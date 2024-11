Rajchl (PRO): Pane Rakušane, nedělejte, prosím, z lidí blbce

Opravdu mě pobavil komický výstup Víta Rakušana, v jehož rámci nám s obrovskou pompou sdělil, že ukrajinští migranti nám do rozpočtu přispívají částkou, která je o 5,7 miliardy korun vyšší, než kolik jim je vyplaceno na dávkách. Pan Rakušan sice není žádným intelektuálním principálem, nicméně nevěřím, že je tak hloupý, že by nevěděl, o jak evidentní manipulaci se jedná.

V jeho rovnici mu totiž zcela scházejí náklady na zdravotní služby, na vzdělání, na silnice a dálnice, na policisty, na úředníky a na stovky dalších služeb, které Ukrajinci na našem území využívají, ale náklady na jejich provoz hradíme pouze my. Pokud bychom tedy vzali v úvahu, že Ukrajinci tvoří již více než 5 procent naší populace, a zahrnuli tudíž do Vítkovy rovnice 5 procent ze všech nákladů veřejných služeb, tak bychom se rázem ocitli ve výrazně záporných hodnotách.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4121 lidí

Rakušanovu fabulaci lze přirovnat k tomu, kdybyste vzali součet všech daní a dávek, odvedených českými občany do státního rozpočtu, a odečetli od něj pouze součet všech sociálních dávek. To bychom taky byli rázem v těžkém plusu. V reálu jsme ale díky fialovému hospodářství, jež svým chaosem dávno předčilo hospodářství turecké, zasekli za poslední tři roky sekyru do našeho rozpočtu za téměř bilion korun.

Jinými slovy pan Rakušan je buď národohospodářským analfabetem, či prachobyčejným lhářem. Anebo možná obojím. Což se mi jeví jako patrně nejpravděpodobnější varianta.

P.S.: Abychom dostali úplný obrázek přínosu ukrajinské migrace, pak bychom do shora uvedené rovnice museli ještě zavést krom faktoru kvantitativního též faktor kvalitativní. Tím mám na mysli, že pod náporem přílivu několika set tisíc lidí do našeho zdravotního, vzdělávacího či sociálního systému došlo k tomu, že se naši občané ocitli na druhé koleji. Musí tak mnohem déle čekat na preventivní vyšetření a operační zákroky, řada jejich dětí se z kapacitních důvodů nedostane na střední školu, přetlak v oblasti nedostatku bytů byl ještě umocněn a na sociální dávky čekají mnohem déle, než tomu bylo dříve, a mnoho z nich už pocítilo přínos Ukrajinců i v oblasti zvýšené kriminality.

Takže pane Rakušane, nedělejte, prosím, z lidí blbce a nevysvětlujte jim něco, co oni sami vědí stokrát lépe než Vy, neboť to denně zažívají na vlastní kůži. Našim občanům už je dávno jasné, na čí straně stojíte. U nás v tom máme také jasno - my jsme tady na prvním místě PRO naše lidi.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky