dnes v Praze čeká okolo 130 tisíc bytů a jejich počet stále stoupá.A nyní k druhé otázce, která vyžaduje podrobnější odpověď. Radost, kterou ze zveřejněných čísel mají Zdeněk Hřib - primátor Prahy, Adam Zábranský - pražský radní a další členové rady, naprosto chápu a sdílím. Pokud se ale domnívají, že se stavební procesy rozběhly jejich zásluhou, podléhají do značné míry sebeklamu.Od okamžiku, kdy se začnou posuzovat dopady stavebního záměru na životní prostředí do udělení stavebního povolení, totiž v případě pražských stavebních projektů uplyne v průměru celkem 1877 dní, tedy něco přes pět let. Analýza, ve které poradenská společnost Deloitte došla k tomuto závěru, pochází z roku 2018 a od té doby se v oblasti povolovacích procesů příliš nezměnilo. Například v případě bytů, s jejichž výstavbou se začalo loni, současné vedení města sklízí výsledky práce svých předchůdců (především hnutí ANO a primátorky Adriany Krnáčové), kteří svou systematickou podporou dopomohli k uspíšení příprav.Co se týká počtu nově vydaných stavebních povolení, je dobré poznamenat, že samotní politici na nich žádný podíl nemají (a je to tak z hlediska dělby moci jedině správně). Konečný verdikt je v gesci státních orgánů v přenesené působnosti, přičemž nárůst nově udělených povolení představuje víceméně korekci předchozího poklesu v důsledku pandemie.Chceme-li hodnotit úspěšnost magistrátu v oblasti rezidenční výstavby, musíme se zaměřit na činnosti, ve kterých je úloha města klíčová a nezastupitelná – na oblast změn územních plánů a přípravy území na rozvoj. Založení městského developera a přezkoumání aktuálnosti žádostí o změnu územního plánu jsou nepochybně krokem vpřed. Kdy ale bude připravený nový Metropolitní plán, který je pro koncepční rozvoj města klíčový? V tuto chvíli je v rozporu se stavebním zákonem a nemám žádné informace, že by se nějak intenzivně pracovalo na opravě. Naopak to vypadá, že radní pouze čekají na to, jak to dopadne ve sněmovně a zda ta nový stavební zákon zruší.Závěrem si dovolím trochu optimismu: pokud jsou loňské statistiky předzvěstí nového trendu, který časem povede ke snižování stále narůstajícího deficitu bytů, můžeme začít doufat, že naše děti budou znát bytovou krizi jen z doslechu. Kéž by se ale jejího konce brzy dočkali i dnes již dospělí.Sdílíte můj prozatím nepodložený optimismus? Nebo se obáváte, že bude bytová krize Prahu potápět ještě další desítky let?Těším se na vaše názory, jako vždy v komentářích pod tímto příspěvkem .

Ve středu jsem zůstal v šoku, když jsem zjistil, že u rekonstrukce Sandra poprvé za několik let nepřišel nikdo za Prahu 11 na kontrolní den stavby. Piráti v radě rozhodli, že si akci v rámci úřadu převezme jiný úředník a ten odjel na dovolenou a nedal za sebe náhradu. K tomu navíc starosta nechal propadnout smlouvy na stavební dozor investora i firmu, která hlídá bezpečnost práce. Přitom na nutnost tyto smlouvy prodloužit jsem upozorňoval už v říjnu v předávacím protokolu, který mi starosta osobně podepsal! Co tam na té radnici dělá?A to není vše, milí sousedé, také jsem zjistil, že podle aktuálního přepočtu projektanta se další etapa Sandry prodražila za necelý rok o dalších 43 milionů Kč! To znamená, že radní, kteří od jara blokují a bojkotují mým odborem připravenou opravu střechy, oken, fasády, aby do baráku přestalo téct, způsobili Praze 11 škodu minimálně 43 milionů Kč! Pokud by se totiž neotálelo a vysoutěžil se zhotovitel už minulý rok (jak jsem já navrhoval), práce by byly minimálně o tuto sumu levnější!

Čtvrtek

Ve čtvrtek byla velká tisková konference Jana Čižinského a Praha Sobě. Tématem byla “nová” trasa metra O.Doopravdy to bylo tak, že se Janu Čižinskému z Praha Sobě povedlo najít v archivech města projekt z 80.let a myslí si, že z něj kouzlem udělá marketingovou bombu, kterou zamlží jeho 8 let trvající neschopnost v Praze cokoliv udělat. Přitom Jan Čižinský za 8 let u vlády neopravil ani ten “jeho” Libeňský most. Myslí si, že Pražané jsou hlupáci? Za opozici a Pražany vzkazuji, že v Praze rostou leda tak ceny a to intenzivně a všeho. Od vody, odpadů, přes lístky na MHD, až po daň z nemovitosti či nájemné v obecních bytech. Koalice Piráta Zdeňka Hřiba a protestního aktivisty Jana Čižinského během své vlády nejenže nedokončila žádnou novou klíčovou dopravní stavbu, která by městu reálně pomohla. Pražský a městský okruh tak stále existuje pouze na papíře, Dvorecký most se nezačal stavět a proklamovaná stavba Metra D je pouhým geologickým průzkumem.Ztroskotala i realizace vlajkového projektu Prahy Sobě - rekonstrukce Libeňského mostu a zkrocení vysokých cen bytů. Těžko se tak do Prahy může nastěhovat celá Ostrava, jak Čižinský ve svém postu píše, příchozí by neměli kde bydlet. Leda by si kolegové ze slezské metropole vzali stany.Slibovat za této situace něco tak utopického, jako je okružní metro, může jen člověk zcela odtržený od reality a každodenních problémů občanů, řidičů i místních podnikatelů nebo ten, kdo má Pražany za úplné hlupáky!

Pátek

Ráno jsem byl hostem na Radiu Z, kde jsem diskutoval ještě o Metru O a o tom, jak nesmyslný a účelově naplánovaný to je výkřik. Věřím, že snad Pražané konečně prohlédnou, že projekt Praha Sobě Jana Čižinského je jen populistická marketingová skořápka, ve které je sice pár šikovných lidí, ale jako celek Praze nemají absolutně co nabídnout a za 8 let, kdy je Čižinský v koalici na pražském magistrátu, neprosadil prakticky nic. Zbytek dne jsem měl schůzky s občany a vyřizoval vaše korespondence. Taky jsem nechal uklidit několik míst na Jižňáku, kde byl nepořádek. Jsme moc rád, že mi skoro denně posíláte fotky a můžeme spolu den co den pracovat na tom, aby Praha 11 bylo hezčí místo k životu.

Sobota

Včera byl celostátní sněm hnutí ANO. Jak jsem psal, máme nové vedení a já všem gratuluji i děkuji. Těším se na naše budoucí úspěchy. Více už v příspěvcích, které jsem psal a na které dávám odkaz pod tento report.A jsme zase u konce! Děkuji za to, že mé reporty čtete, a budu rád, když tomu bude tak i nadále. Mějte se fajn!Zde najdete odkaz na článek o cenzuře pirátské redakční rady v Klíči. Jsou v něm dva náhledy - jeden je původní, tak jak jsme stránku připravili a odevzdali vydavateli a druhý náhled, tak ten je po cenzuře redakční rady Radnice Prahy 11. Ta si dovolila do naší vlastní zaplacené inzertní stránky zasahovat! Dokonce kvůli tomu svolal pirátský starosta Jiří Dohnal - starosta Prahy 11 mimořádnou radu, aby si odhlasovali, že bez cenzury inzerce (zaplacená) inzerce nesmí vyjít! Absurdní, nemyslíte?

