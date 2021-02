Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (08. - 14. 02. 2021)

reklama

Fotku z běhu jsem vám posílal už mnohokrát, tak vám dnes pro změnu ukážu fotku z mého víkendového tréninku “boxu”. Box dávám záměrně do uvozovek, protože v mém podání to do opravdového boxu má docela daleko. Nicméně tenhle sport doporučuji. Je úžasně komplexní a při tréninku zapojíte většinu svalů.

Ale dost už o víkendu a sportu, pojďme na události z Prahy 11…

Pondělí

V pondělí jsme na poradě vedení měli celou řadu věcí. Co mě namíchlo, jsou “chytré lavičky” - pamatujete si je z minulosti? Jak se nakoupili na magistrátu drahé “chytré” lavičky, které pak vandalové poškodili, rozbily se, stály spoustu peněz a ve finále si na nich jen bezdomovci dobíjeli telefon? Tak magistrát vymyslel, že se jich zbaví a rozdá je do městských částí. Piráti u nás s tímto danajským darem souhlasili. Rozumím tomu. Nemají jinou možnost, když

Zdeněk Hřib - primátor Prahy

něco nařídí svému starostovi, těžko se odmítá. Já s tím ale kategoricky nesouhlasím a chci, abyste to veřejně věděli. V době, kdy nemáme dost peněz ani na opravy dřevěných laviček a poničených košů, mi přijde instalace “chytrých” předražených laviček, o které bude nutné se starat, prostě na hlavu. Je patrné, že na Radě, kde se bude o těchto lavičkách jednat, budu přehlasovaný, ale alespoň se takto veřejně chci vyjádřit a říct, že peníze, které patrně spolyká jejich údržba a servis, bych mnohem raději dal do oprav současných laviček a košů po celém Jižním Městě. Co si o tom myslíte vy?

Pak jsme projednali valorizaci nájemného. Loňská inflace byla dost vysoká - 3,2%. Navrhl jsem proto nevalorizovat nájemné u bytů. Už tak dnes v koronavirové krizi má mnoho rodin problém vyjít s financemi. Bude to tak letos poprvé po mnoha letech, kdy nájemné v bytech nebudeme zvyšovat o inflaci.

Taky jsme projednali sporné psí hřiště u vrchu Chodová a dohodli jsme se s kolegy, že ho zatím na úpatí tohoto kopce realizovat nebudeme. Místostarosta Jakub Lepš pro životní prostředí dostal za úkol do 1.3. najít alternativní místo pro umístění psího hřiště. Tady jasně vidíte, že váš hlas (jakožto občanů) skutečně něco znamená! Minulý týden mi desítky, možná stovky z vás psaly, ať s tím něco udělám. Hájil jsem na poradě váš zájem.

Odpoledne jsme na radě projednali zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dotační management. Cílem soutěže bude najít 2-3 firmy, které budeme využívat pravidelně na dotační poradenství. Vzhledem k tomu, že naše kasa je čím dál tím prázdnější a díky koronavirové krizi se to rozhodně nezlepší, tak musíme hledat finance z externích zdrojů. Během března bychom měli znát seznam partnerů, kteří nám s tím pomohou. Výběrové řízení bude otevřené na věstníku veřejných zakázek, takže se může přihlásit jakákoli firma z celé ČR.

Večer jsme pak měli klub zastupitelů na hlavním městě Praze. Řešili jsme hlavně sněhovou kalamitu. Co na ní bylo asi nejabsurdnější, bylo to, že primátor Hřib prohlásil, že Praha není uklizená od sněhu z důvodu, že Praze vláda škrtla peníze. Jako kdyby to spolu mělo nějak souviset. Sůl, technika a lidi se plánovali na zimu mnohem dřív, než došlo k úsporám ve státním rozpočtu. Praha prostě zaspala. Byla naprostá ostuda současného vedení Prahy, že ještě ve středu a čtvrtek mnohde nebyly uklizené ulice či chodníky!

Úterý

V úterý ráno byl výbor pro územní rozvoj na hl.m.Praze. Ani nyní se nejednalo o žádné změně na Praze 11. Zatím stále nedošlo k dohodám například ohledně změn na Roztylech, kde se v minulém roce opravdu příliš nepovedla studie. Dokud se nedohodneme napříč politickou reprezentací ohledně toho, jak postupovat dál, budu trvat na tom, že se tyto změny projednávat nebudou. Krčák zástavbě neobětujeme!

Odpoledne jsme měli širší schůzku na téma možnosti zabydlení Sandry ještě před finálním dokončením objektu. Pozvali jsme si zástupce stavby a projektantů a seděli jsme přes hodinu s radními, které to zajímá, a vedoucími odborů. Jak asi víte, na rekonstrukci Sandry jsme si museli půjčit. Každý rok musíme poslat splátku a to už i letos. A jelikož se termín dokončení rekonstrukce odsouvá kvůli tomu, že jsme se rozhodli navázat na současné rekonstrukce vnitřků budovy i novým pláštěm, zateplením a střechou, nabízí se otázka, zda by nešlo dům postupně a aspoň částečně zabydlet a zprovoznit už za průběhu realizace zateplení. Kolegové za projektanty a stavitele tuto cestu úplně nevyloučili, avšak diskutovali jsme úskalí a obrovské problémy, které by bylo nutné překonat. Zhruba do čtrnácti dnů bychom měli mít podrobný rozbor několika alternativních řešení a jejich dopad do ceny realizace. Předčasné zprovoznění částí objektu by si vyžádalo speciální bezpečnostní opatření a úpravy stavby.

