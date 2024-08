Rajchl (PRO): Pane prezidente, dostudujte si to. Máte fatální díry ve vzdělání

Petr Pavel by se měl vrátit na základní školu a dostudovat si dějepis. Jeho znalosti moderních dějin lze totiž označit přinejmenším za velmi chabé. Či spíše nedostatečné.

Ve svém zamyšlení (nevím, zda použití tohoto výrazu v souvislosti s Petrem Pavlem není tak trochu oxymóron, ale budiž) nad možným přijetím části Ukrajiny do NATO totiž uvedl toto tvrzení:

„Podívejme se třeba na Německo. Došlo k rozdělení Německa, které nebylo akceptováno všemi západními státy, a přestože část Německa byla okupovaná Sovětským svazem, tak Německo, tedy ten zbytek byl přijat do NATO, a to už v roce 1955. Takže si myslím, že je tady jak technicky, tak právně řešení, jak umožnit Ukrajině vstoupit do NATO, aniž by se tím dostalo NATO do konfliktu s Ruskou federací."

K rozdělení Německa došlo na základě Berlínské deklarace ze dne 5.6.1945, na jejímž základě bylo území bývalé Třetí říše rozděleno do 4 okupačních zón, jež byly přiděleny pod správu SSSR, USA, Velké Británie a Francie. Dokument podepsali zástupci všech těchto vítězných velmocí (Žukov, Eisenhower, Montgomery, Lattre de Tassigny).

Tudíž za prvé tvrdit, že "rozdělení Německa nebylo akceptováno všemi západními státy" je z logiky věci absolutní nesmysl. Leda by měl Petr Pavel na mysli samotné Německo. Tomu se asi jeho rozdělení skutečně nelíbilo.

A za druhé pokud bychom akceptovali logiku, že NDR bylo okupováno Sovětským svazem, pak z toho nutně vyplývá, že SRN bylo okupováno ze strany USA, Velké Británie a Francie.

Ovšem tvrdit, že jedna část okupována byla a druhá nikoliv, je prostě holý nesmysl a bazální neznalost historických souvislostí.

Nicméně, když už jsme u té Berlínské deklarace, tak bych naopak zvážil, zda ji nepoužít i pro řešení současné situace na Ukrajině. Část kontrolovanou Kyjevem předat do správy USA, které tam již nyní mají pevně usazený loutkový režim a část pod kontrolou Moskvy předat do správy Ruska.

Tím by se celý konflikt velmi rychle a efektivně vyřešil.

Zejména bych však trval na převzetí celého znění článku 11 Berlínské deklarace, neboť na jeho základě se spojenci společně zavázali zatknout všechny nacistické vůdce a postavit je před soud.

Aplikace tohoto ustanovení by byla nyní na Ukrajině více než potřebná.

Takže pane prezidente, než se zase rozhodnete dělat naší zemi ostudu svými fatálními mezerami ve vzdělání, zkuste si dostudovat některé historické reálie. Bylo by to více než záhodno.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

