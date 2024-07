Rajchl (PRO): Vědí to už teď, jen vás na základě velké zelené lži zcela bezostyšně okrádají

Pamatujete, jak do nás zamlada cpali horem dolem špenát, protože prý obsahuje spoustu železa? No, dnes už víme, že díky chybě při výpočtu došlo k posunutí desetinné čárky a že špenát neobsahuje o nic víc železa než třeba brambory. Vtip je v tom, že toto pochybení bylo odhaleno již v roce 1937, ale špenátománie i třeba díky Pepkovi Námořníkovi jela dál až někdy do 90. let minulého století.

Úplně stejné je to s CO2. Už dnes je jasné, že snížení jeho objemu v atmosféře nás v žádném případě před klimatickou změnou neochrání, ale i díky filmovému průmyslu a dalším masmediálním manipulacím nám tahle CO2-mánie vydrží ještě nějakých dobrých šedesát let. Sice se toho okamžiku asi nedožiju, nicméně představa, jak se jednou tahle přehrada lží sesype jak domeček z karet a světem proletí zpráva "vědci se zmýlili, CO2 klimatickou změnu nezpůsobuje", mě dokonale baví už nyní.

Méně zábavná už bude následující konverzace:

"A co ty biliony, co jsme vyhodili za bezemisní průmysl, dědo?"

"No jo, kdo to mohl tenkrát vědět, děvenko?"

Takže pamatujte - oni to vědí už teď, jen vás na základě této velké zelené lži zcela bezostyšně okrádají. A dokud se ovce nechají poslušně stříhat, do té doby z nich pastýř nasbírá spoustu krásné vlny...

