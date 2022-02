Prokop (ANO): Zastupitelstvo bylo přehledem hulvátství, urážek a osobních výpadů

reklama

Klidně mi napište do komentářů, co jste dělali o víkendu vy! Pošlete mi taky prosím vaší fotku! Zajímá mě to! Tu nejlepší ocením! Teď k poslednímu týdnu..

Pondělí

Na poradě radní Prahy 11 zase skoro nic nebylo. Když jsem byl v radě, předkládal jsem na každou poradu vedení návrh na řadu projektů a co by Praha 11 mohla dělat. Tento týden radní místo toho projednali kupříkladu nový návrh využití informačních tabulí MČ Praha 11 nebo rozvoj demokratické kultury do škol. Z toho jasně vidíte, že řeší pouze jednoduché záležitosti a to, co trápí Prahu 11 nejvíce, nechávají pod stolem. Na Radě schválili nikým neprojednaný a za mě nepřipravený rozpočet. Rozpočet vyrovnal pirátský starosta Dohnal tak, jak jsem už v minulosti varoval. Vzal si 40 mil. Kč určených na pokutu, kterou můžeme dostat za špatné dotační operace u investiční akce na Milíčovské škole, a zbytek z peněz nachystaných na výstavbu nové radnice (skoro 70 mil. Kč). Tyto peníze, tedy přes 110 mil. Kč z rezerv na pokuty a investic, přesunul do provozu, tedy tzv. “na prožrání”. Rozpočet schválila Rada pouhými 5 hlasy (nejméně kolik je možné) a dá se tak předpokládat, že na zastupitelstvu nebude mít podporu. Starosta pro jeho podporu a schválení nic nedělá. Naopak protlačil ho bez projednání v komisi, výboru a dokonce ani nesvolal seminář k rozpočtu pro zastupitele, který se koná na Praze 11 pravidelně každý rok už desítky let!Piráti už asi počítají s tím, že na Jižním Městě za 8 měsíců končí a řídí se heslem “po nás potopa”. S tím já se tedy nesmířím.Vypíchl bych snad jen další IT zakázku, jejíž provedení je tak nějak po pirátsku Rada schválila záměr realizace videopřenosů z jednání pražského zastupitelstva. Služby mají být poskytované po dobu 2 let. Spočítali jsme, že s tímhle nás přenos jednoho zastupitelstva vyjde na skoro 100 tisíc korun.. Nechápu, že Piráti, kteří se celou dobu prezentují jako odborníci na IT, ještě nespustili vlastní řešení těchto přenosů a proč neustále najímají někoho z venku. Dosud jsme často my i zbytek koalice kritizovali, že přenosy nefungují dobře. Často vypadávají, což naplno odhalila pandemie koronaviru, kdy se mnozí, kteří by jinak na zastupitelstvo přišli, potřebovali připojit online. A tak mě po předchozích zkušenostech logicky napadá: Je to zase zadáním nějaká na míru ušitá zakázka pro nějakého pirátského kámoše? Nebylo by to poprvé…

Večer jsme pak od 17hod měli na Praze 11 mimořádné zastupitelstvo, které svolal o své vůli pirátský starosta Jiří Dohnal, prý kvůli katastrofálnímu stavu pochybného pirátského projektu Arény ledových sportů. Zastupitelstvo svolal sám, bez podpory rady. Bez programu a bez materiálů. Z toho je jasně vidět, že starosta nejenže už nemá podporu zastupitelů, ale ani ostatních radních. A nic na tom nezmění ani cedulka ‚Areál ledových sportů‘, kterou si dal ke jmenovce asi na znamení, že projektu stále věří.Piráti původně skvělý záměr Arény ledových sportů, který vznikal za výrazné pomoci primátorky Adriany Krnáčové (ANO), za 3 roky dovedli na okraj propasti a hrozícímu vyhlášení insolvence. Hlavním strůjcem tohoto fatálního selhání je vlivný poradce primátora Hřiba - Petr Přenosil, dnes předseda správní rady celého společného podniku výstavby Arény ledových sportů.Po deseti hodinách jednání Zastupitelstva nebylo k výstavbě Arény ledových sportů přijato žádné usnesení. Zastupitelé se nebyli schopni shodnout ani na základním principu, zda v projektu pokračovat tak, jak byl započat, nebo z něj vystoupit a podíl v něm prodat.To je výsledek netransparentního jednání Pirátů a poradce primátora Petra Přenosila, kteří dlouhodobě zastupitelům nepodávají pravdivé či kompletní informace. Jak starosta Dohnal, tak Petr Přenosil byli při správě tohoto projektu v přímém přenosu nachytáni při lži a ztratili tak jakoukoli důvěryhodnost pro další práce.Osobně mě to mrzí, protože ledovou arénu od počátku podporuji a těším se, až bude dokončena. Avšak nemůžu dopustit krytí možného tunelování veřejných prostředků, na které máme dlouhodobě podezření a které nám nikdo do této chvíle nebyl schopen vyvrátit. Vedení společnosti odmítá zastupitelům zpřístupnit účetnictví, výpisy z bankovních účtů a další důležité doklady, abychom mohli provést řádnou kontrolu nakládání s prostředky daňových poplatníků, které jsme na začátku do projektu jako Praha 11 vložili.

Co bude dál? To musí říci Piráti, kteří projekt do této situace dostali. Já s kolegy z ANO budu nadále prosazovat nejkratší cestu, při které se dostaneme zpět minimálně k tomu, co jsme do společného podniku vložili. Tedy prodej akcií za minimální cenu 40 mil. Kč. A za tyto peníze pak můžeme třeba opravit naše rozbité chodníky, silnice, školy, školky nebo vnitrobloky.Nicméně pozdě v noci se stala i jedna pozitivní věc! Po 10 hodinách jednání prošlo alespoň jedno usnesení a to vzácnou shodou všech. Zastupitelé Prahy 11 dali magistrátu jasně najevo, co si myslí o jeho markantním zdražení poplatku za svoz komunálního odpadu.

Zastupitelé se shodli, že toto dramatické navýšení bude mít vliv na život většiny Pražanů a mnohé z nich, kteří se už tak dostali do vážných finančních potíží, dostane ještě do větších problémů. Na návrh jednoho z opozičních zastupitelů, Rostislava Korbela z Jižní Město – náš domov, tak zastupitelstvo přijalo vzácnou shodou napříč politickým spektrem usnesení, které ukládá starostovi Prahy 11, aby vyzval Radu hl. města Prahy k revokaci příslušné vyhlášky. Podle zastupitelů Prahy 11 by se měl poplatek za svoz odpadu navýšit maximálně o 30 % původní částky, která platila pro rok 2021.Za zastupitele za hnutí ANO na Praze 11 mohu říci, že jsme aktivitu kolegů z opozice velmi uvítali a v hlasování podpořili. V dnešní době zdražování všeho možného by Praha měla svým občanům spíše zkusit ulevit, než ještě „přitápět pod kotlem“. Praha už v loňském roce na mnoha místech přetékala odpadem a vedení města místo, aby to nějak začalo řešit, pouze zdražilo lidem vývoz odpadu. To podle nás povede k přesnému opaku a Praha se ještě více zaplní odpadem. Zvláště bytová družstva, pro která jsou nyní odpady nejdražší, se ve snaze ušetřit možná uchýlí ke snížení četnosti vývozu odpadu nebo k výměně sběrných nádob za menší. A to přece nechceme.

Zastupitelstvo celkově bylo přehledem hulvátství, urážek a osobních výpadů ze všech stran. Jen představitelé hnutí ANO, moji kolegové a pár dalších stran (ODS, JMND a TOP09STAN) se snažili držet věcné diskuse a konstruktivních návrhů. O tom, jak bizarní jednání bylo, psal i Blesk, odkaz vám dávám do komentářů.Já se pokusil vrátit úroveň jednání maličko zpět do morálních kolejí alespoň drobným gestem, kde jsem pogratuloval a předal malou symbolickou kytičku novým dvěma předsedkyním. Šárce Zdeňkové (HPP11), která se nedávno stala předsedkyní celé politické strany Hnutí pro Prahu 11! A Michaele Polákové, která se stala minulý týden předsedkyní klubu Pirátů a Zelených! Jsem hrozně moc rád, že právě na Praze 11 se dokáží ženy v politice takto prosadit. Obecně v politice chybí. A proto oběma přeji upřímně mnoho sil a štěstí v jejich další politické kariéře i navzdory tomu, že na řadě témat se s nimi neshodnu.

Úterý

Dopoledne jsem měl schůzky s občany, řešili jsme třeba opět chodníky na Praze 11. Je to čím dál tím větší hrůza! Už aby byly volby a mohli jsme s tím něco udělat!Oběd jsem spojil s pracovní schůzkou s předsedou opoziční strany My, co tady žijeme Robertem Vašíčkem, se kterým bychom rádi na konkrétních tématech pro lepší život na Praze 11 spolupracovali.Odpoledne jsme měli větší chůzku s kolegy z hnutí ANO z Prahy 4, 11, 12, 15 a 22, se kterými máme kupříkladu shodný volební obvod pro nadcházející senátní volby. Také jsme řešili problematiku kolem hostivařské přehrady, která nás spojuje a další témata.Večer jsem měl pivo s občany v Restauraci školka v Hrabákově ulici, kde jsem skoro celý život bydlel. Dozvěděl jsem se spoustu důležitých věcí pro tento rok a nadcházející volby. Plánuji další piva a večery s vámi občany Jižního Města. Sledujte můj Facebook, budu je postupně avizovat!

