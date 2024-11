Rajchl (PRO): Do důchodu až v 67 letech a oni mají tu drzost tomu říkat reforma

Ve Francii už by byl milion lidí v ulicích. A my jen pořád remcáme, říkáme, že demonstrace stejně nic nezmění, a necháme si od nich líbit úplně všechno. Posílají miliardy na stíhačky, na Ukrajinu i na platy ústavních činitelů, zatímco lidi nechají dřít se až do smrti. A spousta lidí jim za to ještě tleská.

Pojďme se už konečně připojit k USA, Slovensku i Maďarsku a vymést ty loutky, řízené Bruselem a Sorosem přes politické neziskovky, na smetiště dějin!

My máme důchodovou reformu připravenou. Má čtyři pilíře a umožní odchod do důchodu v 63 letech s mnohem vyšší penzí, než dostávají naši senioři dnes. Je nastaven tak, aby se výnosy z naší práce vracely do kapes českých občanů, nikoliv zbrojařských a farmaceutických korporátů nebo Zelenského junty.

Otočíme kormidlem naší země, abychom už nebyli vazalským státem západu a naši lidé se znovu cítili ve vlastní zemi doma. Jdete do toho s námi? Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

