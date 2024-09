Prokšanová (KSČM): Zákoník práce jako trhací kalendář

Zákoník práce. Myslím, že většina pracujících ho nikdy v ruce nedržela, natož aby ho četla, případně ho měla nastudovaný. A přitom je to opravdu zásadní věc. Je zárukou všech našich práv a povinností, protože ve vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel taháme my, pracující za ten kratší konec. Je dokumentem, na který se odvoláváme, když se nám dějí nějaké nepravosti. Zorientovat se v zákonech ale není pro každého snadné. I proto je fajn nechat to na někom, kdo na to má školy. A úplně nejlépe na někom, kdo má v oblasti pracovního práva stejné zájmy jako vy.

Tuhle roli by měly plnit odbory. Odbory za vás umí vyjednat kolektivní smlouvu, umí se za vás postavit, když vás třeba zaměstnavatel šikanuje. To vše právě s odvoláním na zákoník práce. A v tomto pro nás zásadním dokumentu teď chce asociální pravicová fialova vláda dělat změny. Změny, které samozřejmě půjdou na ruku zaměstnavatelům, ne pracujícím.

V prvé řadě je ve hře návrh některých poslanců umožnit zaměstnavateli propustit vás bez udání důvodu. Nosíte moc pestrou kravatu? Ven! Máte špatné politické přesvědčení? Ven! Potřebujeme místo pro bratrance šéfova pradědy? Ven! Dnes je to tak, že zaměstnavatel vždy musí uvést důvod výpovědi. A mohou to být pouze důvody, uvedené v zákoníku práce, a konkrétně vysvětlené, jinak je výpověď neplatná. Sem patří např. zrušení zaměstnavatele, nadbytečnost, ztráta zdravotní způsobilosti, závažné porušení povinností a několik málo dalších důvodů.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další změnou má být prodloužení zkušební doby. Její maximální délka je dnes tři měsíce. Zkušební doba je čas, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem poznávají. Výhodou pro zaměstnance je, že může v této době kdykoliv odejít, pokud mu práce nevyhovuje. Nevýhodou je, že vám zaměstnavatel v té době může dát výpověď bez udání důvodu a také po tu dobu nemáte nárok na dovolenou. Tato doba se má nově prodloužit na čtyři měsíce s možností dodatečného prodloužení.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4353 lidí

Naopak má dojít ke zkrácení výpovědní lhůty. Dnes je její délka minimálně dva měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce. Tato doba je pro zaměstnance jakousi jistotou, že ze zaměstnání nespadne rovnou na úřad práce, a může ji využít k hledání nového zaměstnání. Nově má výpovědní doba začít běžet dnem doručení výpovědi a může být v některých případech zkrácena na měsíc.

Takže si to shrňme. S novelou zákoníku práce, která má začít platit od ledna 2025, se vám může stát, že se zaměstnavatel špatně vyspí, ráno vám dá ruky výpověď s tím, že jste porušil pracovní kázeň, a za 30 dní jste nezaměstnaný a nedovoláte se pomoci. Stejně tak když nastoupíte do zaměstnání, budete několik měsíců bez dovolené čekat na verdikt zaměstnavatele, jestli si vás milostivě nechá, nebo ne.

Váš pracovní život se tak stane zcela závislým na libovůli zaměstnavatele. To je přímý a nechutný útok na práva milionů pracujících. A protože se tato novela týká všech zaměstnanců, vyzýváme my, komunisté, ke zvýšení tlaku pracujících na odborové organizace zdola, k vyjádření protestu na pracovištích i v ulicích. Naši podporu máte!

A také dobře zvažte, koho budete volit. Strany Fialovy vlády stejně jako bezzubá opozice se za práva pracujících nikdy radikálně nepostaví. O to důležitější je nedrobit hlasy pro strany bez šance a říct jednohlasně STAČILO! už ve volbách 20. a 21. září! Společně zastavíme řádění vládních stran!