Středa

Jako každou středu jsem publikoval komentář k bytové situaci. Kopíruji...

Milí Pražané, kostky jsou vrženy a metodika pro kontribuci developerů dostala na čtvrtečním zasedání pražského zastupitelstva zelenou.Jedním z argumentů, který od jejich zastánců zaznívá, je, že se tento způsob spolupráce osvědčil v řadě evropských metropolí. To samozřejmě nelze rozporovat. Je ale třeba jedním dechem taky říci, že ve městech s úspěšnou bytovou politikou se rámec dohod s developery od té „naší“ výrazně liší, a to jak co do intenzity spolupráce, tak v mantinelech daných legislativou. Jedním z měst, kde se kontribuce developerů úspěšně promítá do rozvoje bydlení, je Kodaň. Výsledkem tamní bytové politiky je nejen dynamická výstavba (například v roce 2018 zde bylo postaveno 995 bytů na 100 000 obyvatel, zatímco v Praze pouze 404), ale také lepší dostupnost vlastnického bydlení – obyvatelé Kodaně zkrátka na byt šetří podstatně kratší dobu, než zájemci o bydlení v Praze.Významný rozdíl ale oproti Praze je intenzita, s jakou jsou developeři zapojeni do procesu územního plánování. Spolu s městskými plánovači se například podílí na tvorbě lokálních územních plánů.U stavebních záměrů, které jsou s v souladu s takto prodiskutovaným plánem, lze následně v mnoha případech ihned zažádat o stavební povolení. To bývá obvykle uděleno v řádu několika měsíců, přičemž část úkonů s ním spojených lze vyřídit online. Pro každého, kdo je znalý pražských poměrů, je něco takového jen obtížně představitelné.Velkou brzdu rozvoje Prahy i dalších měst a obcí představují nejen zkostnatělé povolovací procesy, ale také naše daňová a rozpočtová politika: Zatímco v České republice se daně z nemovitostí podílí na rozpočtu obcí pouhými dvěma procenty, v rámci všech zemí se z nich do samospráv vrací v průměru devět procent. Získané finance tak mohou v rámci rozvoje snáze směřovat podle aktuálních potřeb.Příkladů, v čem se úspěšné modely spolupráce odlišují od čerstvě schválené metodiky, je samozřejmě více. Mé obavy z výsledků její implementace proto přetrvávají. Budu nicméně rád, pokud je praxe nepotvrdí.Myslíte, že by města měla s developery spolupracovat vícenež doposud? A pokud ano, v jakých oblastech?Jako vždy se těším na vaše názory a postřehy v komentářích.

Dopoledne jsem pokračoval bytovou tématikou s odborníky od nás z hnutí ANO. Bytová politika v Praze je tristní a pirátská radnice situaci s bydlením v Praze navzdory proklamacím jen zhoršila. Připravujeme celou sérii opatření a řešení, kterou budeme chtít prosazovat ještě v tomto volebním období a především ve volbách. Večer jsem pak byl v diskusi o budoucnosti Prahy na Prima CNN News v pořadu 360 stupňů s kolegy Tomášem Portlíkem, Janem Čižinským a Pavlem Sehnalem. Záznam pořadu vám dávám do komentářů pod článek. Určitě si to dejte, stojí to za to. Prozradím vám jen závěr diskuse: “Praha je porouchaná a je třeba ji opravit!”Ve středu mě zaujala ještě jedna věc. Měla být valná hromada Arény ledových sportů, jejíž pozvánku jsme dostali na pondělním zastupitelstvu. Zde bych chtěl velmi pochválit kolegyni z Pirátů a Zelených (to je ten druhý klub Pirátů na Praze 11, který je veden Michaelou Polákovou a osobně ho považuji za slušný a věcný klub na rozdíl od původních Pirátů). Je dobře, že se na Jižním Městě rozdělili a alespoň část z nich dělá konstruktivní a slušnou politiku. Tak paní předsedkyně Poláková nelenila a na Valnou hromadu vyrazila, zde cituji z jejího profilu na sociálních sítích:“Dnes po půl deváté jsem se dostavila do sídla společnosti AR Delta a.s. podle instrukcí uvedených na pozvánce ke konání valné hromady. V pondělí dne 31. 1. 2022 totiž došlo k situaci, že nám byla panem starostou doručena pozvánka, ale na zasedání ZMČ Praha 11 nebyl zvolen hromadný zástupce. Když jsem po dotazu ze sekretariátu pana starosty neobdržela žádné jiné pokyny ani do 8:00 hodin dnešního dne, vydala jsem se účastnit valné hromady osobně, abych případně nezmeškala záležitosti, které jsem povinna plnit ve funkci zastupitelky. Na recepci společnosti mi bylo sděleno, že se valná hromada nekoná, protože nebyla schválena pozvánka. O nutnosti schválení pozvánky na již svolanou a veřejně oznámenou valnou hromadu slyším prvně v životě, ale člověk se pořád učí. V formálně fungujících korporacích se ze svolané valné hromady pořizuje řádně zápis a to i v případě, kdy nakonec není shromáždění usnášeníschopné a uvedou se řádně důvody. Setkání bylo milé a poučné, proto vůbec nevadí, že na Bohdalci mají jiná pravidla, kterým na Praze 11 nemůžeme rozumět. Michaela Poláková, předsedkyně klubu Piráti a Zelení”To jen pro dokreslení, jak hroznou habaďůru, pokud ne přímo podvodné jednání, s námi představitelé projektu Arény ledových sportů v čele s vlivným poradcem primátora Petrem Přenosilem hrají.

