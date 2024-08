Rajchl (PRO): Ano, kontrolují nás neustále

Možná jste si včera na idnes.cz přečetli, že na naši stranu PRO přišla kontrola a že u nás “nesedí sponzoři, knihy jízd ani účty”. Rád bych pro vás tento manipulativní článek od svazácké žurnalistky, píšící na objednávku, krátce okomentoval:

1) Ano, kontrolují nás neustále. Zatímco ODS bere z vašich daní ročně desítky milionů, my ani korunu. Přesto neustále kontrolují jen nás a vyčítají nám i to, že jsme zapomněli dát do účetnictví doklad za nákup tatranek, které se rozdávaly v kampani, či potvrzení o zaslání doporučeného dopisu za 52 korun. Ne, nedělám si legraci, skutečně to tak je.

2) Každý, kdo si dal na plot nebo na dům náš plakát, s námi musí mít dle zákona podepsanou smlouvu o bezúplatném plnění. A ano, v objemu těch tisíců smluv občas lidé udělají chybu ve svém datu narození či adrese. U právnických osob to kontrolujeme dle rejstříku, u fyzických nepodnikatelů to nemáme zkontrolovat jak. Prostě to nejde. Přesto jsme za každou chybu odpovědní my.

Nemáme jedinou chybu u peněžitých plnění, pouze pár předpisových chyb v datu narození u smluv na toto nepeněžité plnění, kde nedostáváme ani korunu, pouze lidé si umísťují naše plakáty na svůj plot. Tohle všechno jsme paní novinářce poslali a vysvětlili. Přesto napsala tenhle rádoby skandalizující pamflet.

Nějakých 14 milionů eur, vypraných v ODS kampeličce, ji nezajímá, špatně vyplněné datum narození na smlouvě o nepeněžitém plnění je pro ni naopak natolik zásadní, že je schopná o tom vyplodit neskutečný canc. Prostě jsme pro současný režim nepohodlní a jdou po nás za každou cenu.

My ale máme vás, vaši podporu a důvěru. A ta se, na rozdíl od některých šmejdů, píšících v prorežimních plátcích, koupit nedá.