Středa

Ve středu jsem pro vás napsal další bytové okénko. Tentokrát jsem se ohlédl za skvělou prací náměstka hl.m.Prahy Petra Hlaváčka, který nechal spočítat nad daty mobilních operátorů kolik v Praze doopravdy bydlí lidí versus kolik jich je trvale hlášeno. Ta čísla jsou alarmující!

Na přelomu března a dubna nás čeká sčítání lidu, domů a bytů. V datech, která přinese, se mimo jiné skrývá obrovský potenciál pro rozvoj bytové politiky. Důležité ale bude, jak s nimi naložíme.

Tím nejdůležitějším údajem bude v daném ohledu informace o reálném pobytu osob. Přehled o tom, kde se lidé skutečně zdržují, místním samosprávám i developerům usnadní plánování další bytové výstavby i potřebné infrastruktury.

Rozdíl mezi skutečným a “papírovým” pobytem je výrazný především ve velkých městech. Z dat mobilních operátorů z loňského podzimu například vyplývá, že v metropoli přebývá o 240 000 obyvatel více, než je zde přihlášeno k trvalému pobytu, a dalších 200 000 osob do města dojíždí v denní špičce.

Vyšší počet obyvatel představuje pro město také vyšší zátěž a náklady, ty však v této chvíli nejsou zákonem nijak zohledněny. Primátor Zdeněk Hřib i náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček proto navrhují, že by se reálný počet obyvatel měl promítnout například do rozpočtového určení daní, a já s nimi rozhodně souhlasím. Za současného stavu totiž město přichází každý rok o osm až deset miliard korun, které v rozpočtu citelně chybí.

Co si o nápadu rozdělování daní podle skutečného místa pobytu myslíte vy?

Napište mi prosím svůj názor do komentáře pod tento příspěvek.

Pak jsme měli velké jednání ohledně participace s developery. Jak jistě víte, jeden z hlavních bodů, na kterém vznikla naše současná koalice, byla férová diskuse s investory o rozvoji Jižního Města. Jednoduše řečeno, ti, kteří chtějí na Praze 11 stavět, musí respektovat naše pravidla, připomínky a musí přispět na zmírnění dopadů stavby v jejím okolí. Typicky musí například vysadit novou zeleň, vytvořit parkovací stání navíc, u větších projektů je to třeba i výstavba školky nebo lékařských ordinací. Prostě vše, co v dané lokalitě lidem chybí a co by se novou výstavbou dále mohlo zhoršit. Na koaliční poradě jsme ladili principy, podle kterých budeme dál postupovat.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem začínal brzy ráno jednáním u ředitele Pražské developerské společnosti. Řešili jsme projekty na území Prahy 11. Pak k nám měla přijet paní radní Hana Kordová Marvanová. Bohužel návštěvu ze zdravotních důvodů musela zrušit. Měli jsme si projít pozemky na Praze 11 vhodné pro dostupné družstevní bydlení. Dohodli jsme se na tom, že najdeme brzy jiný náhradní termín. My mezitím připravované projekty u nás posuneme alespoň dál.

Odpoledne jsem pak měl velmi zajímavou schůzku s provozovatelem naší Horohaly. Během koronavirové odstávky provozu sportoviště měl spoustu času na formulaci nápadů a vizí, jak tento skvělý projekt na Jižním Městě dál rozvíjet. Řekli jsme si, že podněty detailněji prozkoumám, představíme je ještě kolegovi Stárkovi, radnímu pro sport, a následně se sejdeme na místě, abychom se mohli bavit o konkrétních možnostech změn.

Pátek

Pátek jsem začal schůzkou s projektanty, projednávali jsme plášť Sandry. Finalizujeme ho a je třeba dořešit poslední drobnosti před jeho odevzdáním. Nakonec jsme vybrali světlou variantu pláště. Sandra tak dostane světle šedý kabát s tmavě šedými, až černými prvky. Jakmile bude projekt ve finální podobě, hned vám ho ukážu!

Pak jsme měli vzdáleně po Skype setkání s řediteli našich škol. Možná jste v týdnu zachytili, že nám ředitelé poslali otevřený dopis, který formuje celou řadu problémů k řešení v oblasti školství. Právě tato témata jsme na této schůzce začali řešit. Nejvíc času jsme samozřejmě věnovali epidemii a opatřením pro fungování škol s co nejmenšími riziky. Domluvili jsme se na pravidelném setkávání, protože věcí k řešení je hodně a prolínají se více oblastmi. Školství hodně propojuje finance i správu majetku.

A to je asi vše podstatné. Jak vidíte, bylo toho hodně a příští týden nebude jiný. Zítra mě čeká Rada, kde se bude projednávat skoro 70 tisků, z nichž polovinu předkládám já sám, takže si to budu muset ještě dnes pořádně projít. Děkuji každopádně všem za přečtení dalšího z mých pravidelných reportů a budu se těšit zase příště. Mějte se zatím skvěle!

Ing. Ondřej Prokop



