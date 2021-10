Rakušan (STAN): Kauza Bečva by volbami rozhodně skončit neměla

reklama

Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, já jsem tady zažil reakce při proslovu mých předřečníků, nepozornost, kroucení hlavou. A já chápu, že se to určité části této Sněmovny nelíbí. A chápu, že se tady bude používat jeden jednoduchý argument - blíží se volby, vytáhlo se jednoduché předvolební téma. A já bych to chtěl úplně otočit. Právě to, že jsou volby, by vůbec nemělo být rozhodující. A tahle kauza, kauza Bečva, by volbami rozhodně skončit neměla. Já naopak doufám, že po volbách tady v Poslanecké sněmovně bude taková atmosféra, že v celé naší společnosti bude taková atmosféra, že kauzy podobné té, o které se dnes snad budeme bavit, pokud zvednete ruku pro projednání programu, se prostě dořeší a budou se řešit objektivně, budou se řešit tak, abychom se dostali k podstatě problému, abychom se dobrali pravdy. A nebudou se řešit ve jménu jednoho holdingu, jednoho podnikatele, který je shodou okolností premiérem vlády České republiky.

Bečva je typickým příkladem toho, že agrofertizace naší společnosti není žádný prázdný pojem. Jedná se o systémový problém naší společnosti, ne o jeden jednotlivý problém, který teď tady řešíme.

To, jakým způsobem postupovala Česká inspekce životního prostředí, ale pravděpodobně i policie, je absolutně skandální. Jak je možné, že nemáme jediný jeden vzorek, který byl odebrán přímo pod Dezou? Jak je možné, že ve fabrice A policie zadá už pátý den velmi sofistikovaný posudek? Co měl ukázat? Že je vinna Energoaqua? A v té druhé fabrice, ve fabrice B, se spokojila s tím, že u nich k žádné provozní události nedošlo? S prostým konstatováním? Aby se o několik dnů či měsíců později ukázalo, že to byla jednoduše lež a problém v Deze každopádně byl? Můžeme v této chvíli věřit, že Česká inspekce životního prostředí, orgány činné v trestním řízení, tuto kauzu opravdu chtějí dovést k takovému závěru, který bude odpovídat skutečnosti, nebo je tady nějaká objednávka, která už prorostla celým systémem - a objednávka je odvrátit podezření od jedné z firem, která je součástí holdingu?

Tohle ale, přátelé, není jenom problém Bečvy. Tohle je krádež veřejného prostoru. Tohle je krádež perspektivy a budoucnosti pro lidi, kteří v tomhle státě chtějí svobodně žít. Tohle je přesně ten okamžik, kdy se ukazuje, že spravedlnosti už se v tomhle státě nemůžeme domoci, pokud stojíme proti soukolí, které je reprezentováno jedním oligarchou a jeho společností. Současná reprezentace vnímá stát už jenom jako masu, masu lidí, které dáme nějaký dáreček, většinou předvolební, a potřebujeme od nich procenta do voleb, do volebního klání. To je to, oč tu běží. Ale zájem jednotlivce, zájmy lidí, kteří mají rádi přírodu, kterým jde o jejich vlastní okolí a kterým jde v této společnosti také o elementární spravedlnost, ten už nikoho nezajímá. Svobodomyslný člověk v této zemi po vládě hnutí ANO ztratil jakoukoli perspektivu a naději, že se v téhle společnosti, v té špatné náladě dá žít. Ztratili jsme důvěru v systém a v naše instituce. A ve chvíli, kdy ztratíme důvěru v systém a v naše instituce, pak máme nakročeno právě k tomu, že ty instituce začnou poslouchat, přestanou fungovat a opustí nás to nejzákladnější, co tady je - svoboda, demokracie a právní stát.

Bečva jednoduše ukazuje, proč Andrej Babiš nemá být v politice. On sám řekl, že když nebude vládnout, odejde z politiky. To je nabídka služby občanům? Kandiduji ve volbách a říkám - když nebudu vládnout a budu sedět v nudné opozici, tak to už není žádná práce, která by mě bavila? Jedinou mojí motivací je mít moc a tu moc užívat takovým způsobem, jako předvedl třeba v kauze řeky Bečva? Tohle přece nechceme. Tohle přece musíme změnit. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



