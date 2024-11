Rajchl (PRO): Jak je to tedy s těmi raketami?

Když média po celém světě oznámila zprávu, že Joe Biden (respektive ti, co tahají za nitky, na nichž je tento senilní stařec přivázán) udělil Ukrajině povolení k použití raket dlouhého doletu ATACMS k útokům do hloubky území Ruské federace, nastalo okamžitě všeobecné zděšení z logické obavy, že tento krok může dramaticky eskalovat válku na Ukrajině v globální vojenský konflikt. Ještě ten večer se v online verzi prestižního zpravodajského webu Le Figaro objevila zpráva, že Francie a Velká Británie daly Ukrajině podobné svolení ve vztahu k raketám SCALP (Francie) Shadow Storm (Anglie).

Po pár hodinách tato zpráva bez jakéhokoliv vysvětlení zmizela a na dotazy ohledně její publikace a následného odstranění Figaro nereaguje. Zelenskyj už se mezitím radoval, jak začal být jeho "plán vítězství" konečně realizován a že teď dá Rusům pocítit tu pravou sílu, a Švédsko vydalo oficiální leták s poučením, co dělat, pokud vypukne válka.

V průběhu dne však začaly přicházet zprávy v tom smyslu, že rakety může Ukrajina používat pouze v Kurské oblasti a že poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Feiner oficiálně sdělil, že žádné povolení uděleno nebylo.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Optimista by si mohl říct, že se tedy vlastně nic nestalo a jedeme dál. Realista by se patrně zamyslel nad tím, že je to příliš mnoho souvisejících náhod na to, aby se jednalo jen o nějaký komunikační šum. A pesimista? Ten by okamžitě došel k závěru, že se něco chystá.

Jedno je však zcela zřejmé. Deep state, stojící za marionetou v Bílém domě, zcela evidentně nechce dát svou kůži zadarmo a hodlá Trumpovi co nejvíc zkomplikovat jeho snahu ukončit ono nesmyslné krveprolití, jež v tuto chvíli postrádá sebemenší racionální základ. Otázkou jen zůstává, zda jen vzali dočasně zpátečku, nebo zda ona povolení byla skutečně udělena a teď se je jen snaží utajit do okamžiku, než budou rakety masivně nasazeny.

Pokud by se tak stalo, pak by to znamenalo obrovský problém, neboť Dimitrij Peskov včera oznámil, že stanovisko Ruska, oznámené prezidentem Putinem 12. 9. 2024, zůstává neměnné, tedy že povolení k použití těchto raket k útokům na ruské území by "drasticky změnilo situaci a kvantitativně zvýšilo zapojení USA a NATO do války s Ruskou federací".

Pevně doufám, že se jakýmkoliv případným útokem těmito raketami na své území (jenž v tuto chvíli nemá žádný jiný cíl, než vyeskalovat válku do doby Trumpova nástupu do úřadu, neboť situaci Ukrajiny a její případnou pozici pro mírová jednání pouze a jen zhorší) nenechá Rusko vyprovokovat k odvetě a že to do 20. ledna, než přijde do Bílého domu nový majordomus, vydrží. To je totiž v tuto chvíli pro všechny, komu záleží na míru v Evropě, v podstatě jediná naděje.

Neboť to, že váleční štváči nehodlají vyklidit svůj miliardový kšeft bez boje, je v tuto chvíli zcela evidentním faktem. A s ohledem na naši smyslů zbavenou vládu, plnou servilních sluhů těchto zájmových skupin, je naprosto zřejmé, že Česká republika by se do případného střetu vrhla jako první a po hlavě. Což je něco, co my, její občané, nesmíme za žádnou cenu dopustit.

EDIT: Šéf EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borell potvrdil, že povolení platí, ovšem pouze do poloměru 300 km do hloubky ruského území. Prý je to za něj málo, ale lepší než nic. Dovolím si s ním nesouhlasit - nic by bylo za dané situace výrazně lepší, než tenhle krok, jenž může být rozbuškou globálního konfliktu.