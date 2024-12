Rajchl (PRO): A všechno je jinak, přátelé!

Dle zjištění rumunského daňového úřadu ANAF neplatilo za kampaň rumunského kandidáta na prezidenta Calina Georgersca Rusko, nýbrž rumunská proevropská strana PNL, tedy strana současného prezidenta Iohannise, jenž se díky tomu udržel zcela protiústavně u moci. Takže "ruská stopa" byla celou dobu jen naprostou báchorkou a v Rumunsku došlo k ukázkovému puči, posvěcenému tamním ústavním soudem.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9529 lidí

A komentář Danuše Nerudové, že "Kreml dostal v Rumunsku přes prsty", nyní jen a pouze potvrzuje, že tato prodavačka diplomů není jen mladá a pohledná, ale především zcela politicky negramotná. O zahraničním vlivu hovořil se zápalem sobě vlastním i Otakar Foltýn, tudíž šířil zcela ukázkovou dezinformaci. Jako obvykle byl zcela mimo, ale o to víc to vykřikoval do světa. Prostě klasický přitroublý Otík, jak ho dobře známe už od jeho nástupu do funkce.

Jediný, kdo v Rumunsku (a v celé Evropě) skutečně utrpěl drtivou porážku, je demokracie jako taková. V novodobé historii došlo úplně poprvé k bezprecedentnímu zrušení voleb, jakožto nejzákladnějšího pilíře jakéhokoliv demokratického zřízení. Něco takového by si nedovolilo ani Rusko či Čína. Reálně jsme se tak v Evropě dostali na úroveň praktik Kim Čong-una.

A mimochodem - všimněte si, že zatímco v situaci, kdy se rozjely fámy, že za Georgescem stojí Rusko, tak tyto informace plnily titulní stránky našich médií, teď, když je evidentní, že je vše úplně jinak a že "ruská stopa" byla jedna obrovská fabulace, tak je ticho po pěšině. Současná EU si už prostě přívlastek "demokratická" nezaslouží. Pravda nikoho nezajímá a propaganda nad ní vyhrává na celé čáře.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky