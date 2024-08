Rajchl (PRO): No, nekupte to za ty peníze

Loni 29. 9. jsme si v médiích přečetli, že stát koupí firmu Net4Gas a že "cena nepřesáhne 5 miliard". Už tehdy jsem upozorňoval na to, že se jedná o naprostý tunel, neboť po nesmyslném odstřižení se od ruského plynu zůstane tato firma prakticky bez příjmů. Skoro po roce nám tytéž sdělovací prostředky oznámily, že do tendru, vypsaného touto společností na přepravu plynu, se nepřihlásil žádný zájemce, a že firma tak zůstane zcela bez příjmů. A jen tak mimochodem je nám sděleno, že kupní cena za tuto vysoce prodělečnou společnost dosáhla nakonec 7,9 miliardy korun.

Takže abychom to shrnuli.

Dokud přes nás proudil ruský plyn, tak soukromí majitelé této společnosti inkasovali zisky v řádech miliard korun ročně. Následně se Fiala fanfarónsky od ruského plynu odřízl a Net4Gas zůstal zcela bez příjmů. Stát proto přispěchal za soukromými vlastníky a firmu, která byla i zadarmo drahá, od soukromých vlastníků za 7,9 miliardy korun odkoupil. Od tohoto roku firma generuje ztrátu ve výši zhruba 4 miliardy korun ročně. A můžete dvakrát hádat, kdo ji zaplatí - ano, samozřejmě naši občané a firmy v rámci účtu za plyn.

Takže vláda pětikoaličních "odborníků" utratila skoro 8 miliard z vašich peněz za firmu, u níž bylo zcela zřejmé, že bude vysoce ztrátová, a nyní vám sebere každý rok další 4 miliardy korun za to, aby tuto ztrátu pokryla.

No, nekupte to za ty peníze.

V Japonsku by příslušný ministr spáchal harakiri. Ve standardní zemi na západě by byl okamžitě donucen podat demisi. U nás ale dostane Síkela za odměnu lukrativní post eurokomisaře a Stanjura zůstane v klidu u svého korýtka. Ale podle mainstreamu jsou oni zodpovědní hospodáři a my populisté, nabízející laciná nerealistická řešení.

No, jedno vím jistě - kdybychom byli u vlády my, tak jsme vám těch 8 miliard ušetřili, digitalizace stavebního řízení by běžela jak na drátkách, místo nákupu F-35 bychom zkvalitnili naše nemocnice a školy a účet za elektřinu a plyn byste měli třetinový, než máte dnes.

Takže se buď dál nechte zastrašovat řečmi o krajní pravici a extremistech, aby vás dál mohli okrádat, nebo s nimi tu hru už přestaňte hrát a nechte nás řídit tenhle stát, tak jak se to dělat má. Jednu záruku máte jistou - horší už to být nemůže.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

