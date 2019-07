Ptáček (TOP 09): Přejmenování Koněvovy ulice na Žižkově si určití lidé přejí

Více než stovka obyvatel Prahy 3 poslala zastupitelstvu dopis s žádostí, aby vznikl materiál podrobně popisující úlohu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Netají se tím, že by jednou rádi iniciovali přejmenování Koněvovy ulice. Mohla by se jmenovat například podle Karla Hartiga, který byl prvním starostou Žižkova. Nebo by se Husitská prodloužila až na Jarov.

Požadovaný materiál vypracovat necháme, ale debata o případném přejmenování nás všechny teprve čeká. Jaký na to máte názor?

Psali jsme: Ptáček (TOP 09): K přeplněným odpadkovým košům na Jiřáku Prahy 3 Pražský starosta z TOP 09 chce nechat vypracovat dokument o roli maršála Koněva. Má tam ulici Hovínko je nepřítel. Politik TOP 09 zaplavil občany svou fotkou a výhrůžkou V Praze loni policie evidovala 206.656 cizinců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV