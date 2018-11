Rakušan (STAN): Musíme zjistit, proč policie v kauze Čapího hnízda pochybila

"Reportáž Seznamu přinesla víc otázek než odpovědí. Tyto otázky je třeba zodpovědět na platformách, které jsou k tomu zřízeny. Ministr vnitra, představitelé policie a žalobců by měli vystoupit na jednáních sněmovního bezpečnostního výboru a komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ uvedl místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Ve vedení bezpečnostních složek státu proběhlo za uplynulý rok dost zásadních změn. Následně novináři dokážou vyhledat člověka, kterého k výslechu nedokázala naše policie dohnat. Jsou to pozoruhodné skutečnosti, a my bychom od policie a státního zastupitelství chtěli slyšet ujištění, že neexistuje tlak na to, aby kauza Čapí hnízdo nesměřovala k nějakému jasnému závěru," doplnil Vít Rakušan.