Čtvrtek

Dopoledne jsem měli odbornou debatu s kolegou přes sportovní problematiku Prahy. Diskutovali jsme hlavně projekt Trenéři ve škole, o kterém jsem vám už psal a který se snažím prosadit na magistrátu pro celou Prahu. Program Trenéři ve škole je založen na spolupráci místních klubů se základními školami. Podstatou je, že vyškolení trenéři různých sportů pomáhají v tandemu učitelkám prvního stupně základních škol v hodinách tělocviku. Cílem je rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané, nadchnout je pro sport a zlepšit jejich motoriku. Právě ve věku do 10 let se rozhoduje o tom, jestli děti získají lásku k pohybu a vyrostou z nich aktivní dospělí. Během hodin tělocviku si děti hravou formou osahají základy fotbalu, gymnastiky, ragby, florbalu, tance, basketu nebo třeba juda. To může pomoci dětem vybrat si později sport, kterému se chtějí věnovat organizovaně. Jedním ze základních principů programu je zákaz náborování, aby si trenéři nevyzobávali jen ty nadané.Vyškolení trenéři různých sportů v rámci programu Trenéři ve škole působí už na 88 základních školách, v metropoli například v mé domovské Praze 11, nebo Praze 10, 13, 15, 16, 17 nebo v Radotíně. Aktuálně je do něj zapojených téměř 10 tisíc dětí z prvního stupně základních škol. Určitě mě podpoří kolega Jakub Stárek (ODS), kterému tento projekt na Praze 6, kde odstartoval, skvěle funguje a případně se podělí o pozitivní zkušenost.Do komentářů vám k tomu dávám odkaz. Tak se mrkněteVečer jsem pak přijal pozvání do debaty s Jaromírem Soukupem “Na ostří nože”. Diskutovali jsme o situaci v Praze, komunálních volbách, plánech pražské organizace hnutí ANO, ale i pandemickém zákonu. Odkaz na celou debatu vám opět dávám do komentářů pod článek.

Pátek

Jsem si už vzal “volno” a jeli jsme si se ženou zalyžovat. Musím se vám přiznat, že jsem to volno zas tak úplně nedodržel, nedá mi to a když mi píšete vy občané se svými dotazy a problémy, musím to prostě řešit a odpovídat. Máme kvůli tomu doma furt dohady, ale to je bohužel úděl politika, že nikdy nemá tak úplně volno, pokud svou práci pro lidi a pro Prahu chce dělat opravdu zodpovědně…Tím bychom byli na konci. Děkuji za váš čas. Nezapomeňte mrknout na odkazy pod článkem a rád budu i za vaše komentáře a reakce. Mějte se fajn!

Převzato z profilu politika.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Díky dotačním penězům dojde k dalšímu rozvoji naší školy Praha nemá žádnou koncepci, hlavní chyba, vyčetl Sehnal v debatě Prokop (ANO): Ještě jednou ke kontribuci developerů - srovnání se zahraničím Prokop (ANO): Praha 11 žádá RHMP o revokaci vyhlášky o poplatku za svou komunálního odpadu

Článek byl převzat z Profilu Ing. Ondřej Prokop

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama