Rakušan (STAN): Od Evropské komise přišel návrh druhého auditu. Snad se něčeho dobereme

1. Od Evropské komise přišel návrh druhého auditu k poskytování dotací skupiny Agrofert, ale ten nikdo nemohl vidět.

2. Dle mého na tyto informace máme právo, protože k sestavení úplného obrázku vážně musíme vědět, co si o střetu zájmů premiéra myslí ten, kdo mu ty dotace poskytuje.

3. Požádal jsem MZE o tento dokument, z titulu poslance je na to v Jednacím řádu paragraf.

4. Ministerstvo zemědělství v odpovědi tvrdí, že se musí Evropské komise zeptat, zda nám to může poskytnout.

Tak snad se k něčemu dobereme.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



autor: PV