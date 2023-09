Rajchl (PRO): V tuto chvíli nelze čekat na nějaké "až"

reklama

Tento příspěvek je určen pro všechny, kteří zastávají názor "my půjdeme na demonstraci AŽ"

až se spojí celá opozice

až bude ve všední den

až půjdou lidi s vidlema

až je vyházíme ven oknem

až bude generální stávka

až se všichni na všem shodneme

až až až...

Nezlobte se, ale tohle všechno jsou jen výmluvy. Žádné všeobjímající spojení celé opozice nikdy nenastane. Pohybují se v ní někteří lidé, kteří upřednostňují své osobní zájmy před zájmy našich občanů. To je prostě fakt.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Ve všední den nikdy nepřijde tolik lidí jako o víkendu, protože většina prostě musí v současné situaci pracovat. A i kdyby dorazili, tak si vláda udělá výjezdní zasedání a bude to stejné, jako kdybychom tam byli v sobotu.

Žádné vidle si do ruky nikdo nikdy nevezme. Stejně tak se nebude konat žádná defenestrace. Jsou to jen hrdinné plky, které se nikdy nestanou realitou. A upřímně - já jsem za to rád. Násilí totiž vždy plodí jen další násilí.

Generální stávku mohou vyhlásit pouze odbory - pokud ji chcete, pak je nezbytné dorazit na demonstrace v masivním počtu. Do té doby prostě nebude.

A na světě neexistují dva lidé, kteří by se shodli na všem. Klíčové je to, že máme stejný cíl - prosperující, bezpečnou, svobodnou a suverénní Českou republiku. Jestliže nedokážeme respektovat to, že různí lidé mohou preferovat různé cesty, jak jej dosáhnout, tak nikdy nemůžeme uspět. V přátelství, v rodině, v práci ani v boji za naši zem.

Pětikoaliční vláda devastuje naši vlastní zemi přímo před našima očima. Každý den nás přibližuje blíž a blíž propasti, z níž se jen velmi obtížně budeme dostávat zpět. V tuto chvíli nelze čekat na nějaké "až". Než nějaké "až" nastane, tak už bude naše země naprosto zničená.

Skutečný patriot je vždy připraven postavit se za svou zem bez jakýchkoliv podmínek. Prostě proto, že bojovat, byť i proti silnějšími protivníkovi, je vždy lepší, než nedělat nic a říkat si doma "půjdu až".

Já půjdu hned. A pak kdykoliv potom, kdy to bude třeba. Protože pokud svou zem skutečně miluju, tak mi nic jiného ani nezbývá.

16. 9. 2023 Václavák!

